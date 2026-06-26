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ಉಷಾ ವಾನ್ಸ್​ರ 8.75 ಡಾಲರ್​ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಜೆಡಿ ವಾನ್ಸ್ ಅನುಮೋದನೆ: ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಮ್ಯಾಟರ್ನಿಟಿ ಡ್ರೆಸ್!

50 ಡಾಲರ್ ಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ಕೇವಲ 8.75 ಡಾಲರ್‌ಗೆ ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಮುಂದಿನ ಫೆಡರಲ್ ಬಜೆಟ್ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಜೆಡಿ ವಾನ್ಸ್​ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

"Meet your next director of the federal budget!
ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಉಷಾ ವಾನ್ಸ್​ರ ಮ್ಯಾಟರ್ನಿಟಿ ಡ್ರೆಸ್! (ANI)
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By ANI

Published : June 26, 2026 at 10:20 AM IST

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ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿ: ಅಮೆರಿಕದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆಡಿ ವಾನ್ಸ್ ಉಷಾ ವಾನ್ಸ್ ಅವರು ಓಲ್ಡ್ ನೇವಿ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಕೇವಲ 8 ಡಾಲರ್‌ಗೆ (ಸುಮಾರು ₹750) ಖರೀದಿಸಿದ ಮ್ಯಾಟರ್ನಿಟಿ ಡ್ರೆಸ್ ಈಗ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ. ಜೆಡಿ ವಾನ್ಸ್ ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹಾಸ್ಯದ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಎಕ್ಸ್‌ ಪೋಸ್ಟ್​ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅವರು 50 ಡಾಲರ್ ಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ಕೇವಲ 8.75 ಡಾಲರ್‌ಗೆ ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಮುಂದಿನ ಫೆಡರಲ್ ಬಜೆಟ್ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ! ಎಂದು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗೆ ರಶೀದಿಯ ಫೋಟೋವನ್ನೂ ಸಹ ಅವರು ಲಗತ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಏನಿದು ಮ್ಯಾಟರ್ನಿಟಿ ಡ್ರೆಸ್ ಪ್ರಸಂಗ: ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಟೈಮ್ಸ್‌ನ ಫ್ಯಾಷನ್ ಕಾಲಂನಲ್ಲಿ ಉಷಾ ವಾನ್ಸ್ ಗರ್ಭಿಣಿ ಆಗಿರುವ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಸಾಂಕೇತಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಮಹಿಳೆಯರ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್‌ನಲ್ಲಿ ರಹಸ್ಯ ರಾಜಕೀಯ ಸಂದೇಶವಿದೆ ಎಂಬುದು ಲೇಖನದ ಪ್ರಮುಖ ಸಾರಾಂಶವಾಗಿತ್ತು.

ಇದಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ ಉಷಾ ವಾನ್ಸ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಹಜ ಹಾಸ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನನ್ನ 8.75 ಡಾಲರ್​ನ ಕಾರಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ನಿಟಿ ಡ್ರೆಸ್‌ನ ರಾಜಕೀಯ ಮಹತ್ವ ತಿಳಿದಿದೆಯಲ್ಲವೇ? ನನ್ನ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವೇಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಸಾಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಏನು ಬರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ!. ಇದೇ ವೇಳೆ, ನನ್ನ ಗರ್ಭಿಣಿ ಫ್ಯಾಷನ್ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಸುಂದರ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸಿ ಎಂದು ಹಾಸ್ಯಭರಿತವಾಗಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೋಸ್ಟ್​ ನಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳುವುದರೊಂದಿಗೆ ರಶೀದಿಯ ಫೋಟೋವನ್ನೂ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಅಂದ ಹಾಗೆ ಉಷಾ ವಾನ್ಸ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ನಾಲ್ಕನೇ ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಲು ಸಿದ್ದರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವೈಟ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರೆಸ್ ಸೆಕ್ರಟರಿ ಕರೋಲೈನ್ ಲೆವಿಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೀಫನ್ ಮಿಲ್ಲರ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಕೇಟಿ ಮಿಲ್ಲರ್ ಕೂಡ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರಸವವಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಮಾತೃತ್ವದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಈ ಮೂರು ಮಹಿಳೆಯರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್​ ಟೈಮ್ಸ್​ ಲೇಖಕಿ ವ್ಯಾನೆಸ್ಸಾ ಫ್ರೈಡ್‌ಮನ್ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಉಷಾ ಅವರು ಆ ಗಂಭೀರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ಹಾಸ್ಯದಿಂದ ಸುಂದರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ, ಗುಣಮಟ್ಟ ಉತ್ತಮ ಎಂಬ ಅಮೆರಿಕನ್ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

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