ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಜೊತೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮಾತುಕತೆ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಚರ್ಚೆ
ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಜೊತೆ ಸರಣಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಇರುವ ಅವಕಾಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
By PTI
Published : June 18, 2026 at 6:56 PM IST
ಪ್ಯಾರಿಸ್ (ಫ್ರಾನ್ಸ್): ಜಿ7 ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು, ವಿವಿಧ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಗಣ್ಯರ ಜೊತೆ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದರು. ಇದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಗುರುವಾರ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತರಣಾ ಯೋಜನೆಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದರು.
ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್, ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ರೈಲ್ವೆ, ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು ಫ್ರೆಂಚ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಸಿಇಒಗಳೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆದವು ಎಂದು ಭಾರತದ ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.
PM @narendramodi met Mr Rodolphe Saadé, Chairman and CEO of CMA CGM Group. Discussions focused on strengthening cooperation in maritime shipping, logistics and global supply chains.— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) June 18, 2026
PM noted the Group’s strong and growing presence in India. Mr Saadé highlighted @cmacgm’s plans… pic.twitter.com/aSTUSGUkP6
ಪ್ಯಾರಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದವರಲ್ಲಿ ಸಿಎಂಎ ಸಿಜಿಎಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಸಿಇಒ ರೊಡಾಲ್ಫ್ ಸಾಡೆ ಪ್ರಮುಖರಾಗಿದ್ದು, ಕಡಲ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್, ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬಹುದಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಕುರಿತು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದೆವು. ಹಡಗು ನಿರ್ಮಾಣ, ಹಡಗು ಮರುಬಳಕೆ, ಆಳ ಸಮುದ್ರದ ಬಂದರುಗಳು ಹಾಗೂ ಕಂಟೈನರ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕುರಿತು ನಾವು ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಸಾಡೆ ಮೋದಿ ಅವರ ಭೇಟಿಯ ನಂತರ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
PM @narendramodi met Mr Arthur Mensch, Co-founder and CEO of Mistral AI.— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) June 18, 2026
PM highlighted the opportunities in India’s growing AI ecosystem. Mr @arthurmensch expressed Mistral AI’s strong interest in collaborating with India and partnering with Indian companies to drive… pic.twitter.com/qCux9pfWaW
"ಜಾಗತಿಕ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಲಿದೆ. ನಾವು ಈಗ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಕಂಟೈನರ್ ಹಡಗುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಹೆಜ್ಜೆ. ಭಾರತದ ಭವಿಷ್ಯ ಈಗಲೇ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಸಾಡೆ ಅವರು ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ಸಿಎಂಎ ಸಿಜಿಎಂ ಹೊಂದಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ "ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೂಡಿಕೆಗಳು, ವಿಸ್ತರಣಾ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ಹಡಗು ನಿರ್ಮಾಣ, ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೀನ್ಯತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಉಪಕ್ರಮಗಳು" ಸೇರಿವೆ.
PM @narendramodi met Mr Martin Sion, CEO of Alstom.— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) June 18, 2026
Discussions focused on opportunities in mobility and railway modernisation. PM noted Alstom’s significant investments and manufacturing presence in India, which are contributing to job creation and the growth of India's rail… pic.twitter.com/oXQVHRzjVb
ಇದೇ ವೇಳೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು, ಸೈಂಟ್-ಗೋಬೈನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಸಿಇಒ ಬೆನೈಟ್ ಬಾಜಿನ್ ಅವರನ್ನೂ ಭೇಟಿಯಾಗಿ, ಸುಸ್ಥಿರತೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಒತ್ತು ನೀಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಸಾಮಗ್ರಿ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಮಾಣ ವಲಯದಲ್ಲಿನ ಅವಕಾಶಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಿದರು.
ಬಳಿಕ ಆಲ್ಸ್ಟೋಮ್ ಸಿಇಒ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಸಿಯಾನ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ, ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ರೈಲ್ವೆ ಆಧುನೀಕರಣದ ಅವಕಾಶಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಿದರು. ಮಿಸ್ಟ್ರಲ್ ಎಐ (Mistral AI) ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಸಿಇಒ ಆರ್ಥರ್ ಮೆನ್ಶ್ ಅವರನ್ನೂ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ AI ಅವಕಾಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದರು.
ಪ್ಯಾರಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಫ್ರೆಂಚ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಮ್ಯಾನುಯೆಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ರಾನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಯುರೋಪ್ನ ಪ್ರಮುಖ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾದ 'ವಿವಾಟೆಕ್ 2026' (VivaTech 2026) ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಸಮುದಾಯದೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ.
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