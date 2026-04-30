ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮ್ಯಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರವನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಭಾಗ ಎಂದ ನೇಪಾಳ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ನಿಂದ ಕ್ಷಮೆಯಾಚನೆ
ಈ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಭಾರಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ತನ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಿಂದ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಿರುವ ವಿಮಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದೆ.
Published : April 30, 2026 at 12:29 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮ್ಯಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರವನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಭಾಗ ಎಂದು ತೋರಿಸಿ ಪ್ರಮಾದ ಎಸಗಿದ್ದ ನೇಪಾಳ ವಿಮಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ತಮ್ಮ ತಪ್ಪಿಗೆ ಇದೀಗ ಕ್ಷಮೆ ಕೋರಿದೆ.
ಬುಧವಾರ ವಿಮಾನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರವನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಭಾಗ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಭಾರಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ತನ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಿಂದ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಿರುವ ವಿಮಾನ ಸಂಸ್ಥೆ, ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮ್ಯಾಪ್ನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿದ್ದು, ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರಮಾಣಿಕ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಡಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಗಮನಾರ್ಹ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅದು ನೇಪಾಳ ಅಥವಾ ನೇಪಾಳ ವಿಮಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧಿಕೃತ ನಿಲುವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಎಕ್ಸ್ ಜಾಲತಾಣದ ಮೂಲಕ ಕ್ಷಮೆ ಕೋರಿದೆ.
ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಿದ್ದು, ಈ ಕುರಿತು ಆಂತರಿಕ ಪರಾಮರ್ಶೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಹಾಗೇ ನಮ್ಮ ನಿಖರತೆಯ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ನೆರೆಯ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತ ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಬಲವಾದ ಸಂಬಂಧ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಗೌರವವಿದೆ. ಈ ಪೋಸ್ಟ್ನಿಂದ ಆದ ತಪ್ಪಿಗೆ ನಾವು ವಿಷಾದಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದಿದೆ.
We sincerely apologize for error in the network map recently shared on our social media channels. The map contained significant cartographic inaccuracies regarding international boundaries that do not reflect the official stance of Nepal or Nepal Airlines. pic.twitter.com/E5MZSS8CjQ— Nepal Airlines🇳🇵 (@NepalAirlinesRA) April 30, 2026
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇದೆ ರೀತಿಯ ವಿವಾದ 2020ರಲ್ಲೂ ಹರಿದಾಡಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಅಂದಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ಬಿಧ್ಯಾ ದೇವಿ ಭಂಡಾರಿ, ಲಿಂಪಿಯಾಧುರ, ಕಲಾಪಾಣಿ ಮತ್ತು ಲಿಪುಲೇಖ್ ಸೇರಿದಂತೆ ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ನೇಪಾಳದ ಹೊಸ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದಿದ್ದರು. ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಭಾರತ ಮತ್ತು ನೇಪಾಳ ನಡುವೆ ವಿವಾದಿತ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿವೆ.
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನವದೆಹಲಿಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದ ಹೊಸ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಾಪಾಣಿಯನ್ನು ಭಾರತದ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಠ್ಮಂಡು ವಿರೋಧಿಸಿತು.
