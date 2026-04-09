ಲೆಬನಾನ್ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿ ಖಂಡಿಸಿದ ಫ್ರಾನ್ಸ್​: ಕದನ ವಿರಾಮ ಗೌರವಿಸುವಂತೆ ಎಮ್ಯಾನುಯೆಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ರನ್ ಒತ್ತಾಯ

ಲೆಬನಾನ್‌ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಫ್ರೆಂಚ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮ್ಯಾಕ್ರನ್ ಖಂಡಿಸಿದ್ದು, ಕದನ ವಿರಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮೂರು ರಾಷ್ಟ್ರದ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

Macron Says 'Ceasefire Must Include Lebanon'; Araghchi, Ghalibaf Accuse US Of Violations
ಫ್ರಾನ್ಸ್​​ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಮ್ಯಾನುಯೆಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ರನ್ (AP)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 9, 2026 at 2:49 PM IST

ಪ್ಯಾರಿಸ್: ಫ್ರಾನ್ಸ್​​ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಮ್ಯಾನುಯೆಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ರನ್ ಅವರು ಲೆಬನಾನ್ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡೆಸಿದ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ಪೋಸ್ಟ್​ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು, "ಇರಾನ್ ಜೊತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಕದನ ವಿರಾಮದಲ್ಲಿ ಲೆಬನಾನ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸುವಂತೆ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿರುವೆ" ಎಂದು ಬುಧವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್, ಲೆಬನಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೋಸೆಫ್ ಔನ್ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಸೂದ್ ಪೆಜೆಶ್ಕಿಯಾನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಕದನ ವಿರಾಮವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರವು 'ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಉತ್ತಮ' ಎಂದು ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಿರುವೆ. ಲೆಬನಾನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಯುದ್ಧಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರವೂ ಕದನ ವಿರಾಮವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಇಸ್ರೇಲ್ ಇಂದು ಲೆಬನಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ವಿವೇಚನಾರಹಿತ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಖಂಡಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಮ್ಯಾಕ್ರನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಕದನ ವಿರಾಮವು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಷರತ್ತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಕದನ ವಿರಾಮವು ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೂಕ್ತ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಸಮಗ್ರ ಮಾತುಕತೆಗಳಿಗೆ ದಾರಿಯಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಶಾಶ್ವತವಾದ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿನ ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಲು ತನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಲೆಬನಾನ್‌ನ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮಗ್ರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತು ದೇಶದ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವವನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯಲು ಮತ್ತು ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾ ನಿಶ್ಯಸ್ತ್ರೀಕರಣ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಲೆಬನಾನಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ನ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ನಾನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಕತಾರ್, ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್, ಲೆಬನಾನ್ ಮತ್ತು ಇರಾಕ್ ನಾಯಕರೊಂದಿಗಿನ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಸಹ ತಿಳಿಸಿರುವೆ ಅಂತಲೂ ಮ್ಯಾಕ್ರನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇರಾನ್-ಅಮೆರಿಕ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಘೋಷಿಸಿದ ಕದನ ವಿರಾಮದಿಂದ ಲೆಬನಾನ್ ಒಳಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಹೇಳಿದೆ. ಲೆಬನಾನ್ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ 182 ಜನರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, 890 ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಅಮೆರಿಕ ಎರಡಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು: ಅಮೆರಿಕವು ಕದನ ವಿರಾಮವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತದೋ ಅಥವಾ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮೂಲಕ ನಿರಂತರ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತದೋ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು. ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯಬೇಕೆ ಅಥವಾ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮೂಲಕ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕೆ ಎಂಬುದರ ನಡುವೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಎರಡಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಚೆಂಡು ಈಗ ಅಮೆರಿಕ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿದೆ. ಅದು ತನ್ನ ಬದ್ಧತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ಜಗತ್ತು ನೋಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಇರಾನ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಸಯ್ಯದ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅರಘ್ಚಿ ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

