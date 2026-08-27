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ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​ 11ರ ದಾಳಿ ಸಂಚಿನ ರೂವಾರಿ​​ ಖಾಲಿದ್​ ಶೇಖ್​ ಮೊಹಮ್ಮದ್​ ವಿಚಾರಣೆ 2028ರಿಂದ ಆರಂಭ

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​ 11ರ ದಾಳಿ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು 2027ರ ಜನವರಿಯಿಂದ ಆರಂಭಿಸಲು ವಕೀಲರು ಕೋರಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ನ್ಯಾಯಾಲಯವು 2028ರ ಜೂನ್​ 5ರಿಂದ ವಿಚಾರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

Military Judge Sets June 2028 Trial Date For Alleged Sept.Military Judge Sets June 2028 Trial Date For Alleged Sept.
ಖಾಲಿದ್​ ಶೇಖ್​ ಮೊಹಮ್ಮದ್​ (AP)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 27, 2026 at 1:24 PM IST

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ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್​: ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸಿದ 2001 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 11ರ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಯ ಸಂಚಿನ ರೂವಾರಿ ಖಾಲಿದ್ ಶೇಖ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಮೂವರ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು 2028ರಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲು ಅಮೆರಿಕದ ಮಿಲಿಟರಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ.

ಈ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು 2027ರ ಜನವರಿಯಿಂದ ಆರಂಭಿಸಲು ವಕೀಲರು ಕೋರಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಇದೀಗ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು 2028ರ ಜೂನ್​ 5ರಿಂದ ಈತನ ವಿಚಾರಣೆ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ ಎಂದಿದೆ.

ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತಾದ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ, ವಿಚಾರಣಾಪೂರ್ವ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಮಯದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ವಾಯುಪಡೆಯ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಕರ್ನಲ್ ಮೈಕೆಲ್ ಎ.ಶ್ರಾಮಾ ತಮ್ಮ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಮೆರಿಕದ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಅತ್ಯಂತ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಆಕ್ರಮಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​ ದಾಳಿ ಯೋಜಿಸಿದ ಆರೋಪ ಹೊತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನ್ಯಾಯದ ಕಟಕಟೆಗೆ ತರಲು, ಅಮೆರಿಕದ ಸೇನೆ ಸತತವಾಗಿ ಎರಡು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲದಿಂದ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದೆ.

2028ರ ವಿಚಾರಣೆಯು ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗಡುವುಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಹಂತಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿಳಂಬವಾಗಬಹುದು. ಈ ಹಿಂದೆ 2021ರಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತಾದರೂ, ನಂತರ ಅದನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಆರೋಪಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್​, ಅಪಹರಿಸಿದ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ವರ್ಲ್ಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಮತ್ತು ಪೆಂಟಗನ್‌ಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಸುವ ಸಂಚನ್ನು ರೂಪಿಸಿ, ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದ. ಅಪಹರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಮಾನ ಪೆನ್ಸಿಲ್ವೇನಿಯಾದ ಮೈದಾನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಪತನಗೊಂಡಿತು. ಈತನ ಜೊತೆಗೆ ಮೂವರು ಸಹಚರರಾದ ವಾಲಿದ್ ಬಿನ್ ಅತ್ತಾಶ್, ಅಲಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಜ್ ಅಲಿ ಮತ್ತು ಮುಸ್ತಫಾ ಅಲ್-ಹವ್ಸಾವಿ ಕೂಡ ವಿಚಾರಣೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

2001ರ ಅಲ್ ಖೈದಾದ ದಾಳಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮರಣದಂಡನೆಯ ಅಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಮೊಹಮ್ಮದ್‌ಗೆ ತಮ್ಮ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಲಿದ್ದ ಒಪ್ಪಂದವೊಂದನ್ನು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಫೆಡರಲ್ ಮೇಲ್ಮನವಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿತ್ತು.

ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮತ್ತು ಈತನ ಇಬ್ಬರು ಸಹ ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳಿಗೆ ಪೆರೋಲ್ ಇಲ್ಲದ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸುವ ಷರತ್ತನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ, ದಾಳಿಗಳ ಕುರಿತು ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಇರುವ ಯಾವುದೇ ಬಾಕಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲಿರಲಿದೆ. ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಕುರಿತು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ ನಂತರ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೋ ಬೈಡನ್ ಆಡಳಿತ ಅದನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿತ್ತು.

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