ದಶಕಗಳ ಬಳಿಕ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ನಲ್ಲಿ ಲೆಬನಾನ್ - ಇಸ್ರೇಲ್ ನೇರ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾತುಕತೆ
1948ರಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದಾಗಿನಿಂದ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಹಾಗೂ ಯಾವುದೇ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರದ ಲೆಬನಾನ್ ಹಾಗೂ ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಈ ಮಾತುಕತೆಯು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ.
Published : April 15, 2026 at 3:56 PM IST
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್(ಅಮೆರಿಕ): ಇಸ್ರೇಲ್ ಹಾಗೂ ಇರಾನ್ ಬೆಂಬಲಿತ ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾ ಉಗ್ರಗಾಮಿ ಗುಂಪಿನ ನಡುವೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ದಿನಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧದ ಬಳಿಕ, ಮಂಗಳವಾರ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ನಲ್ಲಿ ಲೆಬನಾನ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡುವೆ ದಶಕಗಳಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನೇರ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾತುಕತೆಗಳು ನಡೆದವು. ಈ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು 'ಐತಿಹಾಸಿಕ ಅವಕಾಶ' ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾರ್ಕೊ ರುಬಿಯೊ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಯಾವುದೇ ಮಹತ್ವದ ಒಪ್ಪಂದ ಏರ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಲೆಬನಾನ್ ಸರ್ಕಾರ ಯುದ್ಧ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆಶಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾ ಮಾತುಕತೆಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತವು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲು ತುಂಬಾ ಸಂತಸಗೊಂಡಿದೆ. ನಾವು ದಶಕಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಸಂಕೀರ್ಣತೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಇದನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಲೆಬನಾನ್ ಜನರು ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರು ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದುವರೆಯಬಹುದು. ಇದು ಬಹಳ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾದ ಹಾಗೂ ಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದು ಎಂದು ರೂಬಿಯೊ ಹೇಳಿದರು.
ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಸಭೆ ಬಳಿಕ ಅಮೆರಿಕ ವಿದೇಶಾಂಗ ಇಲಾಖೆಯು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಲೆಬನಾನ್ ನಡುವೆ ನೇರ ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವ ಹಂತಗಳ ಕುರಿತು ಉತ್ತಮ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ನೇರ ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿರುವ ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾ ಈ ಸಭೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ, ಚರ್ಚೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಬಳಿಕ ಉತ್ತರ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮೇಲೆ ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾ ತನ್ನ ದಾಳಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಒಪ್ಪಂದವು ಎರಡು ಸರ್ಕಾರಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿನ ವಿದೇಶಾಂಗ ಇಲಾಖೆ ಹೇಳಿದೆ.
ಲೆಬನಾನ್ನಿಂದ ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾ ಪ್ರಭಾವ ಅಳಿಸಿಹಾಕುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಅಮೆರಿಕದ ಇಸ್ರೇಲಿ ರಾಯಭಾರಿ ಯೆಚಿಯಲ್ ಲೀಟರ್, ಇದೊಂದು ಅದ್ಭುತ ವಿನಿಮಯ ಎಂದು ಶ್ಲಾಘನೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನುಮುಂದೆ ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾ ಆಕ್ರಮಣಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಲೆಬನಾನ್ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಇರಾನ್ ದುರ್ಬಲಗೊಂಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾ ಕೂಡ ದುರ್ಬಲವಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ ಎಂದು ಯೆಚಿಯಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿನ ಲೆಬನಾನಿನ ರಾಯಭಾರಿ ನಾಡಾ ಹಮದೇಹ್ ಮೊವಾದ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಇಸ್ರೇಲ್-ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದರು. ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮಗ್ರತೆ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣ ರಾಜ್ಯ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವದ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳಿದ ಅವರು, ಕದನ ವಿರಾಮ, ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡ ಜನರನ್ನು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸಂಘರ್ಷದಿಂದ ಉಂಟಾದ ತೀವ್ರ ಮಾನವೀಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿವಾರಿಸಲು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕರೆ ನೀಡಿದರು.
30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಇಸ್ರೇಲ್-ಲೆಬನಾನ್ ನಡುವಿನ ಮೊದಲ ಮಾತುಕತೆ: ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾದ ಪ್ರಬಲ ವಿರೋಧದ ನಡುವೆಯೂ, 1948ರಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದಾಗಿನಿಂದ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಹಾಗೂ ಯಾವುದೇ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರದ ಈ ಎರಡು ದೇಶಗಳಿಗೆ ಮಾತುಕತೆಯು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ. ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಪರೋಕ್ಷ ಸಂವಹನವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ದಕ್ಷಿಣ ಲೆಬನಾನ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಶಾಂತಿಪಾಲನಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಾದ UNIFIL ಇದರ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಾರ್ಚ್ 2ರಂದು ಉತ್ತರ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮೇಲೆ ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾವು ರಾಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಹಾರಿಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುತ್ತಿನ ಸಂಘರ್ಷ ಭುಗಿಲೆದ್ದಿದೆ. ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾದ ಪ್ರಮುಖ ಮಿತ್ರ ಮತ್ತು ಪೋಷಕ ದೇಶವಾದ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜಂಟಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಈ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭವಾಯಿತು.
ಮಂಗಳವಾರ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ನಡುವೆ, ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಲೆಬನಾನ್ ಗಡಿಯ ಸಮೀಪವಿರುವ ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರದೇಶಗಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಡ್ರೋನ್ ಮತ್ತು ರಾಕೆಟ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸೈರನ್ಗಳು ಮೊಳಗಿದವು. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾವು ಉತ್ತರ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಲೆಬನಾನ್ನಲ್ಲಿನ ಇಸ್ರೇಲಿ ಪಡೆಗಳ ಮೇಲೆ 24 ದಾಳಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಲೆಬನಾನ್ನಲ್ಲಿನ ಇಸ್ರೇಲಿ ದಾಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ನೂರಾರು ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಕನಿಷ್ಠ 2,124 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ. 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವಾರ ಯುದ್ಧವು ಅತ್ಯಂತ ಮಾರಕ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆದಿತ್ತು. ರಾಜಧಾನಿಯ ಹೃದಯಭಾಗ ಸೇರಿದಂತೆ 10 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಲೆಬನಾನ್ನಾದ್ಯಂತ ಇಸ್ರೇಲ್ 100 ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ 350ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ಕೊಂದಿತ್ತು.
ದಕ್ಷಿಣ ಲೆಬನಾನ್ನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಸೈನ್ಯಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ತನ್ನ ಉತ್ತರ ಸಮುದಾಯಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತವೆಂದು ನಂಬುವರೆಗೆ ಮನೆಗೆ ಮರಳಲು ಅನುಮತಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ನ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನವೆಂಬರ್ 2024ರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡ ಇಸ್ರೇಲ್ನೊಂದಿಗಿನ ಈ ಹಿಂದಿನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾ ದುರ್ಬಲಗೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಉತ್ತರ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಲೆಬನಾನ್ನೊಳಗಿನ ಪಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಡ್ರೋನ್ಗಳು, ರಾಕೆಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಫಿರಂಗಿಗಳ ದಾಳಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.
ಬೈರುತ್ನ ದಕ್ಷಿಣ ಉಪನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ದೇಶದ ದಕ್ಷಿಣ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರಭಾವ ಹೊಂದಿರುವ ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾ ಮಿತ್ರ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಎರಡು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಲೆಬನಾನ್ನ ಉನ್ನತ ರಾಜಕೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಅದರ ಗುಂಪಿನ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹದಗೆಟ್ಟಿವೆ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಲೆಬನಾನ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದಿನಿಂದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಗುಂಪಿನ ಮಿಲಿಟರಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಅಪರಾಧೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೈರುತ್ನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವಾರ ಹಲವಾರು ಜನದಟ್ಟಣೆಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾರಕ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಇಸ್ರೇಲ್ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ, ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಈ ದಾಳಿಯು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಜೊತೆಗೆ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜೊತೆಗಿನ ಕದನ ವಿರಾಮವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಇರಾನ್ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿತ್ತು. ಲೆಬನಾನ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕದನ ವಿರಾಮಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಇಸ್ರೇಲ್ ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದೆ. ಆದರೆ ಮಾರಕ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿಯ ಬಳಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಲೆಬನಾನ್ ರಾಜಧಾನಿಯ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ.
