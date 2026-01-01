ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ವೇಳೆ ಸ್ವಿಸ್ನ ಐಷಾರಾಮಿ ಬಾರ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡ: 40 ಮಂದಿ ಸಾವು
ಸ್ವಿಸ್ನ ಐಷಾರಾಮಿ ಬಾರ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿದ ನಂತರ ಪೊಲೀಸರು, ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : January 1, 2026 at 4:24 PM IST
ಕ್ರಾನ್ಸ್ - ಮಾಂಟಾನಾ(ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್) : ಸ್ವಿಸ್ನ ಕ್ರಾನ್ಸ್-ಮಾಂಟಾನಾದಲ್ಲಿನ ಐಷಾರಾಮಿ ಬಾರ್ವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, 40 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಹಲವರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಗುರುವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಯುರೋಪ್ನ ಅಗ್ರ ಶ್ರೇಯಾಂಕಿತ ಸ್ಕೀ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಜನಪ್ರಿಯ ರೆಸಾರ್ಟ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರು, ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಧಾವಿಸಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸ್ವಿಸ್ನ ಮಾಧ್ಯಮವೊಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಬಾರ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿರುವ ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡಕ್ಕೆ ನಿಖರ ಕಾರಣ ತಿಳಿದುಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೈಋತ್ಯ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನ ವಾಲಿಸ್ ಕ್ಯಾಂಟನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆಚರಣೆಗಾಗಿ ಸುಮಾರು 100 ಜನರು ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದರು ಎಂದು ವಕ್ತಾರರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನ ಪ್ರವಾಸಿಗರೊಬ್ಬರು, ಬಾರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಕಿತ್ತಳೆ ಬಣ್ಣದ ಜ್ವಾಲೆಗಳು ಬರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಓಡಿಹೋಗುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಕಿರುಚುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ಹಲವಾರು ಜನರು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಮುಖ ತುರ್ತು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
'ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರು, ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ತಕ್ಷಣವೇ ಧಾವಿಸಿ ಹಲವಾರು ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರವೂ ಬಾರ್ ಹೊರಗೆ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ಗಳು ನಿಂತಿದ್ದವು ಹಾಗೂ ಬಾರ್ನ ಕಿಟಕಿಗಳು ಒಡೆದಿರುವುದು ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು' ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ.
'ಘಟನಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ 'ಡಜನ್ಗಟ್ಟಲೆ' ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಸ್ವಿಸ್ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ಬ್ಲಿಕ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
'ಅವಗಢದಿಂದ ಸುಮಾರು 40 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು ಮತ್ತು 100 ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ' ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ಲೆ ನೌವೆಲಿಸ್ಟೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೈರೋಟೆಕ್ನಿಕ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರಬಹುದು ಎಂದು ಸ್ವಿಸ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ. ಆದರೆ, ಪೊಲೀಸರು ಕಾರಣ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಲೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಲೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 1:30 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ (0030 GMT) "ಅಪರಿಚಿತ ಮೂಲದ ಸ್ಫೋಟ" ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ವಕ್ತಾರ ಗೇಟನ್ ಲಾಥಿಯಾನ್ ಅವರು ಎಎಫ್ಪಿ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆ ಪ್ರದೇಶಗಳು 'ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ' ಮತ್ತು 'ಕ್ರಾನ್ಸ್ ಮೊಂಟಾನಾದ ಮೇಲೆ ಹಾರಾಟವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ಪಾರ್ಟಿ ಜೋರಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು.. ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಷಾಂಪೇನ್ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಬೆಂಕಿಯ ಸುದ್ದಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ನಿರಾತಂಕದ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಮಾಯವಾಯಿತು. ಜನರು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ದೂರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸೈರನ್ಗಳು ಕೇಳಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ನನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಜನರು ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಂಡರು, ಚಿಂತಿತರಾಗಿದ್ದರು, ಮೌನವಾಗಿದ್ದರು' ಎಂದು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ನಿವಾಸಿಯೊಬ್ಬರು ಲೌಸಾನ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
