ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷದ ನಡುವೆಯೂ ಹೆಜ್ಬುಲ್ಲಾಗೆ ನಿರಂತರ ಬೆಂಬಲ ಘೋಷಿಸಿದ ಖಮೇನಿ; ಇರಾನ್ ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿ
ಜಿಯೋನಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ಎದುರಾಳಿಯ ವಿರುದ್ಧದ ಪ್ರತಿರೋಧದ ನಡುವೆ ಹೆಜ್ಬುಲ್ಲಾಗೆ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಗಣರಾಜ್ಯ ನಿರಂತರ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಟಿವಿ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
By ANI
Published : April 1, 2026 at 12:28 PM IST
ಟೆಹ್ರಾನ್ (ಇರಾನ್): ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ದಾಳಿಗಳ ನಡುವೆ ಹೆಜ್ಬುಲ್ಲಾಗೆ ನಿರಂತರ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಇರಾನ್ನ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಸಯ್ಯದ್ ಮೊಜ್ತಬಾ ಖಮೇನಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಹೆಜ್ಬೊಲ್ಲಾದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶೇಖ್ ನಯೀಮ್ ಖಾಸಿಮ್ಗೆ ಸಂದೇಶ ಬರೆದಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿರೋಧದ ನಡುವೆ ಬೆಂಬಲ ಮುಂದುವರೆಸುವ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಇರಾನಿನ ಸ್ಟೇಟ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ರೆಸ್ ಟಿವಿ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ವರದಿ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರೆಸ್ ಟಿವಿ, ಜಿಯೋನಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ಎದುರಾಳಿಯ ವಿರುದ್ಧದ ಪ್ರತಿರೋಧದ ನಡುವೆ ಹೆಜ್ಬುಲ್ಲಾಗೆ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಗಣರಾಜ್ಯ ನಿರಂತರ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ನೀತಿಯು ಇರಾನ್ ನಾಯಕ ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಸಯ್ಯದ್ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಮತ್ತು ಹೆಜ್ಬುಲ್ಲಾದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಸಯ್ಯದ್ ಹಸನ್ ನಸ್ರಲ್ಲಾ ಅವರು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟ ಮಾರ್ಗದ ಅನುಸರಣೆಯಾಗಿದೆ.
ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಉಮ್ಮ (ದೇಶ)ದ ಉಗ್ರ ಶತ್ರುಗಳಾದ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಝಿಯೋನಿಸ್ಟ್ ಆಡಳಿತದ ಎದುರು ದೃಢವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವುದು ಹುತಾತ್ಮರಾದ ಇಮಾಮ್ ಅವರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ಇರಾನ್ ನಾಯಕ, ಇರಾನ್ನ ಮಾಜಿ ಉನ್ನತ ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ವಿರೋಧಿ ಕಮಾಂಡರ್ ಖಾಸೆಮ್ ಸೊಲೈಮಾನಿ ಮತ್ತು ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಕಾರ್ಪ್ಸ್ನ ಇತರ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಇದೇ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುವುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಖಮೇನಿ, ನಸ್ರಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಹೆಜ್ಬುಲ್ಲಾದ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಮಂಡಳಿಯ ದಿವಂಗತ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಸಯ್ಯದ್ ಹಶೆಮ್ ಸಫೀದ್ದೀನ್ ಇದಕ್ಕೆ ನೈಜ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದಿರುವ ಅವರು, ಇರಾನ್ಗೆ ಹೆಜ್ಬುಲ್ಲಾ ಹೋರಾಟಗಾರರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.
ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿದೆ ಎಂದಿರುವ ಖಮೇನಿ, ಹೆಜ್ಬುಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಈ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ಹೊತ್ತು ಸಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶತ್ರುವಿನ ಪಿತೂರಿಗಳನ್ನು ವಿಫಲಗೊಳಿಸಲು, ಅದರ ವಿನಾಶವನ್ನು ತರಲು ಮತ್ತು ಲೆಬನಾನ್ ಜನರಿಗೆ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಅವರ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯವನ್ನು ನಂಬುತ್ತೇವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ನಡುವೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು, ಯುಎಸ್- ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದಾಗಿ ಟೆಹ್ರಾನ್ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಇರಾನ್ ಆಡಳಿತ ಕುಸಿಯುತ್ತದೆ. ಹೆಜ್ಬುಲ್ಲಾದ ಹಿರಿಯ ಕಮಾಂಡರ್ನನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆಜ್ಬುಲ್ಲಾ ವಿರುದ್ಧ ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಲೆಬನಾನ್ನಲ್ಲಿ 1,200 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.
