ಅಜ್ಞಾತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮೊಜ್ತಬಾ ಖಮೇನಿ: ಇರಾನ್-ಯುಎಸ್ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದ ವಿಳಂಬ
ಇರಾನ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ತಮ್ಮ ನಾಯಕನನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಕಷ್ಟಪಡುವಂತಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧ ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ಮಾತುಕತೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
Published : May 25, 2026 at 10:24 AM IST
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್(ಯುಎಸ್): ಇರಾನಿನ ಸರ್ವೋಚ್ಛ ನಾಯಕ ಮೊಜ್ತಬಾ ಖಮೇನಿ ಅವರು ಹೊರ ಪ್ರಪಂಚದ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಸಿಗದಂತೆ ಅಜ್ಞಾತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಇರಾನ್-ಅಮೆರಿಕ ಸಂಘರ್ಷ ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಗುಪ್ತಚರ ಮಾಹಿತಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಿಬಿಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಈ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸರ್ವೋಚ್ಛ ನಾಯಕನ ತಲುಪಲು ಕೇವಲ ಏಕೈಕ ಮಾರ್ಗ ಕೊರಿಯರ್ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಇರಾನಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ತಮ್ಮ ನಾಯಕನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಕಷ್ಟಪಡುವಂತಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧ ಸಂಘರ್ಷ ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ಮಾತುಕತೆ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾತುಕತೆಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಈ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳು ಇರಾನ್ ನಾಯಕನನ್ನು ತಲುಪುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ವಿಳಂಬವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ಹೇಳಿವೆ.
ಇರಾನ್ನ ಸರ್ವೋಚ್ಛ ನಾಯಕ ಅತ್ಯಂತ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೇ ಅವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುಳಿವು ಸಿಗದೇ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕನ ಸ್ಥಳ ಮರೆಮಾಚಲು ರಚಿಸಲಾದ ಕೊರಿಯರ್ ಜಾಲದ ಮೂಲಕ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ರವಾನಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಖಮೇನಿಯಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾಹಿತಿಯೂ ಹಳೆಯದಾಗಿದ್ದು, ಸರ್ವೋಚ್ಛ ನಾಯಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಪಡೆಗಳು ಇರಾನಿನ ಗುಪ್ತಚರ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇರಾನಿನ ಅನೇಕ ಹಿರಿಯ ನಾಯರನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಅವರು ಇರಾನ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸುಳಿವು ಸಿಗದಂತೆ ಅಜ್ಞಾತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆಪರೇಷನ್ ಎಪಿಕ್ ಫ್ಯೂರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಜ್ತಬಾ ಖಮೇನಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂದಿನಿಂದ ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಅಲಿ ಖಮೇನಿಯ ಹತ್ಯೆಯಂತಹ ದಾಳಿಗಳಿಂದ ತಮ್ಮನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ತೀವ್ರ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಅವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ನೇರಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಅವರ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ಇರಾನ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾಧ್ಯಮ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ವರದಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
