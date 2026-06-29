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24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 3 ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಶಿಖರ ಏರಿದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರಾಜಕುಮಾರಿ! ಕಾರಣ ನೀವು ತಿಳಿಯಲೇಬೇಕು!

ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ದೇಶದ ಮೂರು ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಶಿಖರಗಳನ್ನೇರಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರಾಜಕುಮಾರಿ ಕೇಟ್ ಮಿಡಲ್ಟನ್ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕೇಟ್ ಮಿಡಲ್ಟನ್
ಕೇಟ್ ಮಿಡಲ್ಟನ್ (AP)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 29, 2026 at 7:39 PM IST

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ಲಂಡನ್(ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್‌ಡಮ್): ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಯುವರಾಣಿ ಕೇಟ್ ಮಿಡಲ್ಟನ್ ಅವರು 24 ಗಂಟೆಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯು.ಕೆಯ ಮೂರು ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಶಿಖರ ಏರಿ ಜಗತ್ತಿನ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ ಖಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಗುಣಮುಖರಾದ ಇವರು ದತ್ತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಾಗಿ ಈ ಶಿಖರಗಳನ್ನು ಏರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಯು.ಕೆ ರಾಜಮನೆತನದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕೇಟ್ ಮಿಡಲ್ಟನ್ ಬ್ರಿಟನ್‌ನ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ವಿಲಿಯಂ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಹಾಗು ವೇಲ್ಸ್ ರಾಜಕುಮಾರಿ.

'ನ್ಯಾಷನಲ್ ತ್ರೀ ಪೀಕ್ಸ್ ಚಾಲೆಂಜ್'ನ ಭಾಗವಾಗಿ ಕೇಟ್ ಮಿಡಲ್ಟನ್ ಈ ಶಿಖರಗಳನ್ನು ಏರಿದ್ದಾರೆ.

ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಬೆನ್ ನೆವಿಸ್, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಸ್ಕಾಫೆಲ್ ಪೀಕ್, ವೇಲ್ಸ್‌ನ ಸ್ಕೌಡೌನ್ ಶಿಖರಗಳನ್ನು 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ಹತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಾರಣದಲ್ಲಿ ಕೇಟ್ ಒಟ್ಟು 37 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. (ಒಟ್ಟು 10,000 ಅಡಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆರೋಹಣ).

ಕೇಟ್ ಸಂದೇಶ: "ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನಾ ವಿಧಾನವನ್ನೂ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅನುಭವ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಲು ಔಷಧ ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾಗದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾನು ಈ ಸವಾಲಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದೆ" ಎಂದು ಕೇಟ್ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 3 ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಶಿಖರ ಏರಿದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರಾಜಕುಮಾರಿ ಕೇಟ್ ಮಿಡಲ್ಟನ್
24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 3 ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಶಿಖರ ಏರಿದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರಾಜಕುಮಾರಿ ಕೇಟ್ ಮಿಡಲ್ಟನ್ (AP)

"ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು ನಮಗೆ ಧೈರ್ಯ ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಎದುರಾದರೂ, ವಾಸ್ತವಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕೇಟ್ ಮಿಡಲ್ಟನ್ 2024 ರ ಮಾರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದಿಂದ ದೂರವಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಕಿಮೊಥೆರಪಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ರೋಗದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಅಂದಿನಿಂದ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಿವಿಲ್ಸ್​ ನಂತರ ಶಿಖರ ಏರುವ ಗುರಿ: 6,962 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದ ಪರ್ವತ ಹತ್ತಿ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜ ಹಾರಿಸಿದ ಯುವ IFS ಅಧಿಕಾರಿ

TAGGED:

UNITED KINGDOM
PRINCESS OF WALES
NATIONAL THREE PEAKS CHALLENGE
UK
KATE MIDDLETON

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