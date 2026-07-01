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ಮಿಲಿಟರಿ ದಂಗೆ ಬಳಿಕದ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದವರ ಸಂಖ್ಯೆ 1ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ: ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ಜನರಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟಗಳ ಸರಮಾಲೆ!

ಸಾವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಈ ನಡುವೆ ಅಂದಾಜುಗಳು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಅರ್ಧ ದಶಕದ ಅಂತರ್ಯುದ್ಧವನ್ನು ಏಷ್ಯಾದ ಅತ್ಯಂತ ಮಾರಕ ಸಕ್ರಿಯ ಸಂಘರ್ಷ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ.

Myanmar Mourns As Post-Coup Conflict Death Toll Hits 100,000
ಮಿಲಿಟರಿ ದಂಗೆ ಬಳಿಕದ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದವರ ಸಂಖ್ಯೆ 1ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ (File/AFP))
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 1, 2026 at 3:01 PM IST

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ಯಾಂಗೂನ್, ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್​: ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ಮಿಲಿಟರಿ ದಂಗೆಯು ಅಂತರ್ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದಾಗಿನಿಂದ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್‌ನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಡೆದ ಹಿಂಸಾಚಾರಲ್ಲಿ 100,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವೀಕ್ಷಕರು ಬುಧವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಫೆಬ್ರವರಿ 2021 ರಲ್ಲಿ ಆಂಗ್ ಸಾನ್ ಸೂಕಿ ಅವರ ಚುನಾಯಿತ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಅಲ್ಲಿನ ಮಿಲಿಟರಿ ಪದಚ್ಯುತಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ನೊಬೆಲ್ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿತ್ತು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್‌ನ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ತಮ್ಮ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು, ದಂಗೆ ವಿರೋಧಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಗರಗಳನ್ನು ತೊರೆದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಪರ ಗೆರಿಲ್ಲಾ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ದಂಗೆಯ ನಂತರ 100,114 ಸಂಘರ್ಷ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಾವುಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ ಎಂದು ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆರ್ಮ್ಡ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ & ಈವೆಂಟ್ ಡೇಟಾ (ACLED) ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಅಂದಾಜಿಸಿವೆ. ಅಧಿಕೃತ ಸಾವು - ನೋವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅಂದಾಜುಗಳು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಅರ್ಧ ದಶಕದ ಅಂತರ್ಯುದ್ಧವನ್ನು ಏಷ್ಯಾದ ಅತ್ಯಂತ ಮಾರಕ ಸಕ್ರಿಯ ಸಂಘರ್ಷ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಸಾವು - ನೋವಿಗೆ ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು 49 ವರ್ಷದ ಥೀನ್ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಅವರ ಪತಿ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಪಶ್ಚಿಮ ರಾಜ್ಯವಾದ ರಾಖೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಾಯುದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹತ್ಯೆಗೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ತುಂಬಾ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ತುಂಬಾ ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ, ಇನ್ಮುಂದೆ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ವಿಧಿ ಎಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಾನು ನನ್ನನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಷ್ಟೇ ಎಂದು ಬೇಸರ ಹೊರ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ಇದು ಇಡೀ ದೇಶದ ಸಂಘರ್ಷ: ದಂಗೆಯ ನಂತರ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮಿನ್ ಆಂಗ್ ಹ್ಲೈಂಗ್ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸಿದರು. ಬಂಡುಕೋರರು ತಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿದ ನಂತರ ಮತ್ತು ಸೂ ಕಿ ಅವರ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ದೂರ ಇಟ್ಟ ಬಳಿಕ, ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಿನ್​ ಆಂಗ್​ ಹ್ಲೈಂಗ್​​ ಅವರು ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ಧಾರೆ.

ಈ ನಡುವೆ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವೀಕ್ಷಕರು ಈ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಡುಕೋರರು ಹೊಸ ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆಗಾಗಿ ಮಿನ್​ ನೀಡಿದ ಕರೆಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರ ಇಮೇಜ್ ಹಾಳುಮಾಡುವ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ತಂತ್ರವಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ದಂಗೆ ನಡೆಯದಿದ್ದರೆ, ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಮಧ್ಯ ಮಾಗ್ವೇ ಪ್ರದೇಶದ ಮೈಟ್ ಚಾಯ್ ಪಟ್ಟಣದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ ಹಾಗೆ ಇವರ ಹದಿಹರೆಯದ ಮಗ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಬಯಸುವ ಬಂಡುಕೋರರ ಪರವಾಗಿ ಹೋರಾಡಲು ಮನೆಯಿಂದ ಓಡಿಹೋದ ನಂತರ ಅವರ ಮಗ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್‌ನಲ್ಲಿ 3.7 ಮಿಲಿಯನ್‌ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ತೀವ್ರ ಬಡತನವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅತಿದೊಡ್ಡ ನಗರವಾದ ಯಾಂಗೊನ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಿಂಸಾಚಾರವು ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಹತ್ಯೆಗಳ ರೂಪವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.

ಇತರ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿರುವ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಅಥವಾ ಮಿಲಿಟರಿಯ ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿದ ಜೆಟ್‌ಗಳ ದೈನಂದಿನ ವಾಯುದಾಳಿಗಳಿಂದ ಛಿದ್ರಗೊಂಡಿವೆ. ACLED ಪ್ರಕಾರ, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಘರ್ಷ ಪೀಡಿತ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನಿಯನ್ ಪ್ರದೇಶಗಳ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.

ACLED ಅಂತರ್ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ 1,200 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಭಿನ್ನ ಸಶಸ್ತ್ರ ಗುಂಪುಗಳಿವೆ. ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ವಿಘಟಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಮಾರಕವಾಗಿದೆ, ಇದು ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ, ಸಂಘರ್ಷವು ಇಡೀ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹರಡಿದೆ ಎಂದು ACLED ಹಿರಿಯ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಸನ್ ಮಾನ್ ಥಾಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯ ಸಶಸ್ತ್ರ ಗುಂಪುಗಳು ಹೆರಾಯಿನ್ ಮತ್ತು ಮೆಥಾಂಫೆಟಮೈನ್‌ನಂತಹ ಮಾದಕವಸ್ತುಗಳ ಉತ್ಕರ್ಷದ ಉತ್ಪಾದನೆಯಿಂದ ಲಾಭಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವಂತೆ ಮಾಡಿವೆ ಎಂದು ವೀಕ್ಷಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

MYANMAR VIOLENCE
MOURNS AS POST COUP CONFLICT
MYANMAR MOURNS
ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ಮಿಲಿಟರಿ ದಂಗೆ
DEATH TOLL HITS 100000

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