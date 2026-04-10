ಹಾರ್ಮುಜ್ಗಾಗಿ ಇರಾನ್ನ ಹೊಸ ಯೋಜನೆ: ಯುದ್ಧ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸಂಕೇತ ನೀಡಿದ ಮೊಜ್ತಬಾ ಖಮೇನಿ ಹೇಳಿಕೆ
ಜಲಸಂಧಿಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಜ್ತಬಾ ಖಮೇನಿ ಹೊಸ ಯೋಜನೆ ಘೋಷಣೆ - ಕದನ ವಿರಾಮದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ - ತೈಲ ಸಾಗಣೆ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ
Published : April 10, 2026 at 9:59 AM IST
ಟೆಹ್ರಾನ್, ಇರಾನ್: ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈಗಲೂ ಉದ್ವಿಗ್ನವಾಗಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಸಾಗಣೆಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅಪಧಮನಿಯಾದ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಸುತ್ತಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಹತ್ವ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ನ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಮೊಜ್ತಬಾ ಖಮೇನಿ ಪ್ರಮುಖ ಹೇಳಿಕೆಯೊಂದನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಜಲಸಂಧಿಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಹೊಸ ಹಂತಕ್ಕೆ ಏರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿರುವ ಅವರು, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಧಾನವು ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಹಾಗೂ ಕಠಿಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾಡಿದ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ವಿಜಯ ಸಾಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ಖಮೇನಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜನರು ಮತ್ತು ಸೈನ್ಯವು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಶೌರ್ಯವೇ ಈ ವಿಜಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕದನ ವಿರಾಮ ಒಪ್ಪಂದದ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಇದೇ ವೇಳೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತೇವೆ: ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವೆ ಎರಡು ವಾರಗಳ ಕದನ ವಿರಾಮ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರಿದೇ ಇದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಮಾತುಕತೆಯ ವೇಳೆ, ಇರಾನ್ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ ಎಂದು ಖಮೇನಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಘರ್ಷದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಹಾನಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಸಹ ಕೇಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಮೊಜ್ತಬಾ ಖಮೇನಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖಮೇನಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ, ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಪ್ರತೀಕಾರ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಿಂಜರಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಲು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಬೀದಿಗಿಳಿಯುವಂತೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕದನ ವಿರಾಮದ ನಡುವೆ ದಾಳಿಯ ಆರೋಪ: ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಕದನ ವಿರಾಮದ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ದಾಳಿ ಆರೋಪಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿವೆ. ತನ್ನ ಪ್ರದೇಶದೊಳಗಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕುವೈತ್ ಆರೋಪಿಸಿದೆ. ಈ ದಾಳಿಗಳಿಗೆ ಇರಾನ್ ಅಥವಾ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿತವಾಗಿರುವ ಪಡೆಗಳು ಕಾರಣ ಎಂಬ ಅನುಮಾನವನ್ನು ಅದು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪೂರ್ವ-ಪಶ್ಚಿಮ ತೈಲ ಪೈಪ್ಲೈನ್ನ ಮೇಲೂ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ತೈಲ ಸಾಗಿಸಲು ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಗ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯ ನಡುವೆ ಪೈಪ್ಲೈನ್ನ ಮೇಲಿನ ಈ ದಾಳಿಯ ಸಮಯವು ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಪೂರೈಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಕಳವಳಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಆರೋಪ ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಇರಾನ್: ಆದರೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಇರಾನ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ. ಕುವೈತ್ ಮತ್ತು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ದಾಳಿಗಳಲ್ಲಿ ತಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇರಾನಿನ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಗಾರ್ಡ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ದಾಳಿಗಳು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದರೆ, ಅವು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇಸ್ರೇಲ್ ಆಯೋಜಿಸಿದ ಪಿತೂರಿಯ ಭಾಗವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಇರಾನ್ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.
ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಮುಂಬರುವ ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಲು ಈ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು IRGC ಹೇಳಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ರಾಜಕಾರಣಿ ಕಮಲ್ ಖರ್ರಾಜಿ ಅವರ ಸಾವು ಕೂಡ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಟೆಹ್ರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ದಾಳಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಅವರು ನಿಧನರಾದರು ಎಂದು ಇರಾನಿನ ಸ್ಟೇಟ್ ಮೀಡಿಯಾ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೇ, ಖರ್ರಾಜಿ ಅವರು ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಂಬಂಧಗಳ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಮಂಡಳಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಅವರ ನಿಧನವು ಇರಾನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ವಲಯಗಳನ್ನು ತೀವ್ರ ಶೋಕದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಕದನ ವಿರಾಮ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ. ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇರಾನ್ನ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ - ಕುವೈತ್ ಮತ್ತು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ನಡುವೆ ವಿನಿಮಯವಾದ ಆರೋಪಗಳು ಮತ್ತು ಇರಾನ್ನ ನಂತರದ ನಿರಾಕರಣೆಗಳು - ಇವೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಸಾಗಣೆಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿರುವ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗೆ ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಈಗ ತೀವ್ರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಸಕ್ತಿಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.
ಇವುಗಳನ್ನು ಓದಿ:
