ಪ್ರಖ್ಯಾತ ವರ್ಣಚಿತ್ರಕಾರ ಕ್ಲಿಮ್ಟ್ ಕಲಾಕೃತಿ 236.4 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗೆ ಮಾರಾಟ; ಎರಡನೇ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಹರಾಜಿದು!
ಆಸ್ಟ್ರಿಯನ್ ಮೂಲದ ವರ್ಣಚಿತ್ರಕಾರನ ಈ ಕಲಾಕೃತಿಗೆ ಸುಮಾರು 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ನಡೆಯಿತು.
Published : November 19, 2025 at 10:30 AM IST
ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್, ಅಮೆರಿಕ: ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾದ ಕಲಾವಿದ ಗುಸ್ತಾವ್ ಕ್ಲಿಮ್ಟ್ ಅವರ ಕಲಾಕೃತಿಯು 236.4 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗೆ ಹರಾಜಾಗಿದ್ದು, ಇದುವರೆಗೆ ಈ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾದ ಎರಡನೇ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಕಲಾಕೃತಿ ಇದಾಗಿದೆ.
1914 ಮತ್ತು 1916ರ ನಡುವೆ ಕ್ಲಿಮ್ಟ್ ಚಿತ್ರಿಸಿದ ಎಲಿಸಬೆತ್ ಲೆಡೆರರ್ ಅವರ ಕಲಾಕೃತಿ ಪಡೆಯಲು ಆರು ಜನರು ಬಿಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಕಲಾಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜಾಡಳಿತ ಮುಖ್ಯ ಪೋಷಕರ ಮಗಳು ಹಾಗೂ ಯುವ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಲೆಡೆರರ್ ಚೀನೀ ನಿಲುವಂಗಿಯನ್ನು ಧರಿಸಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಮಾರಾಟ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸುವ ಸೋಥೆಬಿಸ್ ಈ ಕಲಾಕೃತಿಯನ್ನು ಯಾರು ಖರೀದಿಸಿದರು ಎಂಬ ಬಗೆಗಿನ ವರದಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ.
ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಲಿಯಾನಾರ್ಡೊ ಡಾವಿಂಚಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಾಲ್ವೇಟರ್ ಮುಂಡಿ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಗೆ ಹರಾಜಾಗಿದೆ. 2017ರಲ್ಲಿ 450 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗೆ ಈ ಕಲಾಕೃತಿಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.
ಇದೀಗ ಮಾರಾಟವಾಗಿರುವ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಮ್ಟ್ ಆಡಳಿತದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ (1912-17)ರಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಮಾಜದ ಚಿತ್ರಣವಿದ್ದು, ಇವು ಅಸಾಧಾರಣ , ಇವು ಅಪರೂಪದ ಕಲಾಕೃತಿಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲದ ಸಂಗ್ರಹದಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾರಾಟ ನಡೆಸಿದ ಸೋಥೆಬಿಸ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಇದೀಗ ಮಾರಾಟವಾಗಿರುವ ಕಲಾಕೃತಿ ಖಾಸಗಿಯವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕೇವಲ ಎರಡು ನಿಯೋಜಿತ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಕ್ಲಿಮ್ಟ್ ಅವರ ಕಲಾಕೃತಿಯ ಹಿಂದಿನ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಲೇಡಿ ವಿಥ್ ಎ ಫ್ಯಾನ್ ಕಲಾಕೃತಿ ಮಾರಾಟಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. 2023ರಲ್ಲಿ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ 85.3 ಮಿಲಿಯನ್ ಪೌಂಡ್ಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.
ಸೋಥೆಬಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಕಲಾವಿದೆ ಫ್ರಿಡಾ ಕಹ್ಲೋ ಸ್ವಯಂ ರಚಿಸಿದ ಚಿತ್ರವು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಇದು ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ 40 ರಿಂದ 60 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ, 1940ರ ದಿ ಡ್ರೀಮ್ (ದಿ ಬೆಡ್) ಆಗಿದೆ. ಮಹಿಳಾ ಕಲಾವಿದೆಯೊಬ್ಬರು ಮಾಡಿದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಚಿತ್ರಕಲೆ ಎಂದರೆ 1932 ರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕನ್ ಜಾರ್ಜಿಯಾ ಓಕೀಫ್ ಅವರ ಕೃತಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು 2014 ರಲ್ಲಿ 44.4 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಗಳಿಸಿತ್ತು.
ಫ್ರಿಡಾ ಕಹ್ಲೋ ಅವರ ದಾಖಲೆಯು 1949ರ ಡಿಯಾಗೋ ಮತ್ತು ನಾನು ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ವಯಂ ಭಾವಚಿತ್ರ ರಚಿಸಿದ್ದರು. ಇದು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ 34.4 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿತ್ತು.
