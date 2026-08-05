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ದುಬೈನ ಜೆಬೆಲ್ ಅಲಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ 7 ಕಡೆ ಸರಣಿ ಸ್ಫೋಟ

ದುಬೈನ ಜೆಬೆಲ್ ಅಲಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಕೇವಲ 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 7 ಸ್ಫೋಟಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ.

ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (ANI)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 5, 2026 at 7:20 PM IST

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ದುಬೈ(ಯುಎಇ): ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ಸರಣಿ ಸ್ಫೋಟ ಸಂಭವಿಸಿದ ನಂತರ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ದುಬೈನ ಜೆಬೆಲ್ ಅಲಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಏಳು ಸ್ಫೋಟ ಶಬ್ದಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿವೆ. ಜೆಬೆಲ್ ಅಲಿ ಬಂದರಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನಿಂದ ದಟ್ಟ ಹೊಗೆಯ ಆವರಿಸಿರುವುದು ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಸ್ಫೋಟ ಸಂಬಂಧ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇರಾನ್​ ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಘಟನಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೊಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ವಿಡಿಯೋ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಯುಎಇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನೈಋತ್ಯ ದುಬೈನಲ್ಲಿರುವ ಜೆಬೆಲ್ ಅಲಿ ಬಂದರು ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. 1985 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರ ಜೆಬೆಲ್ ಅಲಿ ಬಂದರು ಮುಕ್ತ ವಲಯ ಜಾಫ್ಜಾ ಕಟ್ಟಡ ಸಂಕೀರ್ಣವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ 150ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ 11 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು, ಜೆಬೆಲ್ ಅಲಿ ಬಂದರು ಮತ್ತು ಅಲ್ ಮಕ್ತೌಮ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಸಂಕೀರ್ಣವು ಜಾಗತಿಕ ವಾಣಿಜ್ಯಕ್ಕೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ.

ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಒಮಾನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಒಪ್ಪಂದದ ಭಾಗವಾಗಿ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ತೆರೆಯಲಾಗುವುದು. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬರಲು ವಿಫಲವಾದರೆ ಇರಾನ್​ಗೆ "ನಿಜವಾಗಿಯೂ ತೀವ್ರ ಹೊಡೆತ" ಬೀಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್​ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದರು. ಇರಾನ್ ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅನುಮತಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ತಮ್ಮ ನಿಲುವನ್ನು ಅವರು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದ್ದರು.

ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಮತ್ತು ಟೆಹ್ರಾನ್ ನಡುವಿನ 14 ಅಂಶಗಳ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದ (MoU) ಮುರಿದು ಬಿದ್ದ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರುವ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ತೆರೆಯುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮಧ್ಯಂತರ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಅಮೆರಿಕ, ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಒಮಾನ್ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿರುವಾಗ ಟ್ರಂಪ್​ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಕದನ ವಿರಾಮವನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಮಾಣು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚರ್ಚೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಟೆಹ್ರಾನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಅಮೆರಿಕವು ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಟೆಹ್ರಾನ್‌ನಿಂದ ಮಾತುಕತೆಗಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಬಂದ ನಂತರ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

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TAGGED:

JEBEL ALI INDUSTRIAL ZONE
EXPLOSION IN JEBEL ALI
DUBAI
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