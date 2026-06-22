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ಬ್ರಿಟನ್​ ಪ್ರಧಾನಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕೀರ್ ಸ್ಟಾರ್ಮರ್ ರಾಜೀನಾಮೆ: 16 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 6 ಪ್ರಧಾನಿಗಳು ಬದಲು

ಹಲವು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ಜನರಿಂದ ವಿರೋಧ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಬ್ರಿಟನ್​ ಪ್ರಧಾನಿ ಕೀರ್​ ಸ್ಟಾರ್ಮರ್​ ಅವರು ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ತಮ್ಮ ಹುದ್ದೆಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

KEIR STARMER RESIGNS
ಕೀರ್ ಸ್ಟಾರ್ಮರ್ (AP)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 22, 2026 at 3:45 PM IST

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ಲಂಡನ್(ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​): ಬ್ರಿಟನ್​ ಪ್ರಧಾನಿ ಹಾಗೂ ಲೇಬರ್​ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕೀರ್​ ಸ್ಟಾರ್ಮರ್​ ಇಂದು ರಾಜೀನಾಮೆ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ 16 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ 6 ಪ್ರಧಾನಿಗಳ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕಂಡಿದೆ.

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಲೇಬರ್​ ಪಕ್ಷದ ವಿರುದ್ಧ ಜನಾಕ್ರೋಶ, ಸ್ಟಾರ್ಮರ್​ ವರ್ಚಸ್ಸು ಇಳಿಕೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಲೇಬರ್​ ಪಕ್ಷ ಮುಗ್ಗರಿಸಿದ್ದು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಸಂಸದರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಮರ್​ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಅವರು ಪಕ್ಷದೊಳಗಿನ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿದು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಡೌನಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್‌ನ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಭಾವುಕರಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸ್ಟಾರ್ಮರ್, "ಮುಂದಿನ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲು ನಾನು ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸದರೂ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಕ್ಷದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ನಾನು ಗೌರವದಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದರು.

"ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನೂ ದೇಶದ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆ. ಇಂದಿನ ಬ್ರಿಟನ್​ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ನಂತರ ಬರುವ ಹೊಸ ಪ್ರಧಾನಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವೆ. ಅಧಿಕಾರ ಹಸ್ತಾಂತರ ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಹೊಸ ಪ್ರಧಾನಿ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಸೂಚನೆ: ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮೂರನೇ ಕಿಂಗ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ತಾವು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಆಯ್ಕೆಯವರೆಗೂ ಹಂಗಾಮಿ ಪ್ರಧಾನಿಗಳಾಗಿರಲು ಚಾರ್ಲ್ಸ್​ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ತಮ್ಮ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವಂತೆ ಕೀರ್​ ಸ್ಟಾರ್ಮರ್​ ಅವರು ಲೇಬರ್ ಪಕ್ಷದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜುಲೈ 9ರಿಂದ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಜುಲೈ 17ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿರುವ ಸಂಸತ್​ ಅಧಿವೇಶನದೊಳಗೆ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​ ವೇಳೆಗೆ ಹೊಸ ಪ್ರಧಾನಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.

ಭರ್ಜರಿ ಬಹುಮತದೊಂದಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಕೀರ್: 2024ರ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೀರ್ ಸ್ಟಾರ್ಮರ್ ಅವರು ಲೇಬರ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಭರ್ಜರಿ ಬಹುಮತದೊಂದಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದ್ದರೂ, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಂದಾಗಿ ಜನಮನ್ನಣೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಆ್ಯಂಡಿ ಬರ್ನ್​ಹ್ಯಾಮ್​ ಹೊಸ ಪಿಎಂ?: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಉಪ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಕಾಮನ್ಸ್‌ಗೆ ಮರಳಿರುವ ಆ್ಯಂಡಿ ಬರ್ನ್‌ಹ್ಯಾಮ್ ನೂತನ ಪ್ರಧಾನಿ ಹುದ್ದೆಯ ರೇಸ್​​ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೀರ್​ ಸ್ಟಾರ್ಮರ್​ಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ನಾಯಕರನ್ನಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.

16 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 6 ಪ್ರಧಾನಿಗಳು ಬದಲು: 2010ರಿಂದ ಈವರೆಗೂ ಬ್ರಿಟನ್​ 6 ಪ್ರಧಾನಿಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಡೇವಿಡ್​ ಕ್ಯಾಮರೂನ್​ (2010-2016), ಥೆರೆಸಾ ಮೇ (2016-19), ಬೋರಿಸ್​ ಜಾನ್ಸನ್​ (2019-2022), ಲಿಜ್​ ಟ್ರಸ್​ (2022), ರಿಷಿ ಸುನಕ್​ (2022-24) ಇದೀಗ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿರುವ ಕೀರ್​ ಸ್ಟಾರ್ಮರ್​ (2024-26) ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ದೇಶವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

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KEIR STARMER RESIGNS

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