ETV Bharat / international

ಪ್ರಖ್ಯಾತ ವರ್ಣಚಿತ್ರಕಾರ ಕ್ಲಿಮ್ಟ್​​ ಕಲಾಕೃತಿ 236.4 ಮಿಲಿಯನ್​ ಡಾಲರ್​​ಗೆ ಮಾರಾಟ; ಎರಡನೇ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಹರಾಜಿದು!

ಆಸ್ಟ್ರಿಯನ್ ಮೂಲದ ವರ್ಣಚಿತ್ರಕಾರನ ಈ ಕಲಾಕೃತಿಗೆ ಸುಮಾರು 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್​ ನಡೆಯಿತು.

Klimt Portrait Becomes Second Most Expensive Artwork Sold At Auction
ಕ್ಲಿಮ್ಟ್​​ ಕಲಾಕೃತಿ (AP)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 19, 2025 at 10:30 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್​, ಅಮೆರಿಕ: ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾದ ಕಲಾವಿದ ಗುಸ್ತಾವ್ ಕ್ಲಿಮ್ಟ್ ಅವರ ಕಲಾಕೃತಿಯು 236.4 ಮಿಲಿಯನ್‌ ಡಾಲರ್​ಗೆ ಹರಾಜಾಗಿದ್ದು, ಇದುವರೆಗೆ ಈ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾದ ಎರಡನೇ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಕಲಾಕೃತಿ ಇದಾಗಿದೆ.

1914 ಮತ್ತು 1916ರ ನಡುವೆ ಕ್ಲಿಮ್ಟ್ ಚಿತ್ರಿಸಿದ ಎಲಿಸಬೆತ್ ಲೆಡೆರರ್ ಅವರ ಕಲಾಕೃತಿ ಪಡೆಯಲು ಆರು ಜನರು ಬಿಡ್​​ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್​ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಕಲಾಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜಾಡಳಿತ ಮುಖ್ಯ ಪೋಷಕರ ಮಗಳು ಹಾಗೂ ಯುವ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಲೆಡೆರರ್ ಚೀನೀ ನಿಲುವಂಗಿಯನ್ನು ಧರಿಸಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಮಾರಾಟ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸುವ ಸೋಥೆಬಿಸ್​ ಈ ಕಲಾಕೃತಿಯನ್ನು ಯಾರು ಖರೀದಿಸಿದರು ಎಂಬ ಬಗೆಗಿನ ವರದಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ.

ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಲಿಯಾನಾರ್ಡೊ ಡಾವಿಂಚಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಾಲ್ವೇಟರ್ ಮುಂಡಿ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಗೆ ಹರಾಜಾಗಿದೆ. 2017ರಲ್ಲಿ 450 ಮಿಲಿಯನ್‌ ಡಾಲರ್​ಗೆ ಈ ಕಲಾಕೃತಿಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.

ಇದೀಗ ಮಾರಾಟವಾಗಿರುವ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಮ್ಟ್​​ ಆಡಳಿತದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ (1912-17)ರಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಮಾಜದ ಚಿತ್ರಣವಿದ್ದು, ಇವು ಅಸಾಧಾರಣ , ಇವು ಅಪರೂಪದ ಕಲಾಕೃತಿಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲದ ಸಂಗ್ರಹದಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾರಾಟ ನಡೆಸಿದ ಸೋಥೆಬಿಸ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಇದೀಗ ಮಾರಾಟವಾಗಿರುವ ಕಲಾಕೃತಿ ಖಾಸಗಿಯವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕೇವಲ ಎರಡು ನಿಯೋಜಿತ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಕ್ಲಿಮ್ಟ್ ಅವರ ಕಲಾಕೃತಿಯ ಹಿಂದಿನ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಲೇಡಿ ವಿಥ್ ಎ ಫ್ಯಾನ್ ಕಲಾಕೃತಿ ಮಾರಾಟಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. 2023ರಲ್ಲಿ ಲಂಡನ್‌ನಲ್ಲಿ 85.3 ಮಿಲಿಯನ್ ಪೌಂಡ್‌ಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ಮಾರಾಟ​​ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.

ಸೋಥೆಬಿಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಕಲಾವಿದೆ ಫ್ರಿಡಾ ಕಹ್ಲೋ ಸ್ವಯಂ ರಚಿಸಿದ ಚಿತ್ರವು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌ನ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಇದು ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ 40 ರಿಂದ 60 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್​ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ, 1940ರ ದಿ ಡ್ರೀಮ್ (ದಿ ಬೆಡ್) ಆಗಿದೆ. ಮಹಿಳಾ ಕಲಾವಿದೆಯೊಬ್ಬರು ಮಾಡಿದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಚಿತ್ರಕಲೆ ಎಂದರೆ 1932 ರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕನ್​ ಜಾರ್ಜಿಯಾ ಓಕೀಫ್ ಅವರ ಕೃತಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು 2014 ರಲ್ಲಿ 44.4 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್​ ಗಳಿಸಿತ್ತು.

ಫ್ರಿಡಾ ಕಹ್ಲೋ ಅವರ ದಾಖಲೆಯು 1949ರ ಡಿಯಾಗೋ ಮತ್ತು ನಾನು ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ವಯಂ ಭಾವಚಿತ್ರ ರಚಿಸಿದ್ದರು. ಇದು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ 34.4 ಮಿಲಿಯನ್‌ ಡಾಲರ್​ಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿತ್ತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಉಲ್ಕಾಶಿಲೆ 42 ಕೋಟಿಗೆ ಮಾರಾಟ: ಡೈನೋಸಾರ್​ ಅಸ್ಥಿಪಂಜರ 257 ಕೋಟಿಗೆ ಹರಾಜು!

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 2 ಬಾರಿ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್​ ಚಿನ್ನ ವಿಜೇತ ಹಾಕಿ ತಂಡದ ಉಪನಾಯಕ ಕೆ.ಡಿ.ಸಿಂಗ್​ ಮನೆ ಹರಾಜು

TAGGED:

KLIMT PORTRAIT
SOTHEBY
PORTRAIT OF ELISABETH
GUSTAV KLIMT
KLIMT PORTRAIT

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಹದಿನೈದು ದಿನದವರೆಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಡೆಸೋಂಪು ನೀರು ಸೇವಿಸಿದರೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರಯೋಜನ: ವೈದ್ಯರ ಮಾತು

ಡಿಜಿಟಲ್ ವಂಚನೆ ತಡೆಗಟ್ಟಲು TRAI ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಆದೇಶ, 60 ದಿನಗಳ ಗಡುವು!

20 ರೂಗೆ 200 ಕಿಮೀ ಮೈಲೇಜ್​! ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕ್ರೂಸರ್ ಬೈಕ್

ತೂಕ ಇಳಿಸಲು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಬೇಕಿಲ್ಲ: 10 ನಿಮಿಷ ಇವುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತಾರೆ ತಜ್ಞರು

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.