ಭಾರತ - ಜಪಾನ್ ರಕ್ಷಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವಿಸ್ತರಣೆ: ಎಫ್2 ಯುದ್ದ ವಿಮಾನ ನಿಯೋಜನೆ ಹಿಂದಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವೇನು?
ಚೀನಾ ಕಳವಳದ ಮಧ್ಯೆಯೇ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ ಎರಡೂ ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ರಕ್ಷಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.
Published : August 10, 2026 at 2:16 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ವಾಯು ಸಮರಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಜಪಾನ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಾಯು ಸ್ವರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆ (ಎಎಸ್ಡಿಎಫ್) ಎಫ್-2 ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿರುವ ರಕ್ಷಣಾ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಲಿದೆ.
ಜಪಾನ್ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯದ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಅನುಸಾರ, ಜಂಟಿ ಸಮರಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಎಫ್-2 ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು 'ಅಸಾಹಿ ಶಿಂಬುನ್' ಸುದ್ದಿ ಜಾಲತಾಣ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಚೀನಾದ ಮಿಲಿಟರಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಕಳವಳದಿಂದಾಗಿ ಚೀನಾವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲೇ ಈ ಯುದ್ದ ವಿಮಾನಗಳ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ನ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ಶಿಂಜಿರೊ ಕೊಯಿಜುಮಿ ಅವರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಚರ್ಚೆ ಸಾಗಲಿದೆ.
ಚೀನಾ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಳವಳ: ಇಂಡೋ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಮಿಲಿಟರಿ ನಿಲುವುಗಳ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಕಳವಳಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಸಮರಾಭ್ಯಾಸವು, ನವದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಟೋಕಿಯೊ ನಡುವಿನ ವಿಶಾಲವಾದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಒಮ್ಮತವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಅವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿವೆ. ರಕ್ಷಣಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಹಯೋಗವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರವಾದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಧಿಕಾರ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಜಪಾನ್ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ನಡುವೆ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿರುವ ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಚೀನಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಜಪಾನ್ನ ಎಫ್-2 ಯುದ್ಧವಿಮಾನಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಚೀನಾದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಚೀನಾ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖವಾಣಿಯಾದ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಶಾಂಘೈ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ನ ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಲಿಯು ಝಾಂಗ್ಯಿ ಹೇಳಿಕೆ ಅನುಸಾರ, ಟೋಕಿಯೊ ಯುದ್ಧೋತ್ತರ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಂದ ಹೊರಬರಲು, ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ರಫ್ತನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಿಲಿಟರಿ ಶಕ್ತಿಯಾಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ನವದೆಹಲಿ ಕೂಡ ತನ್ನ ಸೇನಾ ಪಡೆಗಳನ್ನು ಆಧುನೀಕರಿಸಲು ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಜಪಾನಿನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯು ಪರಸ್ಪರ ನಂಬಿಕೆ ಅಥವಾ ಸಮಾನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪರಸ್ಪರ ಉಪಯುಕ್ತತೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಕ್ಷವೂ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧನವನ್ನಾಗಿ ನೋಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಲಿಯು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಸಾಗರ ಸ್ವಯಂ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಯ ಮೊಗಾಮಿ ಶ್ರೇಣಿಯ ಯುದ್ಧನೌಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುವ ಯುನಿಕಾರ್ನ್ ಸಂವಹನ ಆಂಟೆನಾವನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ರಫ್ತು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ನವದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಟೋಕಿಯೊ ನಡುವೆ ಒಪ್ಪಂದ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಜಪಾನ್ನ ಪ್ರಧಾನಿ ಸನಾಯೆ ಟಕೈಚಿ ಅವರ ಭಾರತ ಭೇಟಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಪ್ಪಂದ ಏರ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು.
ಭಾರತ ಚೀನಾ ಗಡಿ ಹಾಗೂ ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಚೀನಾ ಸಮುದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಹೆಚ್ಚು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಧೋರಣೆ ನಡೆವೆ ಎಫ್-2 ಯುದ್ಧವಿಮಾನಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಯೋಜನೆಯು ಗಮನಾರ್ಹ ಭೌಗೋಳಿಕ - ರಾಜಕೀಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಉಭದ ದೇಶಗಳ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ: ಕಳೆದ ಒಂದು ದಶಕದಲ್ಲಿ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಏಷ್ಯಾದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ.
ಈ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯು ಹಲವು ಮಹತ್ವದ ಹಂತಗಳ ಮೂಲಕ ವಿಕಸನಗೊಂಡಿದೆ. 2014ರಲ್ಲಿ ಉಭಯ ಪಕ್ಷಗಳು ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿದವು. 2020ರಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ಸ್ವಾಧೀನ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಸೇವಾ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ, ಈ ಎರಡು ದೇಶಗಳು 2+2 ವಿದೇಶಾಂಗ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವರ ಸಂವಾದ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದವು.
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ 2023ರಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಯುದ್ಧವಿಮಾನ ಸಮರಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದರೂ, ಜಪಾನಿನ ಯುದ್ಧವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಭಾರತದ ಭೂಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜಿಸುವುದು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಿಲಿಟರಿ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ರಾಜಕೀಯ ನಂಬಿಕೆ, ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ, ಜಪಾನ್ನಿಂದ ದೂರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುವ ಇಚ್ಛೆ ಹಾಗೂ ಭಾರತದ ಮಿಲಿಟರಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ಮೇಲಿನ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಚೀನಾದ ಸೇನಾ ವಿಸ್ತರಣೆ, ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾದ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ-ಉಕ್ರೇನ್ ಸಂಘರ್ಷದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ ತನ್ನ ರಕ್ಷಣಾ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಟೋಕಿಯೋ ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಭದ್ರತಾ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ರಕ್ಷಣಾ ಬಜೆಟ್, ದೂರಗಾಮಿ ಪ್ರತಿದಾಳಿ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳ ಸ್ವಾಧೀನ, ಪರಿಷ್ಕೃತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ತಂತ್ರ, ರಕ್ಷಣಾ ರಫ್ತು ನಿಯಮಗಳ ಸಡಿಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಾಗರೋತ್ತರ ಮಿಲಿಟರಿ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆ ಸೇರಿವೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಫ್-2 ಯುದ್ಧವಿಮಾನಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಯೋಜನೆಯು ಈ ವ್ಯಾಪಕ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಅಸಾಹಿ ಶಿಂಬುನ್ ವರದಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಅಂಶವೆಂದರೆ, ಈ ನಿಯೋಜನೆಯು ಚೀನಾವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಾಗಿದೆ. ಜಪಾನಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಿಲಿಟರಿ ನಿಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಇಂತಹ ನೇರವಾದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸುವುದು ಅಪರೂಪ.
ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ಮಿಲಿಟರಿ ಒತ್ತಡ: ಭಾರತ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ ವಿಭಿನ್ನ ರಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಚೀನಾವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಬೀಜಿಂಗ್ನಿಂದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತವೆ. ಭಾರತವು ಬಗೆಹರಿಯದ ಗಡಿ ವಿವಾದಗಳು, ವಾಸ್ತವಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ರೇಖೆಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಮಿಲಿಟರಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳು, ಟಿಬೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪಿಎಲ್ಎ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಜಪಾನ್ ಸೆಂಕಾಕು ದ್ವೀಪಗಳ ಬಳಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಚೀನಾದ ಅತಿಕ್ರಮಣಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಓಕಿನಾವಾ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಚೀನಾದ ವಾಯು ಚಟುವಟಿಕೆ, ತೈವಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಕಳವಳಗಳು ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಪೆಸಿಫಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಪಿಎಲ್ಎ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಒಮ್ಮುಖವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ ಮುಕ್ತ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತ ಇಂಡೋ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ರೂವಾರಿಗಳಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿವೆ. ಕಳೆದ ಒಂದು ದಶಕದಲ್ಲಿ ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯು ಅವುಗಳ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ಮೂಲಾಧಾರವಾಗಿದೆ.
ಜಪಾನ್ 2016ರಲ್ಲ, ಅಂದಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ಶಿಂಜೊ ಅಬೆ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮುಕ್ತ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತ ಇಂಡೋ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿತು. ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯು ಸಂಚಾರ ಮತ್ತು ವಾಯುಯಾನದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನಿಗೆ ಗೌರವ, ಕಾನೂನಿನ ಆಳ್ವಿಕೆ, ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ, ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ಸಮುದ್ರಯಾನ ಭದ್ರತೆ ಹಾಗೂ ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಆಫ್ರಿಕಾ ನಡುವಿನ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡಿತು.
2019ರ ಪೂರ್ವ ಏಷ್ಯಾ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಲಾದ ಇಂಡೋ - ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಾಗರಗಳ ಉಪಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಭಾರತವು ಬಹುತೇಕ ಪೂರಕವಾದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿತು. ಐಪಿಒಐಯು ಕಡಲ ಭದ್ರತೆ, ಕಡಲ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ವಿಪತ್ತು ಅಪಾಯ ತಗ್ಗಿಸುವಿಕೆ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಹಕಾರ, ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಪರ್ಕ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವರ್ಧನೆ ಹಾಗೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಹಂಚಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡೂ ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ಚೌಕಟ್ಟುಗಳ ಬದಲಾಗಿ, ಪೂರಕ ಚೌಕಟ್ಟುಗಳೆಂದೇ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ದಿ ಅಸಾಹಿ ಶಿಂಬುನ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಕೊಯಿಜುಮಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಲಿದ್ದು, ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಹೊಂದಿರುವ ರಕ್ಷಣಾ ಉದ್ದೇಶದ ಡ್ರೋನ್ಗಳ ಜಂಟಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಹಕಾರವು ಕೇವಲ ಖರೀದಿದಾರ - ಮಾರಾಟಗಾರರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂಬ ಸೂಚನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
ಜಂಟಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹಂಚಿಕೆ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಹಯೋಗ, ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಯ ವೈವಿಧ್ಯೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪೂರೈಕೆದಾರರ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ವರದಿ ಕುರಿತು ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ನವದೆಹಲಿ ಮೂಲದ ಸೊಸೈಟಿ ಫಾರ್ ಪಾಲಿಸಿ ಸ್ಟಡೀ ಥಿಂಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಸಿ ಉದಯ್ ಭಾಸ್ಕರ್, ಜಂಟಿ ಸಮರಾಭ್ಯಾಸಗಳ ಮೂಲಕ ನಡೆಯುವ ಜಪಾನ್-ಭಾರತ ಮಿಲಿಟರಿ ಸಹಕಾರವು ಪರಸ್ಪರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ. ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ವಾಯುಪಡೆಗಳು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಲಿವೆ ಎಂದರು.
ಇಂಡೋ- ಪೆಸಿಫಿಕ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಈ ಎರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಕ್ವಾಡ್ ಗುಂಪಿನ ಭಾಗವಾಗಿವೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾರ್ಕೊ ರೂಬಿಯೊ ಭಾರತದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ಮುಕ್ತ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತ ಇಂಡೋ- ಫೆಸಿಫಿಕ್ಗೆ ಕ್ವಾಡ್ ವಾಕ್ಚಾತುರ್ಯದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಚೀನಾವು ಉಭಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೂ ಭದ್ರತಾ ಸವಾಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು
ವಿಶಾಲವಾದ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಭೌಗೋಳಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಬೀಜಿಂಗ್ನೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಜಾಣತನದ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನವದೆಹಲಿಯು ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಶೃಂಗಸಭೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಚೀನಾದ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಕಠಿಣ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ.
ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ ನಡುವಿನ ಜಂಟಿ ಸಮರಾಭ್ಯಾಸಗಳು ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸುವ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯ ಮಿಲಿಟರಿ ಕೌಶಲಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕ್ರಮಗಳಾಗಿವೆ.
ಉದಯಪುರ ಮೂಲದ 'ಉಸಾನಾಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್' ಥಿಂಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಥಾಪಕ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ಸಿಇಒ ಅಭಿನವ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಜಪಾನ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಎಫ್-2 ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತವು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗಳಿಂದಲೂ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಯವಿದು
ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯಾದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಚೀನಾ ಹಾಗೂ ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಭಾರತದ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ನಲ್ಲಿ ಚೀನಾ, ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಟರ್ಕಿಯಂತಹ ಭಾರತ ವಿರೋಧಿ ಶಕ್ತಿಗಳು ಒಂದೆಡೆ ಸೇರುತ್ತಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವು ಉಗ್ರಗಾಮಿ ಇಸ್ಲಾಮಿಸ್ಟ್ಗಳ ಪ್ರಮುಖ ತಾಣವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಈ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ತನ್ನ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕಿದೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ವಿದೇಶಿ ಪಾಲುದಾರರ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚೀನಾವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಜಪಾನ್ ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಯುತವಾದ ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದೆ. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಇಂಡೋ - ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮತ್ತು ಕ್ವಾಡ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಆಸಕ್ತಿ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ ನಡುವಿನ ರಕ್ಷಣಾ ಸಹಕಾರವು ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ.
ಚೀನಾವು ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಎದುರಾಳಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಭಾರತವು ತನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಸ್ವತಃ ಸನ್ನದ್ಧವಾಗಬೇಕಿದೆ. ಚೀನಾವನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ನೆರವಾಗಬಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ.
ಜಪಾನ್ಗೂ ಕೂಡ ಚೀನಾ ಪ್ರಮುಖ ಎದುರಾಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದು, ಅದು ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೇ ಬೆದರಿಕೆಯೊಡ್ಡುವಂತಹ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಚೀನಾದಿಂದ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಬೆದರಿಕೆಯ ಕುರಿತು ಸಮಾನ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪಾಲುದಾರ ಅಥವಾ ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರವೊಂದು ಜಪಾನ್ಗೂ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
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