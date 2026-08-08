ಅಮೆರಿಕದ ಭಾರತೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ರೂಜ್ ಆಯ್ಕೆ
ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ರೂಜ್ ಅವರನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ಭಾರತೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
Published : August 8, 2026 at 3:53 PM IST
ಅಲ್ಬುಕರ್ಕ್(ನ್ಯೂ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ): ಕ್ಲಾಮತ್ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದ ನಾಗರಿಕ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ರೂಜ್ ಅವರನ್ನು ಸುಮಾರು 2.8 ಮಿಲಿಯನ್ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಮೆರಿಕನ್ ಮತ್ತು ಅಲಾಸ್ಕಾ ಸ್ಥಳೀಯ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುವ ಫೆಡರಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಲು ಅಮೆರಿಕದ ಸೆನೆಟ್ ಶುಕ್ರವಾರ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದೆ.
ಕ್ರೂಜ್ ಅವರನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ದೃಢೀಕರಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಹುದ್ದೆ 2025ರ ಅಂತ್ಯದಿಂದ ತೆರವಾಗಿತ್ತು. ಆರೋಗ್ಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ಈ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಜೀವ ತುಂಬಲು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಾಗಿ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಕ್ರೂಜ್ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರು.
"ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯವು ಮುಂಬರುವ ದಶಕಗಳವರೆಗೆ ನಾನು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸದ ಪರಿಣಾಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಬದುಕುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಕ್ರೂಜ್ ಸೆನೆಟ್ ಭಾರತೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಮಿತಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ 70 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಇತರ ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತರೊಂದಿಗೆ ಕ್ರೂಜ್ ಅವರನ್ನು 51-47 ಮತಗಳಿಂದ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಬರ್ಟ್ ಎಪ್. ಕೆನಡಿ ಜೂನಿಯರ್ಗೆ ಕ್ರೂಜ್ ಅವರು ಬುಡಕಟ್ಟು ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹಿರಿಯ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಮೊದಲ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ, ಕ್ರೂಜ್ ಅವರು ಅಮೆರಿಕದ ಭಾರತೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಬ್ಯೂರೋ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರಾಗಿದ್ದರು.
ಸ್ಥಳೀಯ ಅಮೆರಿಕನ್ನರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಒದಗಿಸುವ ಫೆಡರಲ್ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾನೂನು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ IHS ದೇಶಾದ್ಯಂತ 21 ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು 78 ಸಣ್ಣ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. 2023 ರ ಯುಎಸ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಕಚೇರಿ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಸರಾಸರಿ ವಯಸ್ಸು ಸುಮಾರು 40 ವರ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟು ಜನರು ಕಳಪೆ ದೈಹಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳು ಮತ್ತು ಬದಲಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ 30 ವರ್ಷಗಳ ಬಾಕಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವ ಏಜೆನ್ಸಿಯ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಕ್ರೂಜ್ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಕ್ರೂಜ್ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಬುಡಕಟ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪೂರೈಸಲು IHSಗೆ ಸುಮಾರು $73 ಬಿಲಿಯನ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. 2026ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ, IHSಗೆ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೇವಲ $8 ಬಿಲಿಯನ್ ಅನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದೆ.
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