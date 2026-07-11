ಇರಾನ್ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ 1,000 ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಸಜ್ಜಾಗಿವೆ; ಟ್ರಂಪ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಇರಾನ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಅನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು 1000 ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಟ್ರೂಥ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
By ANI
Published : July 11, 2026 at 1:02 PM IST
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ : ಇರಾನ್ ನಿರ್ನಾಮಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕ ಮಿಲಿಟರಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇರಾನ್ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ 1,000 ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಟ್ರೂಥ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಟ್ರಂಪ್, ಅಮೆರಿಕದ ಹಾಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸುವ ಕುರಿತು ಇರಾನ್ ಸರ್ಕಾರವು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ನೀಡಿರುವ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತಂದರೆ, ಇರಾನ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಅನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು 1000 ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಸಾವಿರಾರು ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಅದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ದಾಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧ ಇವೆ. ಇರಾನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಲು ಈಗಾಗಲೇ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದ ಸೇನೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸನ್ನದ್ಧವಾಗಿದ್ದು ಸಮರ್ಥವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Iran has so far kept its word, unlike the so-called U.S. Treasury Secretary who is violating Para 9 of the MoU.— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) July 11, 2026
That violation follows other violations and missteps by the United States.
Reality check: There can only be mutual compliance.
ಈ ನಡುವೆ ಅಮೆರಿಕ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದೆ ಎಂದು ಇರಾನ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಸಯ್ಯದ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅರಘ್ಚಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಎಕ್ಸ್ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಅವರು, ಅಮೆರಿಕದ ಖಜಾಂಚಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಇದುವರೆಗೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ಯಾರಾ 9ನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಇರಾನ್ ಇದುವರೆಗೂ ಮಾತನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯು ಅಮೆರಿಕದ ಇತರೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳು ಮತ್ತು ತಪ್ಪು ಹೆಜ್ಜೆಗಳ ಸರಣಿಯ ಮುಂದುವರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ವಾಸ್ತವವೇನೆಂದರೆ, ಪರಸ್ಪರ ಅನುಸರಣೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ.
ಇರಾನ್ ಸಂಸತ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಘಾರ್ ಗಾಲಿಭಾಫ್ ಹೇಳಿಕೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಅಲ್ ಜಜೀರಾ, ಟೆಹ್ರಾನ್ ಎಂದಿಗೂ ಅಮೆರಿಕದ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಯೂರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಮೆರಿಕವು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದರೆ ತನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸನ್ನದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇರಾನ್ನ ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯದ ವಕ್ತಾರ ಎಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಬಕಾಯಿ, ಇರಾನ್ನ ರಕ್ಷಕರು ಶತ್ರುಗಳ ಚಲನವಲನಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇರಾನ್ನ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲೂ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಗಣರಾಜ್ಯದ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳಲ್ಲಿ, ಕರಾವಳಿಗಳು, ದ್ವೀಪಗಳು, ಗಡಿಗಳು ಮತ್ತು ದೇಶದ ಇತರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಶತ್ರುಗಳ ಚಲನವಲನಗಳನ್ನು ಕಣ್ಗಾವಲಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ನಡುವೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅಲ್ ಜಜೀರಾ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಫಲಪ್ರದವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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