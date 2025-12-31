ETV Bharat / international

ಕಿರಿಬಾಟಿ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಸೇರಿ ಹಲವೆಡೆ ನೂತನ ವರ್ಷ 2026ಕ್ಕೆ ಅದ್ಧೂರಿ ಸ್ವಾಗತ

jan-1-2026-is-here-kiribati-new-zealand-ring-in-new-year-as-2026-celebrations-begin
ಸಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ 2026ನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು (X@cityofsydney)
December 31, 2025

ವಿಶ್ವದ ಹಲವಾರು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 2026ನೇ ವರ್ಷ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್​, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಜಪಾನ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದವು. ಪೆಸಿಫಿಕ್ ದ್ವೀಪ ರಾಷ್ಟ್ರವಾದ ಕಿರಿಬಾಟಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನೂತನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿತು.

ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್ ದ್ವೀಪ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಕಿರಿಬಾಟಿ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿಯೇ ಜನವರಿ 1, 2026ರ ಉದಯವಾಯಿತು. ಮಧ್ಯ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸಮಯ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.30 (ಡಿಸೆಂಬರ್ 31, 2025) ಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಿರಿಬಾಟಿ ದ್ವೀಪವು ಭಾರತಕ್ಕಿಂತ ನಿಖರವಾಗಿ 08.05 ಗಂಟೆಗಳ ಮುಂದಿದೆ. ಇದು ಗ್ರೀನ್‌ವಿಚ್ ಸರಾಸರಿ ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ 14 ಗಂಟೆಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿದೆ. ಕಿರಿಬಾಟಿ 2026ರ ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೂ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31, 2025ರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನವಾಗಿತ್ತು.

ಕಿರಿಬಾಟಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್​ ಸಂಭ್ರಮದ ಕೆಲ ಹೊತ್ತಲ್ಲೇ, ಅಂದರೆ 15 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲೇ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ನ ಚಾಥಮ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದವು. ಬಳಿಕ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್, ಟೊಕೆಲಾವ್ ಮತ್ತು ಟೊಂಗಾದಂತಹ ಹಲವಾರು ಇತರ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ದ್ವೀಪಗಳಲ್ಲೂ ನೂತನ ವರ್ಷ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರೆದು, ಹೊಸ ವರ್ಷವು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದೆ.

ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್​ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವರ್ಷಾಚರಣೆ (AP)

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ, 'ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ 2026' ಟಾಪ್​ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್​ನಲ್ಲಿದೆ. ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುವ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿದೆ. ಜನರು ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ, ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ನರ್ತಿಸುತ್ತ, 2025ಕ್ಕೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳುತ್ತ 2026ಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಡ್ನಿ ಪಟಾಕಿ ಪ್ರದರ್ಶನವೂ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿತು.

ಭೂಮಿಯ ತಿರುಗುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಮಯ ವಲಯಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ವಿಭಿನ್ನ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಆಚರಣೆಗಳು ದೂರದ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಿನಾಂಕ ರೇಖೆಯ ಬಳಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ. ಕ್ರಮೇಣ ಸೂರ್ಯನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಪಶ್ಚಿಮದ ದಿಕ್ಕಿನ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್‌ಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.

ಕಿರಿಬಾಟಿಯ ಸುಮಾರು ಒಂದು ದಿನದ ನಂತರ, ಅಮೆರಿಕದ ಸಮೋವಾದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನೂತನ ವರ್ಷವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುವ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಅಂತಿಮ ಜನವಸತಿ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಇದರ ನಂತರ, ಜನವಸತಿ ಇಲ್ಲದ ಬೇಕರ್ ಮತ್ತು ಹೌಲ್ಯಾಂಡ್ ದ್ವೀಪಗಳು (ಯುಎಸ್ ಪ್ರದೇಶಗಳು) ಬರುತ್ತವೆ, ಇವು ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ವಿಶ್ವದ ಕೊನೆಯ ಸ್ಥಳಗಳಾಗಿವೆ.

ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳು 2026ಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಸಮಯ ಇಲ್ಲಿದೆ:

3.30 pm IST: ಕಿರಿಬಾಟಿ

4.30 pm IST ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್

5.30 pm IST: ಫಿಜಿ, ರಷ್ಯಾದ ಕೆಲ ಪ್ರದೇಶಗಳು

6.30 pm IST: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಬಹುಪಾಲು ಭಾಗಗಳು

8.30 pm IST: ಜಪಾನ್, ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ

9.30 pm IST: ಚೀನಾ, ಮಲೇಷ್ಯಾ, ಸಿಂಗಾಪುರ, ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್, ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್

ಭಾರತ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ (GMT ಗಿಂತ 5 ಗಂಟೆ 30 ನಿಮಿಷ ಮುಂದೆ)

1.30 am IST: ಯುಎಇ, ಓಮನ್, ಅಜೆರ್ಬೈಜಾನ್

3.30 am IST: ಗ್ರೀಸ್, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಸೈಪ್ರಸ್, ಈಜಿಪ್ಟ್, ನಮೀಬಿಯಾ

4.30 am IST: ಜರ್ಮನಿ, ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಇಟಲಿ, ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್, ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಮೊರಾಕೊ, ಕಾಂಗೋ, ಮಾಲ್ಟಾ

5.30 am IST: ಯುಕೆ, ಐರ್ಲೆಂಡ್, ಪೋರ್ಚುಗಲ್

8.30 am IST: ಬ್ರೆಜಿಲ್, ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ, ಚಿಲಿ

9.30 am IST: ಪೋರ್ಟೊ ರಿಕೊ, ಬರ್ಮುಡಾ, ವೆನೆಜುವೆಲಾ, ಯುಎಸ್ ವರ್ಜಿನ್ ದ್ವೀಪಗಳು, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವರ್ಜಿನ್ ದ್ವೀಪಗಳು

ಬೆಳಗ್ಗೆ 10.30 IST: ಯುಎಸ್ ಪೂರ್ವ ಕರಾವಳಿ (ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿ, ಇತ್ಯಾದಿ) ಪೆರು, ಕ್ಯೂಬಾ, ಬಹಮಾಸ್

ಬೆಳಗ್ಗೆ 11.30 IST: ಮೆಕ್ಸಿಕೊ, ಕೆನಡಾ ಮತ್ತು ಯುಎಸ್‌ನ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳು

ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1.30 IST: ಯುಎಸ್ ಪಶ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿ (ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್, ಸ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋ, ಇತ್ಯಾದಿ)

ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.30 IST: ಹವಾಯಿ, ಫ್ರೆಂಚ್ ಪಾಲಿನೈಸಾ

ಸಂಜೆ 4.30 IST: ಸಮೋವಾ

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

