ನೇಪಾಳ ಪ್ರವಾಹ: ಚಿಲಿಮ್ ಸುರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಆರು ಜನರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಭಾರತ - ನೇಪಾಳ ಸೇನೆಗಳ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ!
ನೇಪಾಳ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಸೈನಿಕರ ತಂಡವು ಚಿಲಿಮ್ ಸುರಂಗದೊಳಗೆ 115 ಮೀಟರ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಳಕ್ಕೆ ನುಸುಳಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.
Published : September 8, 2026 at 8:01 PM IST|
Updated : September 8, 2026 at 8:09 PM IST
ಕಠ್ಮಂಡು, ನೇಪಾಳ: ನೇಪಾಳ ಪ್ರವಾಹದಿಂದಾಗಿ ರಸುವಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಚಿಲಿಮ್ ಸುರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ಆರು ಜನರನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲು ನೇಪಾಳಿ ಸೇನೆಯ ರಕ್ಷಣಾ ತಂಡ ಮಂಗಳವಾರ ಅವಿರತ ಶ್ರಮಪಡುತ್ತಿದೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ 26 ರಂದು ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಪ್ರವಾಹ ಸಂಭವಿಸಿ 14 ದಿನಗಳೇ ಕಳೆದಿವೆ. ಆದರೆ, ಸುರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಜೀವಂತವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಆಸೆಯಿಂದ ಸೇನೆ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ನೇಪಾಳದ ಸೇನಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯು ಸಹ ಅಗತ್ಯ ನೆರವು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ಬಂಧಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಟಿಬೆಟ್ ಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ರಸುವಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಪ್ಪರ್ ತ್ರಿಶೂಲಿ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಗಳಾದ 3A ಮತ್ತು 3B ಯ ಸುರಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಮುಂದುವರೆದಿವೆ.
ನಾವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಿಲಿಮೆ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಯ ಸುರಂಗದಿಂದ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಂಘಟಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನರು ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ಖಚಿತವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಯೋಜನಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆರು ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸೇನೆ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ರಕ್ಷಣಾ ತಂಡವು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನೇಪಾಳಿ ಸೇನೆಯ ವಕ್ತಾರ ಬ್ರಿಗೇಡಿಯರ್ ಜನರಲ್ ರಾಜಾ ರಾಮ್ ಬಾಸ್ನೆಟ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಟಿಬೆಟ್ ಗಡಿಯಿಂದ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ 14 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಭೋಟೆ ಕೋಶಿ ನದಿಯ ಸಮೀಪ ಇರುವ 22 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಚಿಲಿಮೆ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಯ ಸುರಂಗದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ನೇಪಾಳಿ ಸೇನೆಯ 20 ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಸೇನಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಚಿಲಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಕಿರಿದಾದ ಸ್ಥಳ ಇರುವುದರಿಂದ ರಕ್ಷಣಾ ಕೆಲಸ ತೀರಾ ಮಂದಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕರು ನಿಲ್ಲಲು ಸ್ಥಳವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬಾಸ್ನೆಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನೇಪಾಳಿ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಗಳ ಜಂಟಿ ತಂಡವು ಚಿಲಿಮೆ ಸುರಂಗದೊಳಗೆ 115 ಮೀಟರ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ನುಸುಳಿದೆ. ಇದು 6 x 6 ಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಸದ ನಾಲ್ಕು ದೊಡ್ಡ ಪೈಪ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಡೆಯಬಹುದಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ನೇಪಾಳದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಪತ್ತು ಅಪಾಯ ಕಡಿತ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ - NDRRMA ಪ್ರಕಾರ, ಚಿಲಿಮ್ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಯ ಸುರಂಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ವಸತಿ ಸೌಕರ್ಯ ಇರುವುದರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ಜನರು ಜೀವಂತವಾಗಿರಬಹುದು.
ಸುರಂಗಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಬದುಕುಳಿದವರನ್ನು ಹುಡುಕುವತ್ತ ನಮ್ಮ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಚಿಲಿಮ್ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನವಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್, ವಸತಿ ಮತ್ತು ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಇದ್ದುದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಜನರು ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದಿರಬಹುದು ಎಂದು ನಾವು ನಂಬುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ದೇಶದ ವಿಪತ್ತು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಧರ್ಮ ರಾಜ್ ಉಪ್ರೇತಿ ರಾಯಿಟರ್ಸ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಸುವಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಕಾಣೆಯಾದ ಒಟ್ಟು 900 ಕಾರ್ಮಿಕರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 121 ಜನರು ಸುರಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರಬಹುದು ಎಂದು ನೇಪಾಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 4 ರಂದು ಇಬ್ಬರು ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು 3A ಸುರಂಗದಿಂದ ಜೀವಂತವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5 ರಂದು, ಅಪ್ಪರ್ ತ್ರಿಶೂಲಿ -1 ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಯ 225 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಸುರಂಗ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ರಿಂದ ಚೀನಾದ ಪ್ರಜೆ ಲುಹೈಟಾವೊ ಅವರನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಲಾಗಿತ್ತು.
ಅದೇ ದಿನ, ನುವಾಕೋಟ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಿದೂರ್ ಪುರಸಭೆಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ ತನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ 64 ವರ್ಷದ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಶ್ರೇಷ್ಠಾ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.
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