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ನೇಪಾಳ ಪ್ರವಾಹ: 11 ದಿನದ ಬಳಿಕ ಪವಾಡ; ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಪ್ರಜೆಗೆ ಮರು ಜನ್ಮ

ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ 11ನೇ ದಿನ ಪವಾಡ ಸದೃಶ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರನ್ನು ರಕ್ಷಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

NEPAL FLOODS RESCUED ALIVE NEPAL MIRACLES ನೇಪಾಳ ಪ್ರವಾಹ ಪವಾಡ
ನೇಪಾಳ ಪ್ರವಾಹ: 11 ದಿನದ ಬಳಿಕ ಪವಾಡ; ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಪ್ರಜೆಗೆ ಮರು ಜನ್ಮ (ANI)
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By Dev Raj

Published : September 5, 2026 at 10:50 PM IST

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ಕಠ್ಮಂಡು: ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಪ್ರವಾಹ ಸಂಭವಿಸಿದ 11ನೇ ದಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಪವಾಡ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಚೀನಾದ ಪ್ರಜೆ ಮತ್ತು ನೇಪಾಳದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರನ್ನು 11 ದಿನದ ಬಳಿಕ ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಸುವಾ ಮತ್ತು ನುವಾಕೋಟ್ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪವಾಡ ಸದೃಶ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಮರು ಜನ್ಮ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ನೇಪಾಳಿ ಸೇನೆ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ತಜ್ಞರ ಜಂಟಿ ರಕ್ಷಣಾ ತಂಡವು ಶನಿವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಪ್ಪರ್ ತ್ರಿಶೂಲಿ -1 ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಯ 225 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಸುರಂಗದಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ಪ್ರಜೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಿದೆ. ಲುಹೈಟಾವೊ ಮರು ಜನ್ಮ ಪಡೆದ ಚೀನಾ ಪ್ರಜೆ. ಆ.26 ರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪ್ರವಾಹ ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ ರಸುವಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತ್ರಿಶೂಲಿ ನದಿಯಲ್ಲಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಯ ಸುರಂಗದೊಳಗೆ ಈತ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

"ಸದ್ಯ ಲುಹೈಟಾವೊಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಶೋಧ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಮುಂದುವರೆದಿವೆ" ಎಂದು ನೇಪಾಳಿ ಸೇನೆಯ ವಕ್ತಾರ ಬ್ರಿಗೇಡಿಯರ್ ಜನರಲ್ ರಾಜಾ ರಾಮ್ ಬಾಸ್ನೆಟ್ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್‌ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

NEPAL FLOODS RESCUED ALIVE NEPAL MIRACLES ನೇಪಾಳ ಪ್ರವಾಹ ಪವಾಡ
ಚೀನಾ ಪ್ರಜೆಯ ರಕ್ಷಣೆ (ETV Bharat)

ಪ್ರವಾಹ ಸಂಭವಿಸಿದ 11 ನೇ ದಿನ ಲುಹೈಟಾವೊ ಅವರನ್ನು ಹೊರಗೆ ಕರೆತಂದಾಗ ಹರ್ಷೋದ್ಗಾರ ಮೊಳಗಿತು. ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಅವಶೇಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ನಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅವರನ್ನು ಕೈ ಹಿಡಿದು ಕರೆತಂದರು. ಹೊರಗೆ ಕರೆ ತಂದ ನಂತರ ಲುಹೈಟಾವೊ ಅವರನ್ನು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕರೆದೊಯ್ದು ಕಠ್ಮಂಡುವಿನ ಮಿಲಿಟರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇನ್ನು ಶನಿವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನುವಾಕೋಟ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಿದೂರ್ - 10 ಪ್ರದೇಶದಿಂದ 64 ವರ್ಷದ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಶ್ರೇಷ್ಠ್ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಯಿತು. ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವಶೇಷಗಳು ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ತಲೆ ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ, ಇವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ದೇಹ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ರಕ್ಷಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ಸುಮನ್ ಬಿಕೆ ನೇತೃತ್ವದ ರಕ್ಷಣಾ ತಂಡವು ಮಹಿಳೆಗೆ ಮರು ಜೀವ ನೀಡಿತು. ಬಳಿಕ ಮಹಿಳೆಗೆ ನೀರು ಕುಡಿಸಿ, ನುವಾಕೋಟ್‌ನ ಮೈಥಿಲಿ ಸೇನಾ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಯಿತು. ಆ ನಂತರ ಉತ್ತಮ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ವಿಮಾನದ ಮೂಲಕ ಕಠ್ಮಂಡುವಿಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಶುಕ್ರವಾರ ರಸುವಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಪ್ಪರ್ ತ್ರಿಶೂಲಿ 3 ಎ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಯ ಸುರಂಗದಿಂದ ಸಂಜಯ್ ಸಾಹ್ ಮತ್ತು ಕಬೀರ್ ಮಹಾರ್ಜನ್ ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸದ್ಯ ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಕಠ್ಮಂಡುವಿನ ನೇಪಾಳಿ ಸೇನೆಯ ಶ್ರೀ ಬೀರೇಂದ್ರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಭೀಕರ ಪ್ರವಾಹಕ್ ತತ್ತರಿಸಿರುವ ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಮೃತರ ಸಂಖ್ಯೆ 1,331 ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಸುಮಾರು 5,000 ಜನರು ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈವರೆಗೆ 13,101 ಜನರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

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TAGGED:

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NEPAL MIRACLES
ನೇಪಾಳ ಪ್ರವಾಹ ಪವಾಡ
MIRACLES IN NEPAL FLOODS

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