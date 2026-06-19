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'ಪ್ರಿಯ ಮಿತ್ರ ನರೇಂದ್ರ..': ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯನ್ನು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ಕೊಟ್ಟ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಮ್ಯಾಕ್ರನ್​

ಪ್ರಿಯ ಮಿತ್ರ ನರೇಂದ್ರ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದು ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸ್​​ ಸ್ನೇಹ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಯಲಿ ಎಂದು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಮ್ಯಾಕ್ರನ್​ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ.

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ಫ್ರೆಂಚ್​ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇಮ್ಯಾನುಯೆಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ರನ್-​ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ (PTI)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 19, 2026 at 11:05 AM IST

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ನವದೆಹಲಿ: ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇಮ್ಯಾನುಯೆಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ರನ್​ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದು, ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಬೀಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಫ್ರಾನ್ಸ್​ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಮ್ಯಾಕ್ರನ್​​, "ಪ್ರಿಯ ಮಿತ್ರ ನರೇಂದ್ರ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದು ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ. ಭಾರತ-ಫ್ರಾನ್ಸ್​​ ಸ್ನೇಹ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಯಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಹಿಂದಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಪ್ರವಾಸ ಫಲಪ್ರದವಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಫ್ರೆಂಚ್​ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದು, ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಕುರಿತು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ನಿಮ್ಮ ಭೇಟಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದು ಫಲಪ್ರದ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದು, ಫ್ರಾನ್ಸ್​ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್​" ಎಂದು ಮಾತು ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೋದಿ ಜೂನ್ 13ರಂದು ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ನಗರವಾದ ನೈಸ್‌ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ರನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ್ ಇನ್ನೋವೇಟ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಫ್ರೆಂಚ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೊಂದಿಗೆ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಜೂನ್ 14ರಿಂದ 16ರ ವರೆಗೆ ಸ್ಲೋವಾಕಿಯಾ ದೇಶಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು.

ಜೂನ್​ 16 ಮತ್ತು 17ರಂದು ಮಂಗಳವಾರ ಮತ್ತು ಬುಧವಾರ ನಡೆದ ಜಿ7 ಶೃಂಗಸಭೆಗಾಗಿ ಮೋದಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ಕಮ್ಯೂನ್ ಆಫ್ ಎವಿಯನ್-ಲೆಸ್-ಬೈನ್ಸ್‌ಗೆ ಬಂದಿಳಿದರು. ಭಾರತವನ್ನು ಈ ಶೃಂಗಸಭೆಗೆ ಅತಿಥಿ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನಾಗಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಗುರುವಾರ ತಮ್ಮ ಪ್ಯಾರಿಸ್​ ಪ್ರವಾಸ ಮುಗಿಸದ ಬಳಿಕ ಪ್ರಧಾನಿ ಅಲ್ಲಿನ ಭಾರತೀಯ ವಲಸೆಗಾರರು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವೇದಿಕೆ ವಿವಾಟೆಕ್ 2026 ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಎಕ್ಸ್ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಚ್​ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್​ ಮಾಡಿರುವ ಮೋದಿ, ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ಗೆ ನೀಡಿದ ಭೇಟಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ನೀಡಿದೆ. ನೈಸ್‌ನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಭಾರತ್ ಇನ್ನೋವೇಟ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು. G7ಗಾಗಿ ಇವಿಯನ್ ಮತ್ತು ನಂತರ ಪ್ಯಾರಿಸ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿವಾಟೆಕ್, 2026 ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಸಮುದಾಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದೆ. ಜತೆಗೆ ಸಿಇಒಗಳನ್ನೂ ಭೇಟಿಯಾದೆ. ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಮ್ಯಾಕ್ರೋನ್​ ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸ್​ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಜನರ ಸ್ವಾಗತಕ್ಕೆ ಆಭಾರಿ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸ್​ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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