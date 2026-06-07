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ಅಮೆರಿಕ: ಓಹಿಯೋ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ: ಕನಿಷ್ಠ 12 ಜನರಿಗೆ ಗಾಯ

ಗುಂಡೇಟಿನ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಆತಂಕಗೊಂಡ ಜನರು ಓಡುತ್ತಿರುವುದು ಮತ್ತು ತುರ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗಾಯಗೊಂಡವರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್​ ಆಗಿವೆ.

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ಘಟನಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್​ ವಾಹನಗಳು (AP)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 7, 2026 at 11:02 AM IST

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ಓಹಿಯೋ(ಅಮೆರಿಕ): ಓಹಿಯೋದ ಟೊಲೆಡೊದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಮುದಾಯ ಉತ್ಸವವೊಂದರ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 12 ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆಯಿಂದ ಜನರು ಆತಂಕಕ್ಕೀಡಾಗಿದ್ದು, ಆರೋಪಿಗಳಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗಾಯಾಳುಗಳಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಗಂಭೀರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಗುಂಡು ಹಾರಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಪರಸ್ಪರ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಟೊಲೆಡೊ ಉಪ ಪೊಲೀಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಜೋ ಹೆಫರ್ನಾನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಲೈವ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್​ ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಓಲ್ಡ್ ವೆಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ ಉತ್ಸವದ ಬಳಿ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ. ಆರೋಪಿಗಳಿಗಾಗಿ ತೀವ್ರ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಟೊಲೆಡೊ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

''ರಾತ್ರಿ ಟೊಲೆಡೊದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಯು ನನಗೆ ತೀವ್ರ ಕಳವಳ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಬೇಸಿಗೆ ಉತ್ಸವಗಳು ಹಿಂಸಾಚಾರದ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ಕುಟುಂಬಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಗಳಾಗಿರಬೇಕು" ಎಂದು ಓಹಿಯೋ ಗವರ್ನರ್ ಮೈಕ್ ಡಿವೈನ್ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾದ ಹಲವು ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಗುಂಡೇಟಿನ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಜನರು ಓಡಿಹೋಗುತ್ತಿರುವುದು ಮತ್ತು ತುರ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗಾಯಗೊಂಡವರನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಪಕ್ಕದ ಅರ್ಬೊರೇಟಂನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಲೈವ್ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಹಲವು ಸುತ್ತಿನ ಗುಂಡುಗಳ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸಿತು ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಕೆವಿನ್​ ಬೆರ್ರಿ ಎಂಬವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯೋರ್ವ ಸಮೀಪದಲ್ಲೇ ಬಂದೂಕನ್ನು ನೆಲಕ್ಕೆ ಎಸೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂತು. ಉತ್ಸವದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ತಾನೂ ಕೂಡ ಗಾಯಾಳುಗಳಿಗೆ ನೆರವಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಬೆರ್ರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಐದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಗುಂಡೇಟಿನ ಗಾಯಗಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದೆ. ದಾಳಿಗೆ ತುತ್ತಾದ ಜನರು ಅರ್ಬೊರೇಟಂ ಪ್ರದೇಶದ ಸುತ್ತಲೂ ಇದ್ದರು. ಓಲ್ಡ್ ವೆಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ ಉತ್ಸವವು ಟೊಲೆಡೊದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಆಚರಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಸಂಗೀತ, ಆಹಾರ ಮಾರಾಟ, ಹೋಂ ಪ್ರವಾಸ ಮತ್ತು ಶಾಪಿಂಗ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಟೊಲೆಡೊದ ಬೇಸಿಗೆ ಉತ್ಸವದ ಋತುವಿಗೆ ನಾಂದಿ ಎಂದು ಬೆರ್ರಿ ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

TOLEDO OHIO FESTIVAL SHOOTING
US SHOOTING CASE
ಅಮೆರಿಕ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ
OLD WEST END FESTIVAL
OHIO SHOOTING CASE

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