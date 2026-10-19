ಫ್ರಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭುಗಿಲೆದ್ದ ಹಿಂಸಾಚಾರ; ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮ್ಯಾಕ್ರನ್ ಖಂಡನೆ
ಈ ಘರ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1,000 ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅವರ ಪೈಕಿ ಏಳು ಮಂದಿಯ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ.
Published : October 19, 2026 at 4:20 PM IST
ಪ್ಯಾರಿಸ್ (ಫ್ರಾನ್ಸ್): ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಜೀವನ ವೆಚ್ಚದ ಏರಿಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಭುಗಿಲೆದ್ದ ಹಿಂಸಾಚಾರವನ್ನು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇಮ್ಯಾನುಯೆಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ರನ್ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಮತ್ತು ಲೂಟಿಕೋರರೊಂದಿಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕಿಳಿದರು.
ಕಳೆದೊಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಭೀಕರ ಹಿಂಸಾಚಾರದ ಗಲಭೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 2,400 ಜನರನ್ನು ಶನಿವಾರ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಂತರಿಕ ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈ ಘರ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1,000 ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅವರ ಪೈಕಿ ಏಳು ಮಂದಿಯ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ.
ನೂರಾರು ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ಲೂಟಿ ಮತ್ತು ಹಾನಿ ಹಾಗೂ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ದೇಶವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಮ್ಯಾಕ್ರನ್, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲು ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸರು ಮುಂದಾಗಬಹುದು. ಕರ್ಫ್ಯೂ ಮತ್ತು ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮೂಲಕ ಕೆಲವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕೆಲವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ಹೇಗೆ ಫ್ರೆಂಚ್ ಜನರು ಫ್ರಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನ್ಯಾಯಯುತ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರಿಗೂ, ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿದ ಮತ್ತು ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಡುವೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿರಲೇಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಪ್ಯಾರಿಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ನಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಧ್ಯೆಯೂ ನೂರಾರು ಜನರು ಸೇರಿದ್ದರಿಂದ ಸಂಘರ್ಷ ಭುಗಿಲೆದ್ದಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಪೊಲೀಸರು ಅಶ್ರುವಾಯು ಮತ್ತು ಸ್ಟನ್ ಗ್ರೇನೆಡ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರತ್ತ ಬಾಟಲ್ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ತೂರಾಟ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, 108 ಜನರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ನಲ್ಲಿ ಐದು ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಅಶಾಂತಿಯು ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳುಗಳ ಮೊದಲು ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮ ಮಾರ್ಗೀಯರಾದ ಮ್ಯಾಕ್ರನ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದೇ ವೇಳೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ರ್ಯಾಲಿ ಪಕ್ಷದ ಅತೀವ ಬಲಪಂಥೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮರೀನ್ ಲೆ ಪೆನ್ ಅವರು ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮ್ಯಾಕ್ರನ್ ಅವರ ಆಡಳಿತವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ, ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದೆ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಲೆ ಪೆನ್ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಮ್ಮ ನಗರ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲು ಮೇಯರ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಮನ್ವಯದ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಉನ್ನತ ಅದಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಮ್ಯಾಕ್ರನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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