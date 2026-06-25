ಟ್ರಂಪ್ ಜೊತೆಗಿನ ಮುನಿಸಿನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮೆಲೋನಿಗೆ ಅತಿಥ್ಯ ನೀಡಲು ಸಜ್ಜಾದ ಫ್ರೆಂಚ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮ್ಯಾಕ್ರನ್
ಮೆಲೋನಿ ಮತ್ತು ಟ್ರಂಪ್ ನಡುವಿನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬಿರುಕು ಫ್ರೆಂಚ್ ಮತ್ತು ಇಟಾಲಿಯನ್ ನಾಯಕರು ಹತ್ತಿರವಾಗಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ.
Published : June 25, 2026 at 11:24 AM IST
ಪ್ಯಾರಿಸ್, ಫ್ರಾನ್ಸ್: ಫ್ರೆಂಚ್ ಮತ್ತು ಇಟಲಿ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಮ್ಯಾನುಯೆಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ರನ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ಕಡಲತೀರದ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಆಂಟಿಬೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಟಾಲಿಯನ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಜಾರ್ಜಿಯಾ ಮೆಲೋನಿ ಅವರಿಗೆ ಆತಿಥ್ಯ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್, ಯುರೋಪಿಯನ್ ನಾಯಕರ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ, ಯುರೋಪಿನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಬಲಪಂಥೀಯ ನಾಯಕರಾಗಿರುವ ಮ್ಯಾಕ್ರನ್ ಇಟಲಿ ಜೊತೆಗಿನ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಶೃಂಗಸಭೆಗಾಗಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ರಿವೇರಿಯಾಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಟಲಿ 2021ರಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರದ ಇದು ಮೊದಲ ಮಾತುಕತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜರ್ಮನಿ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಈ ಶೃಂಗಸಭೆಯು ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಕ್ಷಣೆ, ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಂಕೊ - ಇಟಾಲಿಯನ್ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರಸ್ಪರರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕೇಂದ್ರಿತ ಮ್ಯಾಕ್ರನ್ ಮತ್ತು ಬಲಪಂಥೀಯ ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ಬಲಪಂಥೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಒಕ್ಕೂಟವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಮೆಲೋನಿ ನಡುವಣ ಸಂಬಂಧಗಳು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಅಸಮಾಧಾನಗಳಿಗೂ ಒಳಗಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಮೆಲೋನಿ ಮತ್ತು ಟ್ರಂಪ್ ನಡುವಿನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬಿರುಕು ಫ್ರೆಂಚ್ ಮತ್ತು ಇಟಾಲಿಯನ್ ನಾಯಕರನ್ನು ಹತ್ತಿರವಾಗಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಿದೆ.
ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳ ನಾಯಕರು ಪರಸ್ಪರ ದೂರವಿದ್ದರೂ, ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ರೋಮ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸುದೀರ್ಘ ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ಸಭೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು ಶೃಂಗಸಭೆಗಾಗಿ ಪ್ಯಾರಿಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾಯಕರು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿದಾಗ, ಮೆಲೋನಿಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ರನ್ ಮುತ್ತಿಡುವ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದರು. ಇದು ಇಟಲಿ ನಾಯಕಿಯನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೂ ದೂಡಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೇ ಈ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿತ್ತು.
ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಟಲಿ ನಡುವಣ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ರಕ್ಷಣಾ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಕ್ರೇನ್ಗೆ ತಲುಪಿಸಲಾದ ಫ್ರಾಂಕೊ - ಇಟಾಲಿಯನ್ ಎಸ್ಎಎಂಪಿ/ಟಿ ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗೇ ಎಲೋನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅವರ ಸ್ಟಾರ್ಲಿಂಕ್ಗೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಯೋಜಿತ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಉಪಗ್ರಹ ಪವರ್ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಇದರ ಜತೆಗೆ ಪರಮಾಣು ಇಂಧನದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೂ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.
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