ಲೆಬನಾನ್ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ವಾಯು ದಾಳಿ: ಪತ್ರಕರ್ತೆ ಸಾವು
ಇಸ್ರೇಲ್ ಸೇನೆ ಲೆಬನಾನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ವಾಯು ದಾಳಿಯನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯೊಬ್ಬರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.
Published : April 23, 2026 at 2:59 PM IST
ಬೈರುತ್ (ಲೆಬನಾನ್): ಹೆಜ್ಬುಲ್ಲಾ ಉಗ್ರರ ಗುಂಪು ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಸೇನೆಯ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಲೆಬನಾನ್ನಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ನ ಐಡಿಎಫ್ ನಡೆಸಿದ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ಪತ್ರಕರ್ತೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಜ್ಬುಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡುವಿನ ಈ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಬುಧವಾರ ವರದಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಅಲ್ ಅಖ್ಬರ್ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕೆಯ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಅಮನ್ ಖಲೀಲ್ ದಕ್ಷಿಣ ಲೆಬನಾನ್ನಲ್ಲಿನ ಅಲ್ - ತಿರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ವಾಯು ದಾಳಿಯಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
#Lebanon: CPJ is outraged that the IDF apparently targeted Lebanese journalists Amal Khalil and Zeinab Faraj in Al Tayri, southern Lebanon, on Wednesday, and warns that the continued Israeli obstruction of rescue efforts may amount to a war crime.https://t.co/o2eniktZby— CPJ MENA (@CPJMENA) April 22, 2026
ಮಾರ್ಚ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ-ಇಸ್ರೇಲ್ ಯುದ್ಧದ ಕರಿನೆರಳಿನಲ್ಲಿ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಲೆಬನಾನಿನ ಹೆಜ್ಬುಲ್ಲಾ ಉಗ್ರಗಾಮಿಗಳ ಗುಂಪಿನ ನಡುವೆ ಲೆಬನಾನ್ನಲ್ಲಿ ಪುನಾರಂಭವಾದ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಖಲೀಲ್ ವರದಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಿನ ಬಳಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿ ನಡೆದ ನಂತರ ಅವರು ಅಲ್-ತಿರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದಿದ್ದರು.
ಮೊದಲ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಲೆಬನಾನಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ. ನಂತರ ಎರಡನೇ ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾಳಿಯು ಖಲೀಲ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಝೀನಾಬ್ ಫರಾಜ್ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದಿದ್ದ ಅಲ್-ತಿರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ನಡೆದಿದೆ.
ಮೊದಲಿಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಫರಾಜ್ ಅವರನ್ನು ತಲುಪಲು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ವಾಯುದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಇಬ್ಬರ ಶವಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಆದರೆ ಇಸ್ರೇಲಿ ಪಡೆಗಳು ಅವರ ಮೇಲೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದವು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಖಲೀಲ್ ಅವರನ್ನು ತಲುಪುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಲೆಬನಾನಿನ ಸೈನ್ಯ, ನಾಗರಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ಮತ್ತು ಲೆಬನಾನಿನ ರೆಡ್ಕ್ರಾಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸೈರನ್ ನಂತರ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಲುಪುವ ಮೊದಲು ಖಲೀಲ್ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಅವಶೇಷಗಳಡಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದರು. ದಾಳಿಯ ಕನಿಷ್ಠ ಆರು ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಗೆ ಖಲೀಲ್ ಅವರ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಇಸ್ರೇಲ್ ಸೇನೆಯು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ದಾಳಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕದನ ವಿರಾಮವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ತನ್ನ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಅಪಾಯ ಎದುರಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದವರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ರಕ್ಷಣಾ ತಂಡಗಳು ಆ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ತಲುಪುವುದನ್ನು ತಡೆದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧದ ಆರೋಪವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಘಟನೆ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.
"ಪತ್ರಕರ್ತರ ಹತ್ಯೆ ಅಪರಾಧ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯ ಕಾನೂನಿನ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಲೆಬನಾನ್ನ ಮಾಹಿತಿ ಸಚಿವ ಪಾಲ್ ಮೊರ್ಕೋಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕದನ ವಿರಾಮವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಕುರಿತು ಇಸ್ರೇಲಿ ಮತ್ತು ಲೆಬನಾನಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಡುವೆ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ನೇರ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮುನ್ನಾ ದಿನದಂದು ಖಲೀಲ್ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸಿದೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಲೆಬನಾನ್ನವರಾದ ಖಲೀಲ್, 2006 ರಿಂದ ಅಲ್-ಅಖ್ಬರ್ಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವರದಿಗಾರಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ಕೆಲ ದಿನಗಳಿಂದ ಇಸ್ರೇಲಿ ಪಡೆಗಳು ಲೆಬನಾನ್ನೊಳಗೆ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಲೆಬನಾನಿನ ಮನೆಗಳನ್ನು ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.
ಖಲೀಲ್ ಅವರ ಸಾವಿನಿಂದ ಈ ವರ್ಷ ಲೆಬನಾನ್ನಲ್ಲಿ ಬಲಿಯಾದ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಖ್ಯೆ 9ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 2 ರಂದು ಇಸ್ರೇಲ್-ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾ ಯುದ್ಧ ಭುಗಿಲೆದ್ದ ನಂತರ ಇಸ್ರೇಲ್ ಸೇನೆ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 2,300 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಬುಧವಾರದಂದು, ಖಲೀಲ್ ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವಂತೆ ಇಸ್ರೇಲಿ ಸೈನ್ಯದ ಮೇಲೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒತ್ತಡ ಹೇರಬೇಕೆಂದು ರಿಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ವಿಥೌಟ್ ಬಾರ್ಡರ್ಸ್ ಕರೆ ನೀಡಿತ್ತು. ಪತ್ರಕರ್ತರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಸಮಿತಿಯು ಇಬ್ಬರು ಪತ್ರಕರ್ತರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ "ಆಕ್ರೋಶ" ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವುದು "ಯುದ್ಧ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು" ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.
ಲೆಬನಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೋಸೆಫ್ ಔನ್ ಅವರು ಲೆಬನಾನ್ ರೆಡ್ಕ್ರಾಸ್ ಅನ್ನು ಲೆಬನಾನ್ ಸೈನ್ಯ ಮತ್ತು ಯುಎನ್ ಶಾಂತಿಪಾಲಕರೊಂದಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗ "ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು" ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.
