ನೆಟ್​ವರ್ಕ್​ ಮ್ಯಾಪ್​ನಲ್ಲಿ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರವನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಭಾಗ ಎಂದ ನೇಪಾಳ ಏರ್​ಲೈನ್ಸ್​ನಿಂದ ಕ್ಷಮೆಯಾಚನೆ

ಈ ಪೋಸ್ಟ್​ಗೆ ಭಾರಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ತನ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಿಂದ ಪೋಸ್ಟ್​ ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಿರುವ ವಿಮಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದೆ.

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 30, 2026 at 12:29 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ನೆಟ್​ವರ್ಕ್ ಮ್ಯಾಪ್​ನಲ್ಲಿ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರವನ್ನು ​ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಭಾಗ ಎಂದು ತೋರಿಸಿ ಪ್ರಮಾದ ಎಸಗಿದ್ದ ನೇಪಾಳ ವಿಮಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ತಮ್ಮ ತಪ್ಪಿಗೆ ಇದೀಗ ಕ್ಷಮೆ ಕೋರಿದೆ.

ಬುಧವಾರ ವಿಮಾನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರವನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಭಾಗ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಈ ಪೋಸ್ಟ್​ಗೆ ಭಾರಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ತನ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಿಂದ ಪೋಸ್ಟ್​ ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಿರುವ ವಿಮಾನ ಸಂಸ್ಥೆ, ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ ನೆಟ್​ವರ್ಕ್​ ಮ್ಯಾಪ್​ನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿದ್ದು, ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರಮಾಣಿಕ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಮ್ಯಾಪ್​ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಡಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಗಮನಾರ್ಹ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅದು ನೇಪಾಳ ಅಥವಾ ನೇಪಾಳ ವಿಮಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧಿಕೃತ ನಿಲುವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಎಕ್ಸ್​ ಜಾಲತಾಣದ ಮೂಲಕ ಕ್ಷಮೆ ಕೋರಿದೆ.

ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಪೋಸ್ಟ್​ ಅನ್ನು ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಿದ್ದು, ಈ ಕುರಿತು ಆಂತರಿಕ ಪರಾಮರ್ಶೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಹಾಗೇ ನಮ್ಮ ನಿಖರತೆಯ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ನೆರೆಯ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತ ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಬಲವಾದ ಸಂಬಂಧ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಗೌರವವಿದೆ. ಈ ಪೋಸ್ಟ್​ನಿಂದ ಆದ ತಪ್ಪಿಗೆ ನಾವು ವಿಷಾದಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದಿದೆ.

ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇದೆ ರೀತಿಯ ವಿವಾದ 2020ರಲ್ಲೂ ಹರಿದಾಡಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಅಂದಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ಬಿಧ್ಯಾ ದೇವಿ ಭಂಡಾರಿ, ಲಿಂಪಿಯಾಧುರ, ಕಲಾಪಾಣಿ ಮತ್ತು ಲಿಪುಲೇಖ್ ಸೇರಿದಂತೆ ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ನೇಪಾಳದ ಹೊಸ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದಿದ್ದರು. ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಭಾರತ ಮತ್ತು ನೇಪಾಳ ನಡುವೆ ವಿವಾದಿತ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿವೆ.

ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನವದೆಹಲಿಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದ ಹೊಸ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಾಪಾಣಿಯನ್ನು ಭಾರತದ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಠ್ಮಂಡು ವಿರೋಧಿಸಿತು.

