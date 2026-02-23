ETV Bharat / international

ಇಸ್ರೇಲ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಭಾರತ ಆಳವಾಗಿ ಗೌರವಿಸುತ್ತದೆ: ಇಸ್ರೇಲ್ ಭೇಟಿಗೂ ಮುನ್ನ ನೆತನ್ಯಾಹು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ ಮೋದಿ

ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯಿಂದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಹಕಾರದವರೆಗೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡುವಿನ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಹೊಸ ಎತ್ತರವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನೆತನ್ಯಾಹು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Looking forward to my upcoming Israel visit: PM Modi
ಇಸ್ರೇಲ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಭಾರತ ಆಳವಾಗಿ ಗೌರವಿಸುತ್ತದೆ (IANS)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 23, 2026 at 9:17 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ನವದೆಹಲಿ: ನಾಳೆಯಿಂದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಇಸ್ರೇಲ್​ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ ಭೇಟಿಗೂ ಮುನ್ನ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಭಾರತವು ನಂಬಿಕೆ, ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯ ಬದ್ಧತೆ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಇಸ್ರೇಲ್‌ ಜೊತೆಗಿನ ಶಾಶ್ವತ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಭಾರತ ಬಹಳವಾಗಿ ಗೌರವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಬುಧವಾರದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿರುವ ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು ಅವರ ಸಂದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್​ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡುವಿನ ಬಲವಾದ ಬಾಂಧವ್ಯಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಇದೇ ವೇಳೆ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.

ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಬಹು ಆಯಾಮಗಳು ಇರುವುದನ್ನು ನಾನೂ ಕೂಡಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಪ್ಪುತ್ತೇನೆ. ಪರಸ್ಪರ ನಂಬಿಕೆ, ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಸ್ನೇಹ ಉಭಯ ದೇಶಗಳದ್ದಾಗಿದೆ. ಇಸ್ರೇಲ್‌ನೊಂದಿಗಿನ ಬಲವಾದ ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಭಾರತವು ಬಹಳವಾಗಿ ಗೌರವಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಂಬರುವ ಇಸ್ರೇಲ್ ಭೇಟಿಯನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತ ಎಂದ ನೆತನ್ಯಾಹು: ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ ಇಸ್ರೇಲ್​ ಪ್ರಧಾನಿ ನೆತನ್ಯಾಹು, ಈ ಭೇಟಿಯನ್ನು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಎಂದು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೀನ್ಯತೆ, ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಹಕಾರದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಹೊಸ ಎತ್ತರವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಲೇ ಇದೆ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತ - ಇಸ್ರೇಲ್ ಸ್ನೇಹ ಸಹಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ ನೆತನ್ಯಾಹು, ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿರುವ ವಿಶಾಲವಾದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಅಕ್ಷ ವನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ತಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು.

ನಮ್ಮ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳೆಯ ಪ್ರಧಾನಿ @narendramodi ಅವರ ಈ ಬುಧವಾರ ಇಸ್ರೇಲ್‌ಗೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದೆನು. ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯ, ಇಬ್ಬರು ಜಾಗತಿಕ ನಾಯಕರ ನಡುವಿನ ಪ್ರಬಲ ಮೈತ್ರಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ನಾವು ನಾವೀನ್ಯತೆ, ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಹಂಚಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಅಕ್ಷವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ನೆತನ್ಯಾಹು ಎಕ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನು ಓದಿ:

ಇರಾನ್ ಎಲ್ಲ​ ಯುರೇನಿಯಂ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು: ಇಸ್ರೇಲ್​ ಪ್ರಧಾನಿ ನೆತನ್ಯಾಹು ಒತ್ತಾಯ

TAGGED:

INDIA ISRAEL TIES
ISRAEL PM BENJAMIN NETANYAHU
PM MODI TO VISIT ISRAEL
PM NARENDRA MODI
PM MODI VISIT TO ISRAEL

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.