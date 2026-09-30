ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಕುರಿತಾದ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಕೊರತೆ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ: ಜೈಶಂಕರ್
ನಾನು ಈ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಅವಲೋಕಿಸಿದಾಗ ಜಗತ್ತಿನ ಬಹುತೇಕ ದೇಶಗಳು ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗೆ ತುಸು ಕಠಿಣವಾದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇದು ಸಮಾಧಾನಕರ ಸಂಗತಿಯಲ್ಲದಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಇದೇ ವಾಸ್ತವ ಎಂದು ಜೈಶಂಕರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
By PTI
Published : September 30, 2026 at 7:26 AM IST
ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್, ಅಮೆರಿಕ: ನೆರೆಯ ದೇಶದಿಂದ ಉದ್ಭವಿಸುವ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯು ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಕಳವಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ನವದೆಹಲಿಯ ಪಾಲುದಾರರು ಇದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ, ಅದು ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ಎಸ್. ಜೈಶಂಕರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾರತ - ಅಮೆರಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ಕುರಿತು ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯ 81ನೇ ಅಧಿವೇಶನದ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಭೆಗಳ ಸರಣಿ ಸೋಮವಾರ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 'ಏಷ್ಯಾ ಸೊಸೈಟಿ' ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ವಿಶೇಷ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು. ಭಾರತೀಯ-ಅಮೆರಿಕನ್ ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರಮುಖ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ನೀತಿ ನಿರೂಪಣಾ ತಜ್ಞರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಏಷ್ಯಾ ಸೊಸೈಟಿ ಪಾಲಿಸಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ನ ಹಿರಿಯ ಸಹವರ್ತಿ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಅಮೆರಿಕನ್ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಡೇನಿಯಲ್ ರಸ್ಸೆಲ್ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಈ ವೇಳೆ, ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಜೈಶಂಕರ್ ಅವರನ್ನು ಅಮೆರಿಕ - ಭಾರತ ಸಂಬಂಧಗಳ ಕುರಿತು ಪ್ರಶ್ನಿಸಲಾಯಿತು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಸುಂಕಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಉತ್ತಮ ಹಾದಿಗೆ ತರಲು ಏನು ಆಗಬೇಕೆಂಬುದರ ಕುರಿತು ಅವರನ್ನು ಕೇಳಲಾಯಿತು.
ನಾನು ಈ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಅವಲೋಕಿಸಿದಾಗ ಜಗತ್ತಿನ ಬಹುತೇಕ ದೇಶಗಳು ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗೆ ತುಸು ಕಠಿಣವಾದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇದು ಸಮಾಧಾನಕರ ಸಂಗತಿಯಲ್ಲದಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಇದೇ ವಾಸ್ತವ ಎಂದು ಜೈಶಂಕರ್ ಹೇಳಿದರು.
ನಂತರ ಅವರು ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜನವರಿ 2025ರಲ್ಲಿ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತದ ಎರಡನೇ ಅವಧಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಒಂದು ವಿಷಯವು ಪ್ರತಿ ದೇಶದ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ಜೈಶಂಕರ್ ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ. ನೆರೆಯ ದೇಶವೊಂದು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕ ನೀತಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೇರಿದಂತಹ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಗೆ ಒಳಗಾದ ದೇಶಗಳು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇವೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ಅನ್ನಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜೈಶಂಕರ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಹೇಳಿದರು.
ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ವಿಷಯವೊಂದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ತಿಳಿವಳಿಕೆ, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಅಥವಾ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ, ಅದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಕಾಳಜಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ನನ್ನ ಸಂಗಾತಿಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಗೌರವಿಸದಿದ್ದರೆ, ಅದು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧಗಳ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಹೇಳಿದರು.
ಇತ್ತ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಾಕ್ಷಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ, ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ಕುರಿತು ಜೈಶಂಕರ್ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯದ ವಕ್ತಾರ ರಣಧೀರ್ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಲಾಯಿತು.
ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯದ ವಕ್ತಾರರು, ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯು ತೀವ್ರ ಕಳವಳಕಾರಿ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಜಾಗತಿಕ ಪಿಡುಗಿನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ದೇಶಗಳು ಒಗ್ಗೂಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಒತ್ತಿಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಅವರು ನಮ್ಮ ನಿಲುವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಹೇಳಿದರು.
ವೈಟ್ ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಎರಡನೇ ಆಡಳಿತದ ಆರಂಭಿಕ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲೇ, ಸುಂಕಗಳು, ವ್ಯಾಪಾರ, ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಇಂಧನ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದೊಂದಿಗೆ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ನ ನವೀಕೃತ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಸವಾಲುಗಳಂತಹ ವಿಷಯಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಭಾರತ- ಅಮೆರಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ.
ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಪಹಲ್ಗಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 22 ರಂದು ನಡೆದ ಹೇಯ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಗೆ ಪ್ರತೀಕಾರವಾಗಿ ಭಾರತವು 'ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್' ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತ್ತು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮೂಲದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಸಂಘಟನೆ ಲಷ್ಕರ್-ಎ-ತೈಬಾದ ಬಾಲಸಂಸ್ಥೆಯಾದ 'ದಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಂಟ್' ನಡೆಸಿದ ಈ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದ 26 ನಾಗರಿಕರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು. ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆಕ್ರಮಿತ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿರುವ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು.
ಕಳೆದ ವರ್ಷದುದ್ದಕ್ಕೂ ಹಾಗೂ ಕಳೆದ ವಾರ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿಯೂ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ತಾನೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಯಾವುದೇ ಮೂರನೇ ಪಕ್ಷದ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯನ್ನು ಭಾರತವು ಸತತವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ.
ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ, ಕೆನಡಾದ ಕಾನನಾಸ್ಕಿಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜಿ-7 ನಾಯಕರ ಶೃಂಗಸಭೆಯಿಂದ ಮರಳಿದ ನಂತರ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ವೈಟ್ ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಅಸಿಮ್ ಮುನೀರ್ ಅವರಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಭೋಜನದ ಆತಿಥ್ಯ ನೀಡಿದ್ದರು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯ ಅಧಿವೇಶನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪ್ರಧಾನಿ ಶೆಹಬಾಜ್ ಷರೀಫ್ ಮತ್ತು ಮುನೀರ್ ಅವರು ಶ್ವೇತಭವನದಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಮುನೀರ್ ಅವರನ್ನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜನರಲ್, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಪಾಕ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ನಡುವಣ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ.
ಭಾರತ-ಅಮೆರಿಕ ಸಂಬಂಧವು ಪ್ರಗತಿಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆಶಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಭಾರತದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಜೈಶಂಕರ್, ಆದರೆ ನಾವು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆಯೋ, ಅಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವು ಉತ್ತಮಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
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