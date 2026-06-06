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ಲೆಬನಾನ್​ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡದಂತೆ ಇರಾನ್​​ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೋಸೆಫ್ ಔನ್: ಟೆಹ್ರಾನ್​ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಏನು?

ಇರಾನ್‌ನ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕನ ಹತ್ಯೆಗೆ ಪ್ರತೀಕಾರವಾಗಿ ಮಾರ್ಚ್ 2 ರಂದು, ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮೇಲೆ ರಾಕೆಟ್ ದಾಳಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಲೆಬನಾನ್ ಅನ್ನು ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಧುಮುಕುವಂತೆ ಮಾಡಿತು.

Lebanon
ಲೆಬನಾನ್​ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡದಂತೆ ಇರಾನ್​​ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೋಸೆಫ್ ಔನ್ (AP)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 6, 2026 at 11:41 AM IST

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ಬೈರೂತ್, ಲೆಬನಾನ್: ಇರಾನ್ ತನ್ನ ದೇಶದ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡದಂತೆ ಲೆಬನಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೋಸೆಫ್ ಔನ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅವರು ಇರಾನ್​ಗೆ ಈ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಟೆಹ್ರಾನ್ ಬೆಂಬಲಿತ ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾಗೆ ಇಸ್ರೇಲ್​​​​​​​ ನೊಂದಿಗೆ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆ ಮೂಲಕ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುವುದೇ ಏಕೈಕ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಲೆಬನಾನ್​ ನಿಮ್ಮ ದೇಶವಲ್ಲ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವೂ ಅಲ್ಲ: ಇದು ನಿಮ್ಮ ದೇಶವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಶ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡುವುದು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವಲ್ಲ ಎಂದು ಲೆಬನಾನ್​ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಔನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಎನ್‌ಎನ್‌ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಇರಾನ್‌ನ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಗಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇರಾನ್​​​ ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನದೊಂದಿಗಿನ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಲೆಬನಾನ್ ಅನ್ನು ಚೌಕಾಶಿಯ ದಾಳವಾಗಿ ಆಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಲ್ಲ ಎಂದು ಔನ್​​​​​​​​​​ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಲೆಬನಾನ್​ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮಾತಿಗೆ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿರುವ ಇರಾನ್​: ಲೆಬನಾನ್​ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಹೇಳಿಕೆಯ ಒಂದು ದಿನದ ಬಳಿಕ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿರುವ ಇರಾನ್‌ನ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅರಘ್ಚಿ, ಲೆಬನಾನ್ ಚೌಕಾಶಿಯ ದಾಳವಾಗಿದ್ದರೆ, ಇರಾನ್ ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕದನ ವಿರಾಮಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವ ಇಸ್ರೇಲ್​: ಈ ನಡುವೆ, ಬುಧವಾರ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಲೆಬನಾನ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್​ ರಾಯಭಾರಿಗಳು ಕದನ ವಿರಾಮಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಇಸ್ರೇಲಿ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸದೇ ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಲುಗಡೆ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮಾತುಕತೆಯೊಂದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಎಂದು ಲೆಬನಾನ್​ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ: ಲೆಬನಾನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಹೋರಾಟ ಮತ್ತು ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿನ ಯುದ್ಧವು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಟೆಹ್ರಾನ್ ನಂಬುತ್ತದೆ. IRGC ವಿದೇಶಿ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಇಸ್ರೇಲ್ ಲೆಬನಾನ್‌ನಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿತೆ ನೀಡಿದ ಔನ್​, ಕುಳಿತು ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ದಾರಿಯಿಲ್ಲ, ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಮಾತುಕತೆ ಮತ್ತು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆಯ ಮೂಲಕವಲ್ಲದೇ ಬೇರೆ ದಾರಿಯಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಲೆಬನಾನ್​ನಲ್ಲಿ ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾಗಳು ಇರಾನ್​ನ ಪ್ರಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಇಸ್ರೇಲ್​ ವಿರುದ್ಧ ಆಗಾಗ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಸ್ರೇಲ್​ ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿ ಲೆಬನಾನ್​ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮಾಡಿತ್ತು.

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LEBANESE PRESIDENT JOSEPH AOUN
LEBANON IRAN
ಇರಾನ್​​ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ ಲೆಬನಾನ್​
ಲೆಬನಾನ್​ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೋಸೆಫ್ ಔನ್
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