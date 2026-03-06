ETV Bharat / international

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್​ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಎಪ್​ಸ್ಟೈನ್​ ಫೈಲ್‌ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇಲಾಖೆ

ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ವಿರುದ್ಧ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಮಾಡಿರುವ ದೃಢೀಕರಿಸದ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜೆಫ್ರಿ ಎಪ್​ಸ್ಟೈನ್​ ಫೈಲ್‌ಗಳನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇಲಾಖೆ ಗುರುವಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ (AP)
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್(ಅಮೆರಿಕ): ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ವಿರುದ್ಧ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಮಾಡಿರುವ ದೃಢೀಕರಿಸದ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜೆಫ್ರಿ ಎಪ್​ಸ್ಟೈನ್​ ಫೈಲ್‌ಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇಲಾಖೆ ಗುರುವಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿ ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಲಾಖೆ ಹೇಳಿದೆ.

ಸಾರ್ವಜನಿಕಗೊಳಿಸಲಾದ ದಾಖಲೆಗಳ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ವಿರುದ್ಧ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ ಮಹಿಳೆಯೊಂದಿಗೆ 2019 ರಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಸಂದರ್ಶನಗಳ ಸರಣಿಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಕೆಲವು ಫೈಲ್‌ಗಳು ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಇಲಾಖೆ ಕಳೆದ ವಾರ ಹೇಳಿತ್ತು.

ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಿದ ಮಹಿಳೆಯ ಹೇಳಿಕೆ ದೃಢೀಕರಿಸಲು ಎಫ್‌ಬಿಐ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಸಂದರ್ಶಿಸಿತು. ಆದರೆ, ಆ ಸಂದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದರ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಫೈಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿದೆ. ಗುರುವಾರ, ಆ ಫೈಲ್‌ಗಳನ್ನು ನಕಲಿ ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಕೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಲಾಖೆ ಹೇಳಿದೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ 2019ರಲ್ಲಿ ಬಾಲಕಿಯರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪದ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕಿದ್ದ ಹಣಕಾಸುದಾರನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇತರ ತನಿಖಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇಲಾಖೆ ಹೇಳಿದೆ.

"ಯಾವುದೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿನ ಮಾಹಿತಿ ಕುರಿತು ಕಳವಳಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರೆ, ಇಲಾಖೆಯು ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಇರುವ ಯಾವುದೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮರುಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಇಲಾಖೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಎಕ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿದೆ.

ಎಫ್​ಸ್ಟೈನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಅಪರಾಧ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಟ್ರಂಪ್ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆಯು, ಕೆಲವು ದಾಖಲೆಗಳು "2020ರ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮುಂಚೆಯೇ ಟ್ರಂಪ್ ವಿರುದ್ಧದ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಒತ್ತಡದ ನಂತರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ ಕಾನೂನಿನಡಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಫೈಲ್‌ಗಳನ್ನು ಇಲಾಖೆ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ ಪ್ಯಾಮ್ ಬೋಂಡಿ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿರುವಾ ಈ ಹೊಸ ಫೈಲ್​ಗಳು ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿವೆ.

ಹೌಸ್ ಓವರ್‌ಸೈಟ್ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಐದು ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ನರು ಬುಧವಾರ ಬೋಂಡಿಗೆ ಸಮನ್ಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಲು ಮತದಾನದಲ್ಲಿ ಡೆಮೋಕ್ರಾಟ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡರು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಫೈಲ್‌ಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತವು ನಿರಂತರ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಸವಾಲು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇಲಾಖೆಯು ಕೆಲವು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮರೆಮಾಚಿದೆ ಅಥವಾ ಫೈಲ್‌ಗಳನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಮರು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ವಿಮರ್ಶಕರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಇಲಾಖೆಯು ಅಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ನಗ್ನ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಹೆಸರುಗಳು, ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಗುರುತಿಸುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು, ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.

