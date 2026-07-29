ETV Bharat / international

ಜಪಾನ್ ಭೂಕಂಪ: ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ 13ಕ್ಕೇರಿಕೆ, ಕಾಣೆಯಾದವರಿಗೆ ಮುಂದುವರೆದ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯ

ಜಪಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ 7.1 ತೀವ್ರತೆಯ ಪ್ರಬಲ ಭೂಕಂಪನ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೇಳೆ 13 ಜನರ ಮೃತದೇಹಗಳು ಸಿಕ್ಕಿವೆ.

ಜಪಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪ
ಜಪಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪ (AP)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 29, 2026 at 8:19 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ಯಾಮೆ: ನೈಋತ್ಯ ಜಪಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಪ್ರಬಲ ಭೂಕಂಪದಲ್ಲಿ 13 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ಕಾಣೆಯಾದವರಿಗಾಗಿ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಎಂದು ಜಪಾನ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಸನೇ ತಕೈಚಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ ಕ್ಯುಶುವಿನ ಕುಮಾಮೊಟೊ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 7.1 ತೀವ್ರತೆಯ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.

ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯ ಮುಂದುವರಿಯಿತು. ಬುಧವಾರವೂ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಕೋಪದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಶಾಪಿಂಗ್ ಕೇಂದ್ರದ ಒಂದು ಭಾಗ ಕುಸಿದಿದೆ. ಕಾಗದ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಚಿಮಣಿ ಧರೆಗಪ್ಪಳಿಸಿದೆ.

ಕಾಶಿಮಾ ಪಟ್ಟಣದ ಅಯೋನ್ ಮಾಲ್‌ನ ಎರಡನೇ ಮಹಡಿ ಕುಸಿದಿದ್ದು, ಅವಶೇಷಗಳಡಿ ಜನರು ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಇಲಾಖೆ ಹೇಳಿದೆ.

ನಿಪ್ಪಾನ್ ಪೇಪರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಕಂಪನಿಯ ಯತ್ಸುಶಿರೊ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಮಣಿ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದು, ಅದರ ಅವಶೇಷಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕುಮಾಮೊಟೊ ತುರ್ತು ಸೇವೆಗಳ ತಂಡ ತಿಳಿಸಿದೆ. 2,60,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಕುಮಾಮೊಟೊ ಹಾಗು ನೆರೆಯ ನಾಗಸಾಕಿ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಭೂಕಂಪಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶ ದೇಶದ ರಾಜಧಾನಿ ಟೋಕಿಯೊದಿಂದ ಸುಮಾರು 900 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನೈಋತ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಗುಂಡಿಕ್ಕಿ ಕೊಂದ ಭಾರತೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿ!

TAGGED:

EARTHQUAKE
EARTHQUAKE DEATH TOLL
ಜಪಾನ್ ಭೂಕಂಪ
ಭೂಕಂಪ
JAPAN EARTHQUAKE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.