ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿಂದು ಅಮೆರಿಕ - ಇರಾನ್ ಮಧ್ಯೆ ಸಂಧಾನ ಮಾತುಕತೆ: ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳಿವು!
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ- ಇರಾನ್ ಮಧ್ಯೆ ಸಂಧಾನ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಇಂದು ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
Published : April 11, 2026 at 2:05 PM IST
ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ: ಸಾವಿರಾರು ಜನರ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಇಂಧನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಳಿಸಿದ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ವಾರಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕದನ ವಿರಾಮ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಶಾಶ್ವತ ಅಂತ್ಯವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಟರ್ಕಿ, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ನಡುವೆ ಸಂಧಾನ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.
40 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಈ ಸಂಘರ್ಷವು ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ವಿಶ್ವದ ಹಲವು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ನಾನಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದೆ. ಕಡೆಗೂ ಎರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಸಂಧಾನ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಮಾತುಕತೆಗಳ ಪೈಕಿ ಹಲವು ಅಂಶಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿವೆ.
ಮಾತುಕತೆ ಮಧ್ಯೆ ಶುರುವಾದ ದಾಳಿ: ಇರಾನ್ ಅಣುಬಾಂಬ್ ತಯಾರಿಸುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಒಮನ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಂಘರ್ಷ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಮಾತುಕತೆಗಳು ನಡೆದಿದ್ದವು. ಇದರ ನಡುವೆಯೇ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 28 ರಂದು ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಭೀಕರ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದವು. ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಸೇರಿ 40ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮುಖರು ಒಂದೇ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹತರಾದರು.
ಬಳಿಕ, ಇರಾನ್ನ ಸೇನೆ ಮತ್ತು ಪರಮಾಣು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇರಾನ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಮೂಲದ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ (HRANA) ಪ್ರಕಾರ, 5 ವಾರದ ಕದನದಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ 3 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು.
ಈ ದಾಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಇರಾನ್ ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಮತ್ತು ಅನಿಲದ ಐದನೇ ಒಂದು ಭಾಗ ಹಾದುಹೋಗುವ ಗಲ್ಫ್ ಜಲಮಾರ್ಗವಾದ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಹತೋಟಿಗೆ ಪಡೆದು ಮುಚ್ಚುವ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವಕ್ಕೇ ಸವಾಲು ಹಾಕಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳು ಗಗನಕ್ಕೇರಿದವು. ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪಾರ ಛಿದ್ರವಾಯಿತು. ಏಪ್ರಿಲ್ 8 ರಂದು, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಮತ್ತು ಟೆಹ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ಟರ್ಕಿ ದೇಶಗಳ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಾರಗಳ ಕದನ ವಿರಾಮ ತರಲಾಯಿತು. ಈ ಕದನ ವಿರಾಮವು ಏಪ್ರಿಲ್ 22 ರಂದು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅರೆಬರೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ: ಪ್ರಬಲ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಮಧ್ಯವರ್ತಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅಮೆರಿಕವೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ದಲ್ಲಾಳಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇರಾನ್ ಕೂಡ ಪಾಕ್ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯನ್ನು ಭಾಗಶಃ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಚೀನಾದ ಪರೋಕ್ಷ ಹಸ್ತ: ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಇಶಾಕ್ ದಾರ್ ಮಾರ್ಚ್ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ವಾಂಗ್ ಯಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆಗಾಗಿ ಬೀಜಿಂಗ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ನ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲಾಯಿತು.
ಇರಾನ್ ಅನ್ನು ಮಾತುಕತೆ ಮೇಜಿಗೆ ತರಲು ಚೀನಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಸ್ವತಃ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದರು. ಇರಾನ್ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲು ಮುಂದಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಚೀನಾದ ಮನವೊಲಿಕೆ ಬಳಿಕ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಡೆಯಿತು ಎಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿ ಟ್ರಂಪ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಅಂದರೆ, ಚೀನಾವು ಈ ಯುದ್ಧ ಸಂಧಾನದಲ್ಲಿ ಪರೋಕ್ಷ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ.
ಸಂಧಾನ ಮಾತುಕತೆಯ ಅಂಶಗಳೇನು?: ಈ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಕಗ್ಗಂಟಾಗಿರುವುದು ಸಂಧಾನದ ಅಂಶಗಳು. ಸಮೃದ್ಧೀಕರಿಸಿದ ಯುರೇನಿಯಂ ಅನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಮಾರ್ಗವನ್ನು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸೇರಿ ಅಮೆರಿಕವು 15 ಅಂಶಗಳನ್ನು ಇರಾನ್ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದೆ. ಇತ್ತ, ಇರಾನ್ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಇದರ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗುವ ಹಡಗುಗಳ ಮೇಲೆ ಸುಂಕ, ಅಮೆರಿಕವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯುದ್ಧ ದಾಳಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಎಂಬ ಭರವಸೆ, ಅದು ಹಾಕಿರುವ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದು ಸೇರಿ 10 ಅಸಾಧಾರಣ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಮಾತುಕತೆಯ ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದೆ.
ಲೆಬನಾನ್ ದಾಳಿಯೂ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ: ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ಕಂಟಕವಾಗಿರುವ ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾ ಉಗ್ರರು ಇರುವ ಲೆಬನಾನ್ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಇರಾನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಂಧಾನದ ಭಾಗವಲ್ಲ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಇರಾನ್ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ನಡೆಯಬೇಕಿದ್ದ ಮಾತುಕತೆ ಮುಂದೂಡಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು.
ಅಣು ಬಾಂಬ್ ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಿಡಬೇಕು. ಲೆಬನಾನ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಿಲ್ಲಿಸದಿದ್ದರೆ ಮಾತುಕತೆಗೇ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇರಾನ್ ಹೇಳಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅಮೆರಿಕವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅಣುಬಾಂಬ್ ತಯಾರಿ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ.
ಸಂಧಾನಕಾರರು ಯಾರು?: ಅಮೆರಿಕದ ತಂಡವನ್ನು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆ.ಡಿ. ವ್ಯಾನ್ಸ್ ಮುನ್ನಡೆಸಲಿದ್ದು, ವಿಶೇಷ ರಾಯಭಾರಿ ಸ್ಟೀವ್ ವಿಟ್ಕಾಫ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಅಳಿಯ ಜೇರೆಡ್ ಕುಶ್ನರ್, ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಾನ್ ಕೆರ್ರಿ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತ, ಇರಾನ್ ಪರವಾಗಿ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅರಾಘ್ಚಿ, ಸ್ಪೀಕರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಘರ್ ಗಾಲಿಬಾಫ್, ಇತರ ಭದ್ರತಾ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ.
ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್: ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ತನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿ ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ ಅನ್ನು ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಸೆರೆನಾ ಹೋಟೆಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡಿದೆ.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಗುರುವಾರ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರವಾರ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸರ್ಕಾರಿ, ಖಾಸಗಿ ಕಚೇರಿಗಳು, ಶಾಲಾ - ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ರಜೆ ನೀಡಿತ್ತು. ಅದು ಇಂದು ಕೂಡ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ನ ಬೀದಿಗಳು ಸೇನಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಿವೆ. ಜನರಿಗೆ ಸಂಚಾರ ಬದಲಾವಣೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕಂಡ ಕಂಡಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಚೆಕ್ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮುಖಾಮುಖಿ ಮಾತುಕತೆ ಇಲ್ಲ?: ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಿಯೋಗಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೋಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು, ಅವರವರ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಎರಡೂ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಮಾದರಿಯು ಈ ಹಿಂದೆ ಒಮಾನ್ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಾತುಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು.
