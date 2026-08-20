ದಿಢೀರ್ ಕುಸಿದ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ: 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸಾವು, ಹಲವರು ನಾಪತ್ತೆ
ಆಫ್ರಿಕಾದ ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಗಡಿ ಸಮೀಪವಿರುವ ನಾನಾ ಮಾಂಬೆರೆ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಝಂಬೋಯೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಯಲ್ಲಿ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.
Published : August 20, 2026 at 10:48 AM IST
ಬಾಂಗುಯಿ: ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಫ್ರಿಕನ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ನ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಯೊಂದು ದಿಢೀರ್ ಕುಸಿದು 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಸಮರೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ರೆಡ್ಕ್ರಾಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಗಡಿ ಸಮೀಪವಿರುವ ನಾನಾ ಮಾಂಬೆರೆ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಝಂಬೋಯೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಯಲ್ಲಿ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಇದು ಕಡಿಮೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.
ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಗೆರ್ವೈಸ್ ಗನಗೊರೋಹ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವರು ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವಶೇಷಗಳಡಿ ಹಲವರು ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರು ಮತ್ತು ಈ ಸ್ಥಳದ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊಂದಿದ್ದವರ ಪತ್ತೆ ಕಾರ್ಯವೂ ಸಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಾಬೌವಾ ಉಪ-ಪ್ರಿಫೆಕ್ಚರ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಅಭಿಯೋಜಕರು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗಣಿಯ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯದ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹೂತು ಹೋಗಿರುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಯುವಕ ಮತ್ತು ಯುವತಿಯರ ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡಿದೆ. ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಕೆಲಸಗಾರರು ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಅಂಗಲಾಚುತ್ತಿರುವುದು ಕರುಳು ಹಿಂಡುವಂತಿದೆ.
ಇಲ್ಲಿನ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಗಣಿಗಳು ಕುಸಿಯುವ ಘಟನೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿವೆ. ಗಣಿಗಾರರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಕೆಲಸವು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಮಾರಾಣಾಂತಿಕ ಘಟನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
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