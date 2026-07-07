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ಸಿರಿಯಾ ಪ್ರವಾಸದ ವೇಳೆ ಫ್ರೆಂಚ್​ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ತಂಗಿದ್ದ ಹೋಟೆಲ್​ ಬಳಿ ಸ್ಫೋಟ, 18 ಮಂದಿಗೆ ಗಾಯ!

ಎಮ್ಯಾನುಯೆಲ್​ ಮ್ಯಾಕ್ರನ್​ ಸಿರಿಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಭೇಟಿಗಾಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅರಮನೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ದ ವೇಳೆ ಅವರು ತಂಗಿದ್ದ ಫೋರ್​ ಸೀಸನ್​ ಹೋಟೆಲ್​ ಬಳಿ ಈ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ.

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ಸಿರಿಯಾ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಚ್​ ಅಧ್ಯಕ್ಷ (AP)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 7, 2026 at 5:07 PM IST

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ಡಮಾಸ್ಕಸ್​ (ಸಿರಿಯಾ): ಸಿರಿಯಾ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿರುವ ಫ್ರೆಂಚ್​ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಮ್ಯಾನುಯೆಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ರನ್ ತಂಗಿದ್ದ ಹೋಟೆಲ್​ ಬಳಿಯೇ ಬಾಂಬ್​ ಸ್ಫೋಟ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, 18 ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಿರಿಯಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ.

ಎಮ್ಯಾನುಯೆಲ್​ ಮ್ಯಾಕ್ರನ್​ ಸಿರಿಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಹಮದ್​ ಅಲ್​ ಶರಾ ಅವರ ಭೇಟಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅರಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ವೇಳೆ, ಅವರು ತಂಗಿದ್ದ ಫೋರ್​ ಸೀಸನ್​ ಹೋಟೆಲ್​ ಬಳಿ ಈ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಿರಿಯಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿಲ್ಲ.

ಸಿರಿಯಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿದಂತೆ, ಮ್ಯಾಕ್ರನ್​ ಫೋರ್​ ಸೀಸನ್​ ಹೋಟೆಲ್​ನಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಹೂಡಿದ್ದರು. ಫ್ರೆಂಚ್​ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದು, ಸಿರಿಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಲ್​ ಶರಾ ಅವರ ಜೊತೆಗಿನ ಅವರ ಭೇಟಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಎಂದು ಫ್ರೆಂಚ್​ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಕಚೇರಿ ಮೂಲಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿವೆ. ಅಲ್​ ಶರಾ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಸಿರಿಯಾಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಮೊದಲ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ದೇಶದ ನಾಯಕ ಮ್ಯಾಕ್ರನ್​ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಟರ್ಕಿಯ ಅಂಕಾರಾದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಟೋ ಶೃಂಗಸಭೆಗೆ ಮುನ್ನ ಈ ಭೇಟಿ ನಡೆದಿದೆ.

ಸಿರಿಯಾ ಮೇಲಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವಂತೆ ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕವನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ರನ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ಆರ್ಥಿಕ ನಿಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ರನ್​ ಡಮಾಸ್ಕಸ್​ಗೆ ಬಂದಿಳಿದಿದ್ದು, ಹಲವು ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಿದ್ದಾರೆ. 14 ವರ್ಷದ ಯುದ್ಧದ ನಂತರ ಸಿರಿಯಾ ಪುನರ್​ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈ ಭೇಟಿ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ.

ದಾಳಿಯ ಕುರಿತು ಸಿರಿಯಾ ಆಂತರಿಕ ಸಚಿವರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಿರಿಯಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅವರು ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ರಾಜಧಾನಿ ಡಮಾಸ್ಕಸ್​ನ ಹೃದಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸ್ಫೋಟಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಸದ ತೊಟ್ಟಿ ಮತ್ತೊಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ಪೊಲೀಸರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಸಾವಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ಸಾಗಿದೆ.

ದಾಳಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದಟ್ಟ ಹೊಗೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ಡಮಾಸ್ಕಸ್​ನ ಜನನಿಬಿಡ ರಸ್ತೆ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಡಮಾಸ್ಕಸ್​ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಕಚೇರಿ ಮುಖ್ಯಕಚೇರಿ ಬಳಿ ಈ ಸ್ಫೋಟ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ದಾಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಗುಂಪು ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತು ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ವಾರದ ಹಿಂದೆ ಡಮಾಸ್ಕಸ್​ ಕೆಫೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್​​ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡು 10 ಮಂದಿ ಸಾವು, 20 ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಘಟನೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈ ಸ್ಫೋಟದ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಿರಿಯಾದ ಡಮಾಸ್ಕಸ್​ ಕೆಫೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್​ ಸ್ಫೋಟ; 9 ಸಾವು ಹಲವರಿಗೆ ಗಾಯ

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