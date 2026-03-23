ETV Bharat / international

'ಇರಾನ್‌ನ ಪರಮಾಣು, ಕ್ಷಿಪಣಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅಪಾಯ': ಅಮೆರಿಕದ ಸೇನಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಬೆಂಬಲಿಸಿದ NATO ಮುಖ್ಯಸ್ಥ

ಇರಾನ್‌ನ ಪರಮಾಣು ಮತ್ತು ಕ್ಷಿಪಣಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಜಾಗತಿಕ ಅಪಾಯ ಉಂಟುಮಾಡಬಲ್ಲವು ಎಂದು ನ್ಯಾಟೋ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮಾರ್ಕ್ ರುಟ್ಟೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನ್ಯಾಟೋ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾರ್ಕ್ ರುಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ (AP)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 23, 2026 at 9:02 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ನವದೆಹಲಿ: ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿರುವ ಅಮೆರಿಕ-ಯುಕೆ ನೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿರುವ ಕುರಿತ ವರದಿಗಳ ನಡುವೆ, ನ್ಯಾಟೋ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾರ್ಕ್ ರುಟ್ಟೆ ಅವರು, ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧದ ಅಮೆರಿಕದ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟೆಹ್ರಾನ್ (ಇರಾನ್ ರಾಜಧಾನಿ) ಯುರೋಪ್‌ಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಬಹುದಾದ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಿಬಿಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್‌ ಜತೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ರುಟ್ಟೆ, ಇರಾನ್ ಡಿಯಾಗೋ ಗಾರ್ಸಿಯಾದಲ್ಲಿರುವ ಅಮೆರಿಕ-ಯುಕೆ ನೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಹಾರಿಸಿರಬಹುದೆಂಬ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನ್ಯಾಟೋ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಿಜವೇ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅಮೆರಿಕದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಅದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದರು.

ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಯುರೋಪಿನ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಲು ಇರಾನ್ ತುಂಬಾ ಸನಿಹದಲ್ಲಿದೆ. ಇರಾನ್‌ನ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಿದರೆ, ಅದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರದೇಶ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಗೂ ಗಂಭೀರ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತದೆ ಎಂದು ರುಟ್ಟೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.

ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇರಾನ್‌ನ ಸೇನಾ ಶಕ್ತಿ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸುವ ಅಮೆರಿಕದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗೆ ರುಟ್ಟೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ಹಡಗು ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸುವುದೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಮೆರಿಕದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ನ್ಯಾಟೋ ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಟೀಕಿಸಿದ ನಂತರ ನ್ಯಾಟೋ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಹೊರಬಂದಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ.

ನ್ಯಾಟೋ ಸದಸ್ಯ ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಜಪಾನ್, ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಗಲ್ಫ್‌ನ ನಮ್ಮ ಪಾಲುದಾರರು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ 22 ದೇಶಗಳು ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು.

ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಒತ್ತಡ ನ್ಯಾಟೋ ಏಕತೆಯನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸಬಹುದೆಂಬ ಕಳವಳಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ರುಟ್ಟೆ, ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ಒಟ್ಟಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಟ್ರಂಪ್ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಹೆಚ್ಚಿದ ರಕ್ಷಣಾ ವೆಚ್ಚದ ಬದ್ಧತೆಗಳು ಮತ್ತು ಉಕ್ರೇನ್‌ನ ಮೇಲಿನ ನಿರಂತರ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಅವರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 48 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ತೆರೆಯಿರಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ: ಇರಾನ್‌ಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

TAGGED:

MARK RUTTE ON IRAN WAR
IRAN MISSILE CAPABILITY
ಇಸ್ರೇಲ್ ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧ
US ISRAEL IRAN WAR
NATO CHIEF BACKS US STRIKES ON IRAN

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.