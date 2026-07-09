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ಕುವೈತ್, ಬಹ್ರೇನ್, ಕತಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೊಳಗಿದ ಸೈರನ್: ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿ 'ಇನ್ನಷ್ಟು ಭೀಕರವಾಗಿರಲಿದೆ' ಎಂದ ಟ್ರಂಪ್

ಯುಎಸ್ ಸೇನೆಯು ಇರಾನ್​​ನ ವಿವಿಧ ಮಿಲಿಟರಿ ತಾಣಗಳು ಮತ್ತು ಬಂದರು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದು ಹಾಕಿದೆ. ಇದಾದ ಒಂದು ದಿನದ ನಂತರ ಇರಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮತ್ತೆ ಭುಗಿಲೆದ್ದಿರುವ ಆತಂಕ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.

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ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (AFP)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 9, 2026 at 7:52 AM IST

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ಟೆಹ್ರಾನ್(ಇರಾನ್): ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕವು ಮತ್ತೊಂದು ಸುತ್ತಿನ ವಾಯುದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಗುರುವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ಕುವೈತ್, ಬಹ್ರೇನ್ ಮತ್ತು ಕತಾರ್​​​ನಲ್ಲಿ ಇರಾನ್​​​ನ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿಗಳ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಸೈರನ್‌ಗಳು ಮೊಳಗಿವೆ. ಈ ಮೂರು ಗಲ್ಫ್ ಅರಬ್ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಾನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಒಳಬರುವ ಡ್ರೋನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕುವೈತ್ ಸೇನೆಯು ಹೇಳಿದೆ.

ಬುಧವಾರ, ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಮೆರಿಕದ ಹಿಂದಿನ ಸುತ್ತಿನ ವಾಯುದಾಳಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ, ಇರಾನ್ ಬಹ್ರೇನ್ ಮತ್ತು ಕುವೈತ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಡಗುಗಳ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಇದು ಕದನ ವಿರಾಮದ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದರು. ಇದಾದ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲೇ ಅಮೆರಿಕವು ಇರಾನ್​ ಮೇಲೆ ಭೀಕರ ದಾಳಿ ಕೈಗೊಂಡಿತ್ತು.

ಓಮನ್ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ಹಲವಾರು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಹಡಗುಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಯುಎಸ್ ಸೇನೆಯು ಇರಾನ್​​ನ ವಿವಿಧ ಮಿಲಿಟರಿ ತಾಣಗಳು ಮತ್ತು ಬಂದರು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದು ಹಾಕಿದೆ. ಇದಾದ ಒಂದು ದಿನದ ನಂತರ ಇರಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮತ್ತೆ ಭುಗಿಲೆದ್ದಿರುವ ಆತಂಕ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.

ಫೆಬ್ರವರಿ 28ರಂದು ಯುಎಸ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲಿ ದಾಳಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಇರಾನ್​ ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ವಿಶ್ವದ ವ್ಯಾಪಾರದ ತೈಲ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲದ ಐದನೇ ಒಂದು ಭಾಗವು ಹಾದುಹೋಗುವ ಹಾರ್ಮುಜ್​​ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುವ ಇರಾನ್‌ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುಗ್ಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಯುಎಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಮಾಂಡ್ ಬುಧವಾರ ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಇರಾನ್‌ನ ಪರಮಾಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರ ಸಂಕೀರ್ಣದ ನೆಲೆಯಾದ ಬುಶೆಹರ್ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಬಂದರು ನಗರಗಳಾದ ಚಬಹಾರ್, ಕೊನಾರಕ್, ಬಂದರ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಮತ್ತು ಸಿರಿಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ ಎಂದು ಇರಾನ್ ರಾಜ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

'ಇನ್ನಷ್ಟು ಭೀಕರವಾಗಿರಲಿದೆ' ಎಂದ ಟ್ರಂಪ್: ಟರ್ಕಿಯ ಅಂಕಾರಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನ್ಯಾಟೋ ಶೃಂಗಸಭೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದ ನಂತರ, ಟ್ರಂಪ್ ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಸೈಟ್‌ ಪೋಸ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ​, ಇರಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸ್ಫೋಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ವಿಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಶೇರ್​ ಮಾಡಿ, ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಗಣರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ನಿನ್ನೆ ಇರಾನ್ ಹಡಗುಗಳ ಮೇಲೆ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರತೀಕಾರವಾಗಿ ಇದು. ಮತ್ತೆ ಮರುಕಳಿಸಿದರೆ, ನಮ್ಮ ದಾಳಿಯು ಇನ್ನಷ್ಟು ಭೀಕರವಾಗಿರಲಿದೆ! ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಟ್ರೂತ್ ಸೋಷಿಯಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಹೋರಾಟವು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಮಿಲಿಟರಿ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಈ ಹಿಂದೆ ಟ್ರಂಪ್​ ಹೇಳಿದ್ದರು.

ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಮಧ್ಯಂತರ ಕದನ ವಿರಾಮ ಒಪ್ಪಂದವು ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ಸಂಚಾರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇರಾನ್ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದೆ. ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಶಾಶ್ವತ ಅಂತ್ಯ ಕೋರುವ ಮಾತುಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಸಮಾಲೋಚಕರಾದ ಸಂಸತ್ತಿನ ಸ್ಪೀಕರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಘರ್ ಗಾಲಿಬಾಫ್, ಎಕ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಧಿಕ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೆದರಿಕೆ ಮತ್ತು ಸುಲಿಗೆಯ ಯುಗ ಮುಗಿದಿದೆ. ಅದು ಎಲ್ಲಿಗೂ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಪಟ್ಟುಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

ಖಮೇನಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ: ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಯುದ್ಧವು ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ದಿಕ್ಕಿನತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅಮೆರಿಕದ ಹೊಸ ದಾಳಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ, ಇರಾನಿಯನ್ನರು ಗುರುವಾರ ತಮ್ಮ ಅಗಲಿದ ನಾಯಕ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಈಶಾನ್ಯ ಇರಾನ್‌ನ ಅವರ ತವರು ಮಷಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ದಿವಂಗತ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕನ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯು ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಇರಾಕ್‌ನ ವಿವಿಧ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಶೋಕತಪ್ತರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ಬಹು ದಿನಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇರಾನ್​ ಜೊತೆ ಕದನ ವಿರಾಮ ಮುಗಿದ ಅಧ್ಯಾಯ; ಇನ್ನಷ್ಟು ದಾಳಿಗಳಿಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ; ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್

TAGGED:

US IRAN WAR
DONALD TRUMP
ಅಮೆರಿಕ ಇರಾನ್​​ ಯುದ್ಧ
KUWAIT BAHRAIN QATAR
US AIRSTRIKES AGAINST IRAN

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