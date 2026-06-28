ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಯುದ್ಧ ಆತಂಕ: ಬಹ್ರೇನ್, ಕುವೈತ್ ಮೇಲೆ ಡ್ರೋನ್, ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಇರಾನ್
ಅಮೆರಿಕದ ದಾಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಬಹ್ರೇನ್, ಕುವೈತ್ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್ ದಾಳಿ. ಅಲ್ಲಿನ ಯುಎಸ್ ಸೇನಾ ನೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿ.
Published : June 28, 2026 at 6:41 PM IST
ದುಬೈ(ಯುಎಇ): ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಅಮೆರಿಕ, ಇರಾನ್ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾತುಕತೆಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ ತಿಳಿವಳಿಕಾ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಎರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಮತ್ತೆ ಸಂಘರ್ಷ ಆರಂಭಿಸಿವೆ.
ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಡಗಿನ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಕದನ ವಿರಾಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಅಮೆರಿಕ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಇರಾನ್, ಅಮೆರಿಕದ ಸೇನಾ ನೆಲೆಗಳು ಇರುವ ಕುವೈತ್ ಮತ್ತು ಬಹ್ರೇನ್ ಮೇಲೆ ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದೆ.
ದಾಳಿಯಾಗಿದ್ದು ನಿಜ-ಬಹ್ರೇನ್, ಕುವೈತ್: ಅಮೆರಿಕದ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿ ನಡೆದ ನಂತರ ಇರಾನ್ ತಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಡ್ರೋನ್ ಮತ್ತು ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳಿಂದ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಬಹ್ರೇನ್ ಮತ್ತು ಕುವೈತ್ ಭಾನುವಾರ ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ದಾಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಇರಾನ್ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಖಂಡನೀಯ ಎಂದು ಜರಿದಿರುವ ಬಹ್ರೇನ್ ಮತ್ತು ಕುವೈತ್ ತಮಗಾದ ಹಾನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ.
ಮತ್ತೆ ಪರಸ್ಪರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಏಕೆ?: ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಮಾರ್ಗವನ್ನು ದಾಟುತ್ತಿದ್ದ ಸಿಂಗಾಪುರ ಧ್ವಜ ಹೊಂದಿದ್ದ ಹಡಗೊಂದರ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್ ಶುಕ್ರವಾರ 4 ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಹಡಗಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟದ ಹಾನಿಯಾದರೂ, ಅದರದಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲದೆ ಪಾರಾಗಿದ್ದರು.
ಇದು ಕದನ ವಿರಾಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ, ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧ ಶಾಂತಿ ಪಾಲಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಪಿ ಅಮೆರಿಕದ ಸೇನೆ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಸಮೀಪದಲ್ಲೇ ಇರುವ ಇರಾನ್ನ ಡ್ರೋನ್ ಮತ್ತು ಕ್ಷಿಪಣಿ ಸಂಗ್ರಹಾಗಾರಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿತ್ತು.
ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದ ಅಮೆರಿಕ ಸೇನೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಡಗಿನ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್ ಅನಪೇಕ್ಷಿತ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಕದನ ವಿರಾಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಬಲ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿತ್ತು.
ಮರು ಸಂಘರ್ಷದ ಆತಂಕ: ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆಗಳು ನಡೆದಿರುವ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆದಿರುವ ಈ ದಾಳಿಗಳು, ಎರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಮತ್ತೆ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುವ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿದೆ. ಯುದ್ಧ ಸ್ಥಗಿತ ಸಂಬಂಧ ಮುಂದಿನ 60 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಬೇಕಾದ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ಸಹಮತ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ, ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದವು.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: