ETV Bharat / international

ವೆನೆಜುವೆಲಾದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಭೂಕಂಪ, ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದ ಹಾನಿ; ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ

ನಗರದಾದ್ಯಂತ ಕಟ್ಟಡಗಳು ನಾಶವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಹಂಗಾಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಡೆಲ್ಸಿ ರಾಡ್ರಿಗಸ್ ಹೇಳಿದ್ದು, ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ಧಾರೆ. ಗಂಭೀರ ಹಾನಿಯಿಂದಾಗಿ ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

VENEZUELA EARTHQAUKE
ವೆನೆಜುವೆಲಾದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಭೂಕಂಪ, ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದ ಹಾನಿ; (AP)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 25, 2026 at 10:53 AM IST

|

Updated : June 25, 2026 at 11:03 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಕಾರಕಾಸ್, ವೆನೆಜುವೆಲಾ: ವೆನೆಜುವೆಲಾದಲ್ಲಿ ಭಯಾನಕವಾದ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಕಟ್ಟಡಗಳು ಧರೆಗುರುಳಿವೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಆರ್ತನಾದಗಳು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಜನರು ಕಟ್ಟಡಗಳ ಅವಶೇಷಗಳ ಅಡಿ ಸಿಲುಕಿ ಸಂಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತೋನಿಯೋ ನಾನು ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮ, ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ ಎಂಬ ತಾಯಿಯ ಕೂಗು ಕಾರಕಾಸ್‌ನ 22ನೇ ಅಂತಸ್ತಿನ ಕಟ್ಟಡದ ಧರಾಶಾಹಿಯಾದ ಮಣ್ಣಿನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸಿದೆ. ಬುಧವಾರ ವೆನೆಜುವೆಲಾದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಎರಡು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಭೂಕಂಪಗಳಿಂದ ಈ ಕಟ್ಟಡ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿತ್ತು.

ಆಸುಪಾಸಿನವರು ನಿರಾಶೆಯಿಂದ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಅವಶೇಷಗಳ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ ಯಾರಾದರೂ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂದು ಕಿವಿ ಅಗಲಿಸಿ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಸುತ್ತ ಮುತ್ತ ಮೌನವೇ ಆವರಿಸಿತ್ತು. ಟಾರ್ಚ್‌ಲೈಟ್‌ಗಳು ಬೇಕು ಎಂದು ಸ್ವಯಂಸೇವಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಹೇಳಿದರು. ಒಬ್ಬ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಾತ್ರ ಅವರ ಜೊತೆಗಿದ್ದರು. ರಕ್ಷಣಾ ತಂಡ ಬರುವುದನ್ನು ಅವರು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು.

VENEZUELA EARTHQAUKE
ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದ ಹಾನಿ; ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ (AP)

ತಾನಿಯಾ, ತಾನಿಯಾ ಎಂಬ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಅವಶೇಷಗಳಡಿಯಿಂದ ಕೇಳಿಬಂದಿತು. ಇದು ಲಾಸ್ ಪಾಲೋಸ್ ಗ್ರಾಂಡಿಸ್‌ನ ಪೆಟುನಿಯಾ ವಸತಿ ಸಮುಚ್ಚಯದ ಭಾಗವಾಗಿತ್ತು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರೆಸ್ಟೋರಂಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಫಿ ಕೆಫೆಗಳು ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಈ ಪ್ರದೇಶ ಈಗ ವಿನಾಶದ ಮಧ್ಯೆ ನಿಂತಿತ್ತು. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೌನವಾಗಿ ಅಳುತ್ತಿದ್ದನು.

ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಯ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ಒಂದೇ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಭೂಕಂಪಗಳು ಅಲ್ಪ ಸಮಯದ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದವು. 7.2 ಮತ್ತು 7.5 ಪ್ರಮಾಣದ ಭೂಕಂಪನಗಳಿಂದಾಗಿ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಟ್ಟಡಗಳು ನೆಲಕ್ಕುರುಳಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಜನರು ಮನೆಗಳಿಂದ ಭಯಭೀತರಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಓಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.

ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಘೋಷಿಸಿದ ಹಂಗಾಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ: ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ಹಂಗಾಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಡೆಲ್ಸಿ ರಾಡ್ರಿಗಸ್ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ಸುಮಾರು 20 ಕಂಪನಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ. ತ್ರುಜಿಲ್ಲೋ, ಕರಬೋಬೋ, ಮಿರಾಂಡಾ ಮತ್ತು ಲಾ ಗ್ವೈರಾ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾನಿ ಸಂಭವಿಸಿವೆ. ಆದರೆ ಇದುವರೆಗೂ ಸಾವು - ನೋವಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಖರವಾದ ವರದಿಗಳಾಗಿಲ್ಲ. ಹಲವರು ಭೂಕಂಪದಿಂದಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ವರದಿ ಆಗಿದೆ.

VENEZUELA EARTHQAUKE
ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದ ಹಾನಿ; ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ (AP)

ವೆನೆಜುವೆಲಾದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಕಂಪನಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಭೂಕಂಪವಾಗಿದೆ. 1997 ರಲ್ಲಿ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭೂಕಂಪದಲ್ಲಿ 73 ಜನರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು. 1967 ರಲ್ಲಿ ಕಾರಕಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭೂಕಂಪದಲ್ಲಿ 236 ಜನರು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಲಾಸ್ ಪಾಲೋಸ್ ಗ್ರಾಂಡಿಸ್ ಪ್ರದೇಶವು 1967ರ ಭೂಕಂಪದಲ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿತ್ತು.

ನಗರದಾದ್ಯಂತ ಕಟ್ಟಡಗಳು ನಾಶವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಹಂಗಾಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಡೆಲ್ಸಿ ರಾಡ್ರಿಗಸ್ ಹೇಳಿದ್ದು, ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ಧಾರೆ. ಗಂಭೀರ ಹಾನಿಯಿಂದಾಗಿ ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

VENEZUELA EARTHQAUKE
ವೆನೆಜುವೆಲಾದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಭೂಕಂಪ, ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದ ಹಾನಿ (AP)

ಇದನ್ನು ಓದಿ:

ವೆನೆಜುವೆಲಾದಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ ನಡುಗಿದ ಭೂಮಿ, ಕಟ್ಟಡಗಳು ಕುಸಿದು ಜನರು ಬೀದಿಪಾಲು; ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ

ಭಾರತ ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಹಾಯ ನೀಡಲು ಸಿದ್ಧ: ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಭರವಸೆ

ಭೂಕಂಪದಲ್ಲಿ ಆದ ಜೀವಹಾನಿಗೆ ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಭಾರತದ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ವೆನೆಜುವೆಲಾದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭೂಕಂಪಗಳಿಂದ ಉಂಟಾದ ವಿನಾಶದಿಂದ ತೀವ್ರ ದುಃಖಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಭಾರತದ ಜನರ ಪರವಾಗಿ ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಜನರಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸಂತಾಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ಗಾಯಗೊಂಡವರು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತೇವೆ. ಭಾರತವು ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Last Updated : June 25, 2026 at 11:03 AM IST

TAGGED:

VENEZUELA EARTHQAUKE
DEATH TOLL
CARACAS
ಸಾವಿರಾರು ಜನರ ಸಾವು ಸಾಧ್ಯತೆ
VENEZUELA EARTHQAUKE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.