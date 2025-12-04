ETV Bharat / international

ಜರ್ಸಿ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಟ್-ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಆದ ಮಮತಾ ಸಿಂಗ್​: ಈ ಸ್ಥಾನ ಗೆದ್ದ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಮೊದಲ ಅಮೆರಿಕನ್!​

ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಅಮೆರಿಕನ್ನರಾದ ಮಮತಾ ಸಿಂಗ್, ಜರ್ಸಿ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಟ್-ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಗರದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಗೆದ್ದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಅಮೆರಿಕನ್ನ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಇವರದ್ದಾಗಿದೆ.

Mamta Singh
ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಟ್-ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಆದ ಮಮತಾ ಸಿಂಗ್ (IANS)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 4, 2025 at 3:13 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್, ಅಮೆರಿಕ: ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಅಮೆರಿಕನ್ನರು ಇರುವ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜರ್ಸಿ ಸಿಟಿಯೂ ಒಂದು. ಈ ವಾರ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಮತಾ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಟ್-ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗಿನ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಿದೆ. ನಗರದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹುದ್ದೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗದ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದವರಿಗೆ ಇದು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕತ್ವ ದೊರೆತ ಘಟನೆಯಾಗಿದೆ.

ಈ ಗೆಲುವು ಸುಧಾರಣಾವಾದಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸದಸ್ಯ ಜೇಮ್ಸ್ ಸಾಲೊಮನ್ ಅವರು ಮೇಯರ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದು ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರವಾಸಿ ಭಾರತೀಯ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮಮತಾ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗೆಲುವು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

ಇಲ್ಲಿದೆ ಲಿಟಲ್​ ಇಂಡಿಯಾ: ಜರ್ಸಿ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಅಮೆರಿಕನ್ನರು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕರು ಜರ್ನಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈವರೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ಸಿಟಿ ಹಾಲ್‌ಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಜರ್ಸಿ ಸಿಟಿಯನ್ನು ‘ಲಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ’ ಎಂದೇ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ರದೇಶ ಈ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೇ ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಮಮತಾ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಗೆಲುವು ಇದುವರೆಗೆ ಇದ್ದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸಿದೆ. ದಶಕಗಳಿಂದ ನಗರದ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರೂಪುರೇಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕತ್ವ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದು ಇಲ್ಲಿನ ಭಾರತೀಯ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಖುಷಿಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಈ ಆಶ್ವಾಸನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದ ಮಮತಾ ಸಿಂಗ್: ಸಾಲೊಮನ್ ಅವರ ‘ಟೀಮ್ ಸಾಲೊಮನ್’ ತಂಡದಲ್ಲಿ ರೋಲ್ಯಾಂಡೋ ಲಾವಾರೊ ಮತ್ತು ಮೈಕೆಲ್ ಗ್ರಿಫಿನ್ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದ ಮಮತಾ ಸಿಂಗ್, ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸುವುದು, ಯುವಜನರಿಗೆ ವಿನೋದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂಬ ಆಶ್ವಾಸನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಅವರ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿನ ಜನ ಮೆಚ್ಚಿ ಮಮತಾ ಸಿಂಗ್​ ಅವರನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರುವ ಮಮತಾ : ವಿಶೇಷ ಎಂದರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಸಮುದಾಯದ ಕುಟುಂಬಗಳ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದಿದ್ದು ಅವರ ಸೇವಾ ಹಿನ್ನೆಲೆ. ಲಾಭರಹಿತ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಾಯಕಿ ಮತ್ತು ಸಂಘಟಕಿಯಾಗಿರುವ ಮಮತಾ ಸಿಂಗ್, ಜರ್ಸಿ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು, ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪೋಷಕರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಅತ್ಯಂತ ಸಕ್ರಿಯ ಸಂಘಟನೆಯಾದ JCFamilies ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಲಸಿಗ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವ ಮತ್ತು ಉತ್ಸವಗಳು, ಸಮಾವೇಶಗಳು, ಸಮುದಾಯ ಚರ್ಚೆಗಳ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ‘Indians In Jersey City’ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನೂ ಅವರು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದ ವಲಸಿಗರಿಗೂ ಹಾಗೂ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೂ ಶಾಲೆಗಳು, ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ನಗರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಸೇತುವೆಯಾಗಿ ಅವರು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನು ಓದಿ: ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆ, ಪುತ್ರನ ಕೊಲೆ ಆರೋಪಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲು 50 ಸಾವಿರ ಡಾಲರ್ ಬಹುಮಾನ​ ಘೋಷಿಸಿದ ಎಫ್​ಬಿಐ

19 ದೇಶಗಳ ವಲಸೆ ಅರ್ಜಿಗಳಿಗೆ ತಡೆ ನೀಡಿದ ಅಮೆರಿಕ; ಈ ದೇಶಗಳ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ನಿರ್ಬಂಧ; ಯಾವವು ಆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು?

TAGGED:

INDIAN AMERICAN POPULATION CENTRES
MAMTA SINGH WIN COUNCIL
MAMTA SINGH ELECTED IN JERSEY CITY
ಮಮತಾ ಸಿಂಗ್
FIRST INDIAN AMERICAN ELECTED

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.