ಸಿರಿಯಾ ಪ್ರವಾಸದ ವೇಳೆ ಫ್ರೆಂಚ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ತಂಗಿದ್ದ ಹೋಟೆಲ್ ಬಳಿ ಸ್ಫೋಟ, 18 ಮಂದಿಗೆ ಗಾಯ!
ಎಮ್ಯಾನುಯೆಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ರನ್ ಸಿರಿಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಭೇಟಿಗಾಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅರಮನೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ದ ವೇಳೆ ಅವರು ತಂಗಿದ್ದ ಫೋರ್ ಸೀಸನ್ ಹೋಟೆಲ್ ಬಳಿ ಈ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ.
Published : July 7, 2026 at 5:07 PM IST
ಡಮಾಸ್ಕಸ್ (ಸಿರಿಯಾ): ಸಿರಿಯಾ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿರುವ ಫ್ರೆಂಚ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಮ್ಯಾನುಯೆಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ರನ್ ತಂಗಿದ್ದ ಹೋಟೆಲ್ ಬಳಿಯೇ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, 18 ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಿರಿಯಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ.
ಎಮ್ಯಾನುಯೆಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ರನ್ ಸಿರಿಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಹಮದ್ ಅಲ್ ಶರಾ ಅವರ ಭೇಟಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅರಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ವೇಳೆ, ಅವರು ತಂಗಿದ್ದ ಫೋರ್ ಸೀಸನ್ ಹೋಟೆಲ್ ಬಳಿ ಈ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಿರಿಯಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿಲ್ಲ.
ಸಿರಿಯಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿದಂತೆ, ಮ್ಯಾಕ್ರನ್ ಫೋರ್ ಸೀಸನ್ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಹೂಡಿದ್ದರು. ಫ್ರೆಂಚ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದು, ಸಿರಿಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಲ್ ಶರಾ ಅವರ ಜೊತೆಗಿನ ಅವರ ಭೇಟಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಎಂದು ಫ್ರೆಂಚ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಕಚೇರಿ ಮೂಲಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿವೆ. ಅಲ್ ಶರಾ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಸಿರಿಯಾಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಮೊದಲ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ದೇಶದ ನಾಯಕ ಮ್ಯಾಕ್ರನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಟರ್ಕಿಯ ಅಂಕಾರಾದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಟೋ ಶೃಂಗಸಭೆಗೆ ಮುನ್ನ ಈ ಭೇಟಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಸಿರಿಯಾ ಮೇಲಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವಂತೆ ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕವನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ರನ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ಆರ್ಥಿಕ ನಿಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ರನ್ ಡಮಾಸ್ಕಸ್ಗೆ ಬಂದಿಳಿದಿದ್ದು, ಹಲವು ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಿದ್ದಾರೆ. 14 ವರ್ಷದ ಯುದ್ಧದ ನಂತರ ಸಿರಿಯಾ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈ ಭೇಟಿ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ.
ದಾಳಿಯ ಕುರಿತು ಸಿರಿಯಾ ಆಂತರಿಕ ಸಚಿವರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಿರಿಯಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅವರು ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ರಾಜಧಾನಿ ಡಮಾಸ್ಕಸ್ನ ಹೃದಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸ್ಫೋಟಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಸದ ತೊಟ್ಟಿ ಮತ್ತೊಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ಪೊಲೀಸರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಸಾವಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ಸಾಗಿದೆ.
ದಾಳಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದಟ್ಟ ಹೊಗೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ಡಮಾಸ್ಕಸ್ನ ಜನನಿಬಿಡ ರಸ್ತೆ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಡಮಾಸ್ಕಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಕಚೇರಿ ಮುಖ್ಯಕಚೇರಿ ಬಳಿ ಈ ಸ್ಫೋಟ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ದಾಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಗುಂಪು ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತು ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ವಾರದ ಹಿಂದೆ ಡಮಾಸ್ಕಸ್ ಕೆಫೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡು 10 ಮಂದಿ ಸಾವು, 20 ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಘಟನೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈ ಸ್ಫೋಟದ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
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