ಲೇಖಕ ಸಲ್ಮಾನ್ ರಶ್ದಿ ಮೇಲೆ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ ಹಾದಿ ಮತಾರ್ ದೋಷಿ
ಹಾದಿ ಮತಾರ್ ಎಂಬಾತ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಘೋಷಿಸಿದೆ.
Published : July 30, 2026 at 11:48 AM IST
ಮೇವಿಲ್(ಯುಎಸ್): ಪ್ರಸಿದ್ಧ "ದಿ ಸಟಾನಿಕ್ ವರ್ಸಸ್" ಕಾದಂಬರಿಯ ಕಾರಣದಿಂದ ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರಾಣ ಬೆದರಿಕೆ ಎದುರಿಸಿದ್ದ ಲೇಖಕ ಸಲ್ಮಾನ್ ರಶ್ದಿ ಅವರ ಮೇಲೆ 2022ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಚಾಕು ಇರಿತ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಆರೋಪಿ ಹಾದಿ ಮತಾರ್ ಎಂಬಾತ ಫೆಡರಲ್ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಆರೋಪಗಳಡಿ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿನ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ಹಾದಿ ಮತಾರ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವುದೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಆರೋಪಗಳ ಕುರಿತು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ.
2022ರಲ್ಲಿ ಆಂಫಿಥಿಯೇಟರ್ ವೇದಿಕೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ರಶ್ದಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ತಮ್ಮ ಬಲಗಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು.
ರಶ್ದಿ ಅವರ ದಿ ಸಟಾನಿಕ್ ವರ್ಸಸ್ ಕೃತಿ ಬಗ್ಗೆ ಇರಾನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಅಯತೊಲ್ಲಾ ರುಹೊಲ್ಲಾ ಖಮೇನಿ 1989ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದ ಕರೆಯಿಂದ ಪ್ರೇರೇಪಿತನಾಗಿ ಈ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹಾದಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ.
ನವೆಂಬರ್ 3ರಂದು ಫೆಡರಲ್ ಶಿಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಪ್ರಕಟಿಸಲಿದ್ದು, ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ರಶ್ದಿ ತಮ್ಮ ತಾಯ್ನಾಡಾದ ಭಾರತದ ಕುರಿತಾದ 1981ರ ಕಾದಂಬರಿ "ಮಿಡ್ನೈಟ್ಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್" ಕೃತಿಗೆ ಬ್ರಿಟನ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ 'ಬೂಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ' ಗೆದ್ದಿದ್ದರು. ವಿಮಾನ ಸ್ಫೋಟವೊಂದರಲ್ಲಿ ಬದುಕುಳಿದ ಇಬ್ಬರು ನಟರ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಕನಸುಗಳ ಕುರಿತಾದ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ರಿಯಲಿಸಂ ಶೈಲಿಯ ಕಾದಂಬರಿ "ದಿ ಸಟಾನಿಕ್ ವರ್ಸಸ್" 1988ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಯಿತು.
ಈ ಕೃತಿ ಯುಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಮರ್ಶಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿತಾದರೂ, ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅವರ ಕುರಿತಾದ ಅಂಶಗಳು ದೇವ ನಿಂದನೆಗೆ ಸಮಾನವೆಂದು ಭಾವಿಸಿದ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಈ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗಲಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 45 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಒಬ್ಬ ಜಪಾನೀಸ್ ಅನುವಾದಕನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲಾಯಿತು. ಓರ್ವ ಇಟಾಲಿಯನ್ ಅನುವಾದಕ ಮತ್ತು ನಾರ್ವೇಜಿಯನ್ ಪ್ರಕಾಶಕರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು.
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