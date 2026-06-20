12 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ಮೋದಿ ಕಠಿಣ, ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ; ಟ್ರಂಪ್ ಬಣ್ಣನೆ
ಅಧಿಕಾರ, ಹತೋಟಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ಸಿ ಜಿನ್ಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮೋದಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಇಬ್ಬರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಾಯಕರು ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
By PTI
Published : June 20, 2026 at 11:01 AM IST
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್: 12 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಾಲ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆಕ್ಸಿಯಾಸ್ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಟ್ರಂಪ್, ಅಧಿಕಾರ, ಹತೋಟಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ಸಿ ಜಿನ್ಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮೋದಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಇಬ್ಬರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಾಯಕರು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಮೋದಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅವರು ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಯುದ್ಧಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ. ಅವರು 1.5 ಬಿಲಿಯನ್ ಜನರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ದೊಡ್ಡ ಅಂಕ. ಭಾರತವು ವಾಸ್ತವಾಗಿ ದೊಡ್ಡದಿದ್ದು, ಮೋದಿ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ನಾಯಕ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೆ ವೇಳೆ ಟ್ರಂಪ್, ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಸಾಕಷ್ಟು ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಲಿದೆ ಎಂದಿದ್ದು, ಈ ಹಿಂದೆ ಭಾರತ ನಮ್ಮನ್ನು ವಂಚಿಸುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ಈಗ ನಾವು ನ್ಯಾಯಯುತ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಮೊದಲು ಅವರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮನ್ನು ವಂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಅವರನ್ನು ದೂಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೂರ್ಖ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಹಾಗೆ ಆಗಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು. ಆದರೆ ಈಗ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಮೋದಿ ತುಂಬಾ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಮತ್ತು ತುಂಬಾ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ. ನಿಜವಾದ ಕಠಿಣ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ನನಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾನು ತಿಳಿದೆ ಎಂದರು.
ಇದೆ ವೇಳೆ ಚೀನಾ ನಾಯಕನನ್ನು ಹೊಗಳಿರುವ ಟ್ರಂಪ್, ಕ್ಸಿ ಮಹಾನ್ ನಿಲುವು ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ನಾಯಕ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನೀವು ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ ಕುರಿತು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ, ಹಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಹದಗೆಟ್ಟಿದ್ದ ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತು ಮೋದಿ ಬುಧವಾರ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜಿ -7 ಶೃಂಗಸಭೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿ, ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದರು.
ಭಾರತವು ಹಲವು ನಾಯಕರನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಆರು ತಿಂಗಳು ಮತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇದ್ದರು. ಬಳಿಕ ದಿಢೀರ್ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಬಂದರು. ಅವರು ಬಂದು 12 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಅವರು ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿ ಮನುಷ್ಯ. ಅದನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಶಾಂತತೆ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಅವರು ಶಾಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ. ಅವರು ಕಠಿಣ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.
ತಾವು ಇಷ್ಟ ಪಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಸಿಮ್ ಮುನೀರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಿ ಶೆಹಬಾಜ್ ಷರೀಫ್ ಕುರಿತು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು.
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