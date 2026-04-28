ಟ್ರಂಪ್​ ಭೋಜನಕೂಟದಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ಪ್ರಕರಣ; ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಾಲಯ

ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿ ಕೋಲ್ ತೋಮಸ್ ಅಲೆನ್ಅನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವಿಚಾರಣೆಗಳವರೆಗೆ ಆತನನ್ನು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿಯೇ ಇರಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕೋಲ್ ತೋಮಸ್ ಅಲೆನ್ (Truth Social/@realDonaldTrump)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 28, 2026 at 12:17 PM IST

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ (ಅಮೆರಿಕ)​: ಶ್ವೇತಭವನದ ವರದಿಗಾರರ ವಾರ್ಷಿಕ ಔತಣಕೂಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಬಂದೂಕು ಮತ್ತು ಚಾಕುಗಳೊಂದಿಗೆ ನುಗ್ಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿರುದ್ಧ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹಲವಾರು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದ, ಯೋಜಿಸಿದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್‌ನ ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಫೆಡರಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿ ಕೋಲ್ ತೋಮಸ್ ಅಲೆನ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವಿಚಾರಣೆಗಳವರೆಗೆ ಆತನನ್ನು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿಯೇ ಇರಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕೇವಲ ಹತ್ಯೆಯ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿದರೆ ಆತ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಸೋಮವಾರ ಎಫ್‌ಬಿಐ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅಫಿಡವಿಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲೆಯ ಹಿಂದಿನ ಯೋಜನೆಯ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿರುವ ಅಲೆನ್ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಹೋಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಲೆನ್​ ಎಪ್ರಿಲ್ 6ರಂದು ಕೊಠಡಿಯೊಂದನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ್ದ. ಈತ ಕಳೆದ ವಾರ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದಿಂದ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ್ದು, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿನ ಮೊದಲು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಹಿಲ್ಟನ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ.

ಭೋಜನ ಕೂಟ ಆರಂಭವಾಗುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಈ ಗುಂಡಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ಈ ವೇಳೆ ಅಲೆನ್ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಖರೀದಿಸಿದ 12-ಗೇಜ್ ಪಂಪ್ ಆಕ್ಷನ್ ಶಾಟ್‌ಗನ್ ಮತ್ತು 2023 ರಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿದ್ದ 38 ಕ್ಯಾಲಿಬರ್ ಸೆಮಿ-ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಅನ್ನು ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿದ್ದ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಹಂಗಾಮಿ ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ ಟಾಡ್ ಬ್ಲಾಂಚೆ, ನಾಗರಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಿಂಸಾಚಾರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಾನವಿಲ್ಲ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಲು ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವವರನ್ನು ಬೆದರಿಸಲು ಹಿಂಸಾಚಾರವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ವಿರುದ್ಧ ಬಳಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ನಾವು ಕಾನೂನನ್ನು ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ತ್ವರಿತ ಮತ್ತು ಖಚಿತವಾಗಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ದಾಳಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಲೆನ್ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಆದರೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ರಹಸ್ಯ ಸೇವಾ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಗುಂಡು ನಿರೋಧಕ ಉಡುಪನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅಲೆನ್ ವಿರುದ್ಧ ಹಿಂಸಾಚಾರದ ಅಪರಾಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಯುಧ ಸೇರಿದಂತೆ ಎರಡು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಂದೂಕುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇಲಾಖೆ ಹೊರಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಅಫಿಡವಿಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಏಜೆಂಟ್‌ನ ಮೇಲೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಲು ಅಲೆನ್ ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿಲ್ಲ.

