ಹೊಸ ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ನ್ಯಾಟೋ
Published : February 4, 2026 at 11:51 AM IST
ಬ್ರಸೆಲ್ಸ್ ,ಬೆಲ್ಜಿಯಂ : ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್, ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲು ಅದನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು ಇಂಗಿತ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ, ಹಲವು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ ಬಳಿಕ ಇದೀಗ ನ್ಯಾಟೋ, ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಮಿಲಿಟರಿ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟ್ರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಾಗಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಟೋದ ಸುಪ್ರೀಂ ಹೆಡ್ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಅಲೈಡ್ ಪವರ್ಸ್ ಯುರೋಪ್ನ ವಕ್ತಾರ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಒಡೊನೆಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟ್ರಿ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾದ ನ್ಯಾಟೋ ವರ್ಧಿತ ಜಾಗೃತ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಹೈ ನಾರ್ತ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಟೋದ ನಿಲುವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.
ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಟ್ರಂಪ್ ಹಾಕಿದ ಬೆದರಿಕೆಗಳು ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಮೈತ್ರಿಕೂಟವನ್ನು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ತಳ್ಳಿದ್ದವು. ಅಮೆರಿಕನ್ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನ್ಯಾಟೋ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮಾರ್ಕ್ ರುಟ್ಟೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಬಳಿಕ ಅಮೆರಿಕ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ನ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸುವ ತನ್ನ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟಿತು.
ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಏಳು ನ್ಯಾಟೋ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನ್ಯಾಟೋ ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಟೋ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾರ್ಕ್ ರುಟ್ಟೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಟ್ರಂಪ್, ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಚೀನಾದ ಬೆದರಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ನ್ಯಾಟೋ ಹೇಳಿದೆ. ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನಾವು ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಟೋ ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ನ್ಯಾಟೋ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಈ ನಡುವೆ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಕುರಿತು ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕನ್ ಪಡೆಗಳ ನಿಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ 1951ರ ಒಪ್ಪಂದದ ಕುರಿತು ಮರು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ, ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಟೋ ದೇಶಗಳು ಶಾಶ್ವತ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಹೊಂದಲು ಹಿಂತಿರುಗಿವೆ ಎಂದು ಡ್ಯಾನಿಶ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೆಟ್ಟೆ ಫ್ರೆಡೆರಿಕ್ಸೆನ್ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
