ಇರಾನ್ನ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ 6126 ಜನರ ಸಾವು ಎಂದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು: ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದ್ದೇ ಬೇರೆ ಅಂಕಿಅಂಶ
ಇರಾನ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮತ್ತು ಅಶಾಂತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : January 27, 2026 at 10:48 AM IST
ದುಬೈ: ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಭುಗಿಲೆದ್ದಿರುವ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 6,126 ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾವುಗಳು ಸಂಭವಿಸಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಿಂದ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಈ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ತಂಡವೊಂದು ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದೆ.
ದೇಶದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಮೂಹಿಕ ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸುವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿತ್ತು. ಇದರ ನಡುವೆ ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿನ ಶಾಂತಿಯುತ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರ ಹತ್ಯೆಗೆ ಮಿಲಿಟರಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಎರಡು ಇರಾನ್ ಬೆಂಬಲಿತ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಹೊಸ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಮುಂದಾಗಿವೆ.
ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ತನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಆರಂಭವಾದ ಯುದ್ಧದ ನಂತರವೂ ಇರಾನ್ನ ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ಮತ್ತು ಸೇನೆ ಇನ್ನೂ ದುರ್ಬಲವಾಗಿದ್ದರೂ, ಇಡೀ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯವನ್ನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಎಳೆಯುವುದಾಗಿ ಇರಾನ್ ಪದೇ ಪದೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತಿದೆ.
ಹೌತಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಟೈಬ್ ಹೆಜ್ಬುಲ್ಲಾ ಇಬ್ಬರೂ ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡೆಸಿದ 12 ದಿನಗಳ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದರು, ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕವು ಇರಾನಿನ ಪರಮಾಣು ತಾಣಗಳ ಮೇಲೆ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿ ಮಾಡಿತು. ಗಾಜಾ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಮಾಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ನಿಂದ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ನಂತರವೂ ಇರಾನ್ನ ಸ್ವಯಂ-ವಿವರಿಸಿದ ಪ್ರತಿರೋಧದದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿರುವ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಅಮೆರಿಕ ಮೂಲದ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಹೊರ ಬಂದಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹಲವು ಸುತ್ತಿನ ಅಶಾಂತಿಯುತ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಗುಂಪು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಜಾಲದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಸಾವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 5,777 ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು, 214 ಸರ್ಕಾರಿ ಪಡೆಗಳು, 86 ಮಕ್ಕಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗದ 49 ನಾಗರಿಕರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದಮನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ 41,800 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಪ್ರೆಸ್ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಇರಾನ್ ಸರ್ಕಾರ 3,117 ಜನ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ 2,427 ನಾಗರಿಕರು ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಉಳಿದವರನ್ನು ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಎಂದು ಕರೆದಿದೆ.
ಇರಾನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ರಿಯಾಲ್ನ ಕುಸಿತದಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 28ರಂದು ಆರಂಭವಾದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಇರಾನ್ನ ಆಡಳಿತವು ಅವುಗಳನ್ನು ಹಿಂಸಾತ್ಮಕವಾಗಿ ದಮನ ಮಾಡಿತು. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಾರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
