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ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಯುದ್ಧ ಆತಂಕ: ಬಹ್ರೇನ್​, ಕುವೈತ್ ಮೇಲೆ ಡ್ರೋನ್​, ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಇರಾನ್

ಅಮೆರಿಕದ ದಾಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಬಹ್ರೇನ್​, ಕುವೈತ್​ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್​ ದಾಳಿ. ಅಲ್ಲಿನ ಯುಎಸ್​ ಸೇನಾ ನೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಡ್ರೋನ್​ ದಾಳಿ.

IRAN US WAR
ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ (AFP)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 28, 2026 at 6:41 PM IST

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ದುಬೈ(ಯುಎಇ): ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಅಮೆರಿಕ, ಇರಾನ್​ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾತುಕತೆಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ ತಿಳಿವಳಿಕಾ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಎರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಮತ್ತೆ ಸಂಘರ್ಷ ಆರಂಭಿಸಿವೆ.

ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಡಗಿನ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್​ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಕದನ ವಿರಾಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಅಮೆರಿಕ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಇರಾನ್​, ಅಮೆರಿಕದ ಸೇನಾ ನೆಲೆಗಳು ಇರುವ ಕುವೈತ್​ ಮತ್ತು ಬಹ್ರೇನ್​ ಮೇಲೆ ಡ್ರೋನ್​ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದೆ.

ದಾಳಿಯಾಗಿದ್ದು ನಿಜ-ಬಹ್ರೇನ್​​, ಕುವೈತ್​: ಅಮೆರಿಕದ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿ ನಡೆದ ನಂತರ ಇರಾನ್ ತಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಡ್ರೋನ್ ಮತ್ತು ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳಿಂದ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಬಹ್ರೇನ್ ಮತ್ತು ಕುವೈತ್ ಭಾನುವಾರ ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಅಮೆರಿಕದ ದಾಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಇರಾನ್​ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಖಂಡನೀಯ ಎಂದು ಜರಿದಿರುವ ಬಹ್ರೇನ್ ಮತ್ತು ಕುವೈತ್ ತಮಗಾದ ಹಾನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ.

ಮತ್ತೆ ಪರಸ್ಪರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಏಕೆ?: ಹಾರ್ಮುಜ್​ ಜಲಮಾರ್ಗವನ್ನು ದಾಟುತ್ತಿದ್ದ ಸಿಂಗಾಪುರ ಧ್ವಜ ಹೊಂದಿದ್ದ ಹಡಗೊಂದರ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್​ ಶುಕ್ರವಾರ 4 ಡ್ರೋನ್​ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಹಡಗಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟದ ಹಾನಿಯಾದರೂ, ಅದರದಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲದೆ ಪಾರಾಗಿದ್ದರು.

ಇದು ಕದನ ವಿರಾಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ, ಇರಾನ್​​ ಯುದ್ಧ ಶಾಂತಿ ಪಾಲಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಪಿ ಅಮೆರಿಕದ ಸೇನೆ ಹಾರ್ಮುಜ್​ ಸಮೀಪದಲ್ಲೇ ಇರುವ ಇರಾನ್​​ನ ಡ್ರೋನ್​ ಮತ್ತು ಕ್ಷಿಪಣಿ ಸಂಗ್ರಹಾಗಾರಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿತ್ತು.

ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದ ಅಮೆರಿಕ ಸೇನೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಡಗಿನ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್​ ಅನಪೇಕ್ಷಿತ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಕದನ ವಿರಾಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಬಲ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿತ್ತು.

ಮರು ಸಂಘರ್ಷದ ಆತಂಕ: ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆಗಳು ನಡೆದಿರುವ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆದಿರುವ ಈ ದಾಳಿಗಳು, ಎರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಮತ್ತೆ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುವ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿದೆ. ಯುದ್ಧ ಸ್ಥಗಿತ ಸಂಬಂಧ ಮುಂದಿನ 60 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಬೇಕಾದ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್​ ಸಹಮತ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ, ಸ್ವಿಟ್ಜರ್​​ಲ್ಯಾಂಡ್​ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದವು.

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TAGGED:

STRAIT OF HORMUZ
IRAN MISSILE STRIKES ON KUWAIT
BAHRAIN
ಬಹ್ರೇನ್
IRAN US WAR

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