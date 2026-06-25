ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ 7ರಷ್ಟು ತೀವ್ರತೆಯ ಭೂಕಂಪ: ವೆನೆಜುವೆಲಾದಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ ನಡುಗಿದ ಭೂಮಿ, ಕಟ್ಟಡಗಳು ಕುಸಿದು ಜನರು ಬೀದಿಪಾಲು
ಅಮೋರಿ ಪ್ರಿಫೆಕ್ಚರ್ನ ಹಶಿಕಾಮಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 6ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತೀವ್ರತೆಯ ಬಲವಾದ ಕಂಪನ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಸುನಾಮಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಜಪಾನ್ ಪ್ರಧಾನಿ X ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
By ANI
Published : June 25, 2026 at 7:43 AM IST|
Updated : June 25, 2026 at 7:54 AM IST
ಟೋಕಿಯೊ, ಜಪಾನ್: ಇವಾಟೆ ಪ್ರಿಫೆಕ್ಚರ್ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾದ ಭೂಕಂಪನ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಅಮೋರಿ ಪ್ರಿಫೆಕ್ಚರ್ನ ಹಶಿಕಾಮಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಕಂಪನ ಕಂಡುಬಂದ ನಂತರ ಜಪಾನ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಸನೇ ತಕೈಚಿ ಗುರುವಾರ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮತ್ತು ಹಾನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸಕಾಲಿಕ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಚಿವಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಏಜೆನ್ಸಿಗಳಿಗೆ ತಕೈಚಿ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುನಾಮಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದಿರುವ ಅವರು, ಮುಂಬರುವ ಕಂಪನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿ ಇರುವಂತೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
本日7時30分頃、岩手県沖を震源とする地震が発生し、青森県階上町で最大震度６強の強い揺れを観測しました。
津波の心配はありません。
私からは、関係省庁に対し、
・早急に被害状況を把握すること…
— 高市早苗 (@takaichi_sanae) June 24, 2026
ಜಪಾನ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್: ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 7:30 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ, ಇವಾಟೆ ಪ್ರಿಫೆಕ್ಚರ್ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಅಮೋರಿ ಪ್ರಿಫೆಕ್ಚರ್ನ ಹಶಿಕಾಮಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 6ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತೀವ್ರತೆಯ ಬಲವಾದ ಕಂಪನ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಸುನಾಮಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು X ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಭೂಕಂಪವು ಪ್ರಬಲವಾಗಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವವರು ಇದೇ ರೀತಿಯ ತೀವ್ರತೆಯ ಭೂಕಂಪಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಇಂದಿನಿಂದ ನಾನು ಈ ಬಗೆಗಿನ ಎಲ್ಲ ವಿವರವಾದ ವರದಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ವಿಪತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ಜಪಾನ್ ನ ಜನರಿಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
EQ of M: 7.0, On: 25/06/2026 04:00:15 IST, Lat: 40.096 N, Long: 142.366 E, Depth: 64 Km, Location: North Pacific Ocean.— National Center for Seismology (@NCS_Earthquake) June 24, 2026
For more information Download the BhooKamp App https://t.co/5gCOtjdtw0 @DrJitendraSingh @OfficeOfDrJS @DrNKalaiselvi @GSuresh_NCS @ndmaindia pic.twitter.com/dtPT6wxrJs
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭೂಕಂಪಶಾಸ್ತ್ರ ಕೇಂದ್ರವು ಭೂಕಂಪನವು ರಿಕ್ಟರ್ ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ 7 ತೀವ್ರತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ.
ಟೋಕಿಯೊದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಲಘು ಭೂಕಂಪನದ ಅನುಭವವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಪಾನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಜಪಾನ್ ಹವಾಮಾನ ಸಂಸ್ಥೆ (ಜೆಎಂಎ) ಪ್ರಕಾರ, ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು ಉರುಳಿಬಿದ್ದಿವೆ. ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಚೇರಿ ಭೂಕಂಪದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಪಡೆಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಭೂಕಂಪದ ನಂತರ ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ನಿರ್ವಹಣಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ, ಜನರಿಂದ ಅಹವಾಲುಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಲು ತುರ್ತುನಿಗಾ ಘಟಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಂಬಂಧಿತ ಸಚಿವಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಕಾರ್ಯಪಡೆಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ನನ್ನ ಸೂಚನೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಹಾನಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುವುದು, ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸಕಾಲಿಕ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತಹ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಪಾನ್ ಪ್ರಧಾನಿ ತಕೈಚಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
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ಕ್ಯಾರಕಾಸ್,ವೆನೆಜುವೆಲಾ: ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ ವೆನೆಜುವೆಲಾದಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ ಪ್ರಬಲ ಭೂಕಂಪಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ಕ್ಯಾರಕಾಸ್ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಕುಸಿದು ನಿವಾಸಿಗಳು ನಡುಗಿದ್ದಾರೆ.
ಮೊದಲ ಭೂಕಂಪವು 7.1 ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ದೇಶದ ಕೆರಿಬಿಯನ್ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮೊರೊನ್ ಸಮುದಾಯದ ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಇತ್ತು ಎಂದು ಯುಎಸ್ ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಭೂಕಂಪವು 22 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಳದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.
ಕೇವಲ ಒಂದು ನಿಮಿಷದ ನಂತರ 7.5 ತೀವ್ರತೆಯ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು USGS ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಎರಡನೇ ಭೂಕಂಪವು 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಳದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವು ಮೊರೊನ್ನ ನೈಋತ್ಯಕ್ಕೆ 16 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ (10 ಮೈಲುಗಳು) ದೂರದಲ್ಲಿತ್ತು ಎಂದು ಅದು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಒಂದು ಶತಮಾನಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವೆನೆಜುವೆಲಾದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಬಲ ಭೂಕಂಪಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಯ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಈ ಸರಣಿ ಭೂಕಂಪಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ. ಕ್ಯಾರಕಾಸ್ನಲ್ಲಿ ತೂಗಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಂದ ಜನರನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭೂಕಂಪದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ರಾಜಧಾನಿಯ ಎರಡು ನೆರೆಹೊರೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಧೂಳಿನ ಸ್ತಂಭಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದವು.