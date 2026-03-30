12 ಟನ್ ಕಿಟ್‌ಕ್ಯಾಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಬಾರ್‌ ಕಳ್ಳತನ: ಖದೀಮರ ಆಯ್ಕೆಗೆ ನೆಸ್ಲೆ ಅಚ್ಚರಿ

12 ಟನ್ ಕಿಟ್‌ಕ್ಯಾಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಬಾರ್‌ ಕಳ್ಳತನವಾಗಿರುವ ಘಟನೆ ಪೋಲೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

Published : March 30, 2026 at 1:46 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಣ, ಕೆಜಿಗಟ್ಟಲೆ ಚಿನ್ನ, ದುಬಾರಿ ಮೊಬೈಲ್,​ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಕನ್ನ ಹಾಕಿರೋದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ 12 ಟನ್ ಚಾಕೊಲೋಟ್ ಬಾರ್​ಗಳನ್ನು ಕದ್ದೊಯ್ದಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಇಟಲಿಯಿಂದ ಪೋಲೆಂಡ್​​ಗೆ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಬಾರ್ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವಾಹನವನ್ನೇ ಖದೀಮರು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ತನ್ನ ಕಿಟ್‌ಕ್ಯಾಟ್ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ನ ಸುಮಾರು 12 ಟನ್ ಅಥವಾ 4 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಬಾರ್‌ಗಳನ್ನು ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಪೋಲೆಂಡ್‌ಗೆ ಸಾಗಿಸುವಾಗ ಕಳ್ಳತನ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್​​ನ ಆಹಾರ ದೈತ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ನೆಸ್ಲೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, ಈವರೆಗೆ ವಾಹನ ಮತ್ತು 12 ಟನ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಬಾರ್​ ಪತ್ತೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ವಿಸ್ ಫುಡ್ ದೈತ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಚಾಕೊಲೇಟ್‌ ಲೇಪಿತ ವೇಫಲ್‌ಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ 12 ಟನ್ ಕ್ರಂಚಿ ಬಾರ್‌ಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುವಾಗ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ವಿತರಣಾ ಸ್ಥಳದ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯೆ ಕೃತ್ಯ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಬಾರ್‌ಗಳನ್ನು ಯುರೋಪಿನಾದ್ಯಂತ ವಿತರಿಸಲು ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.

ಕಳ್ಳತನವಾದ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಬಾರ್‌ಗಳು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಆಗುವ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೀಗಾದ್ರೆ ಯುನಿಕ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಕೋಡ್ ಮೂಲಕ ಈ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುತ್ತೇವೆ ಎಂದೂ ಕೂಡ ನೆಸ್ಲೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಆನ್-ಪ್ಯಾಕ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರು, ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಗಟು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ಪನ್ನವು ಕಳ್ಳತನವಾದ ಉತ್ಪನ್ನವೇ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗಲಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಅದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಿಟ್‌ಕ್ಯಾಟ್‌ನ ವಕ್ತಾರರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ನೆಸ್ಲೆ ಅಚ್ಚರಿ: ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಬಾರ್ ಕಳ್ಳತನದ ಬಗ್ಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಕಿಟ್ ಕ್ಯಾಟ್, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಸರಕುಗಳಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ.

ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಅಪರಾಧ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಅನುಭವವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಳ್ಳರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಕಿಟ್​ ಕ್ಯಾಟ್ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

