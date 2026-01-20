ದೀರ್ಘ ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಮಿಲಿಟರಿ ವಿಮಾನಗಳ ಆಗಮನ: ಯುಎಸ್ ಕೆನಡಿಯನ್ ಕಮಾಂಡ್
ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಆಗಮಿಸುವ ವಿಮಾನಗಳು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೆನಡಾ ಭೂಖಂಡದ ನೆಲೆಗಳಿಂದ ಬರುವ ವಿಮಾನಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕದ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಕಮಾಂಡ್ ಹೇಳಿದೆ.
Published : January 20, 2026 at 3:40 PM IST
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್, ಅಮೆರಿಕ: ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕಾದ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಕಮಾಂಡ್ (NORAD) ವಿಮಾನಗಳು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅಮೆರಿಕದ ಮಿಲಿಟರಿ ನೆಲೆಗೆ ಆಗಮಿಸಲಿವೆ ಎಂದು NORAD ಸೋಮವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಸ್ವಾಯತ್ತ ಡ್ಯಾನಿಶ್ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕದ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಬೇಡಿಕೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯ ಮಧ್ಯೆ, ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ - ಕೆನಡಾ ಜಂಟಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಸಂಘಟನೆಯಾದ NORADನಿಂದ ಈ ಘೋಷಣೆ ಬಂದಿದೆ.
ರಕ್ಷಣಾ ಸಹಕಾರ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪಿಟುಫಿಕ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಸ್ವರೂಪದ ಕುರಿತು ಸಂಸ್ಥೆಯು ವಿವರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ. ಆಗಮಿಸುವ ವಿಮಾನಗಳು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೆನಡಾದ ನೆಲೆಗಳಿಂದ ಬರುವ ವಿಮಾನಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದೂ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
'ಅವರು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೆನಡಾ ಹಾಗೂ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ನಡುವಿನ ಶಾಶ್ವತ ರಕ್ಷಣಾ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ವಿವಿಧ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಯೋಜಿತ NORAD ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಾರೆ' ಎಂದು NORAD ಹೇಳಿದೆ. 'ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕದ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ, ನಿರಂತರ, ಚದುರಿದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತದೆ' ಎಂದೂ ಇದೇ ವೇಳೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬೆದರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ಅಮೆರಿಕದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ದ್ವೀಪಕ್ಕಾಗಿ ಅವರ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವ ದೇಶಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೊಸ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುವುದಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದರು.
ಹಲವಾರು ಯುರೋಪಿಯನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಮಿಲಿಟರಿ ನಿಯೋಗಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದವು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೂ ಸಹ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಭದ್ರತಾ ಕಾಳಜಿಗಾಗಿ ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಟೋ ಕಣ್ಗಾವಲು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ.
8 ದೇಶಗಳಿಗೆ ಶೇ.10 ಸುಂಕ : ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲಿನ ಅಮೆರಿಕದ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಿರೋಧಿಸುವ ಯುರೋಪಿನ ಎಂಟು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಫೆಬ್ರವರಿಯಿಂದ ಶೇ.10ರಷ್ಟು ಆಮದು ತೆರಿಗೆ ಹೇರುವುದಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಶನಿವಾರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್, ನಾರ್ವೆ, ಸ್ವೀಡನ್, ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಜರ್ಮನಿ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ (ಯು.ಕೆ), ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫಿನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ದೇಶಗಳು ಸುಂಕ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ಮತ್ತಿತರ ಯುರೋಪಿಯನ್ ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕುರಿತು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲು ಟ್ರಂಪ್ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇಂಥ ಸುಂಕ ಬೆದರಿಕೆ ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ದೀರ್ಘಕಾಲದ NATO ಪಾಲುದಾರರ ನಡುವೆ ಬಿರುಕು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲಿನ ಅಮೆರಿಕದ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಿರೋಧಿಸುವ ಯುರೋಪಿನ 8 ದೇಶಗಳಿಗೆ ಶೇ.10 ಸುಂಕ: ಟ್ರಂಪ್