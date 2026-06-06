ಲೆಬನಾನ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡದಂತೆ ಇರಾನ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೋಸೆಫ್ ಔನ್: ಟೆಹ್ರಾನ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಏನು?
ಇರಾನ್ನ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕನ ಹತ್ಯೆಗೆ ಪ್ರತೀಕಾರವಾಗಿ ಮಾರ್ಚ್ 2 ರಂದು, ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮೇಲೆ ರಾಕೆಟ್ ದಾಳಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಲೆಬನಾನ್ ಅನ್ನು ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಧುಮುಕುವಂತೆ ಮಾಡಿತು.
Published : June 6, 2026 at 11:41 AM IST
ಬೈರೂತ್, ಲೆಬನಾನ್: ಇರಾನ್ ತನ್ನ ದೇಶದ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡದಂತೆ ಲೆಬನಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೋಸೆಫ್ ಔನ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅವರು ಇರಾನ್ಗೆ ಈ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಟೆಹ್ರಾನ್ ಬೆಂಬಲಿತ ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾಗೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ನೊಂದಿಗೆ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆ ಮೂಲಕ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುವುದೇ ಏಕೈಕ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಲೆಬನಾನ್ ನಿಮ್ಮ ದೇಶವಲ್ಲ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವೂ ಅಲ್ಲ: ಇದು ನಿಮ್ಮ ದೇಶವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಶ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡುವುದು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವಲ್ಲ ಎಂದು ಲೆಬನಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಔನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಎನ್ಎನ್ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಇರಾನ್ನ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಗಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇರಾನ್ ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನದೊಂದಿಗಿನ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಲೆಬನಾನ್ ಅನ್ನು ಚೌಕಾಶಿಯ ದಾಳವಾಗಿ ಆಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಲ್ಲ ಎಂದು ಔನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Based on Mr. Aoun's comments, one would think it's Iran that has occupied 1/5 of Lebanon, displaced 1/4 of Lebanese and bombing his country on daily basis.— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) June 6, 2026
Had Lebanon been bargaining chip for Iran, we'd have a deal long ago.
Save Lebanon from your real foe, Mr. President. https://t.co/24OJ9uiIXU
ಲೆಬನಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮಾತಿಗೆ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿರುವ ಇರಾನ್: ಲೆಬನಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಹೇಳಿಕೆಯ ಒಂದು ದಿನದ ಬಳಿಕ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿರುವ ಇರಾನ್ನ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅರಘ್ಚಿ, ಲೆಬನಾನ್ ಚೌಕಾಶಿಯ ದಾಳವಾಗಿದ್ದರೆ, ಇರಾನ್ ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕದನ ವಿರಾಮಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವ ಇಸ್ರೇಲ್: ಈ ನಡುವೆ, ಬುಧವಾರ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಲೆಬನಾನ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ರಾಯಭಾರಿಗಳು ಕದನ ವಿರಾಮಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಇಸ್ರೇಲಿ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸದೇ ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಲುಗಡೆ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮಾತುಕತೆಯೊಂದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಎಂದು ಲೆಬನಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ: ಲೆಬನಾನ್ನಲ್ಲಿನ ಹೋರಾಟ ಮತ್ತು ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿನ ಯುದ್ಧವು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಟೆಹ್ರಾನ್ ನಂಬುತ್ತದೆ. IRGC ವಿದೇಶಿ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಇಸ್ರೇಲ್ ಲೆಬನಾನ್ನಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿತೆ ನೀಡಿದ ಔನ್, ಕುಳಿತು ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ದಾರಿಯಿಲ್ಲ, ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಮಾತುಕತೆ ಮತ್ತು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆಯ ಮೂಲಕವಲ್ಲದೇ ಬೇರೆ ದಾರಿಯಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಲೆಬನಾನ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾಗಳು ಇರಾನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಇಸ್ರೇಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಆಗಾಗ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿ ಲೆಬನಾನ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮಾಡಿತ್ತು.
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