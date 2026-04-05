ಇರಾನ್ ಫೈಟರ್​​ಜೆಟ್ ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿದ ನಂತರ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ ಕರ್ನಲ್​ನನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಅಮೆರಿಕ

ಇರಾನ್ F-15E ವಿಮಾನವನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿದ ನಂತರ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ ವೆಪನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆಫೀಸರ್ (WSO) ರನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ರಕ್ಷಿಸಿದೆ.

F-15E ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಈಗಲ್
Published : April 5, 2026 at 1:24 PM IST

ಅಮೆರಿಕದ F-15E ವಿಮಾನವನ್ನು ಇರಾನ್ ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿದ ನಂತರ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ ವೆಪನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆಫೀಸರ್ (WSO) ರನ್ನು ಅಮೆರಿಕ, ಇರಾನ್​ನಲ್ಲಿ ಶೋಧ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮೂಲಕ ರಕ್ಷಿಸಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಟ್ರುತ್​ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್, ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು "ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕರ್ನಲ್. ಅವರು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಸದೃಢರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು, ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ನನ್ನ ಸಹ ಅಮೆರಿಕನ್ನರೇ, ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಅಮೆರಿಕದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ಶೋಧ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ನಡೆಸಿತು, ನಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸದಸ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು, ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕರ್ನಲ್ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಈಗ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಲು ನಾನು ರೋಮಾಂಚನಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ! ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ಯೋಧ ಇರಾನ್‌ನ ಪರ್ವತಗಳಲ್ಲಿ ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ದಾಳಿಗೊಳಗಾದರು. ಆದರೆ ಕಮಾಂಡರ್ ಇನ್ ಚೀಫ್, ಯುದ್ಧ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಜಂಟಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸಹ ಯೋಧರು ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಅವರ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ಒಂಟಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.

ನನ್ನ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೇರೆಗೆ, ಯುಎಸ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಅವರನ್ನು ಮರಳಿ ತರಲು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಮಾರಕ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಡಜನ್​ಗಟ್ಟಲೆ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿತು. ಅವರಿಗೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದವು, ಆದರೆ ಅವರು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅದ್ಭುತ ಶೋಧ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಿನ್ನೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ಪೈಲಟ್‌ಅನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಿದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ದೃಢೀಕರಿಸಲಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಎರಡನೇ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸಲು ಬಯಸಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಮಿಲಿಟರಿ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಅಮೆರಿಕನ್​ ಪೈಲಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ, ಶತ್ರು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಾವು ಎಂದಿಗೂ ಒಂದು ಅಮೆರಿಕನ್​​ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನವನ್ನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ! ಒಬ್ಬ ಅಮೆರಿಕನ್​ ಸಾವನ್ನಪ್ಪದೇ ಅಥವಾ ಗಾಯಗೊಳ್ಳದೆ ನಾವು ಈ ಎರಡೂ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಎಂಬ ಅಂಶವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ನಾವು ಇರಾನಿನ ಆಕಾಶದ ಮೇಲೆ ಅಗಾಧವಾದ ವಾಯು ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಅಮೆರಿಕನ್ನರು, ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್, ಡೆಮೋಕ್ರಾಟ್ ಮತ್ತು ಉಳಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಹೆಮ್ಮೆಪಡಬೇಕಾದ ಮತ್ತು ಒಗ್ಗೂಡಬೇಕಾದ ಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ನಾವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ವಿಶ್ವದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ, ಅತ್ಯಂತ ವೃತ್ತಿಪರ ಮತ್ತು ಮಾರಕ ಮಿಲಿಟರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

