ದುಂಡು ಮೇಜಿನ ಸಭೆಗಾಗಿ ಸಿಂಗಾಪುರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲಿರುವ ಜೈಶಂಕರ್, ಸೀತಾರಾಮನ್, ಗೋಯಲ್ ಮತ್ತು ವೈಷ್ಣವ್
ದುಂಡು ಮೇಜಿನ ಸಭೆಗಾಗಿ ಸಿಂಗಾಪುರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲಿರುವ ಜೈಶಂಕರ್, ಸೀತಾರಾಮನ್, ಗೋಯಲ್ ಮತ್ತು ವೈಷ್ಣವ್
Published : August 17, 2026 at 9:04 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತ ಮತ್ತು ಸಿಂಗಾಪುರ ನಡುವಿನ ನಾಲ್ಕನೇ ಸುತ್ತಿನ ಭಾರತ-ಸಿಂಗಾಪುರ ಸಚಿವರ ದುಂಡುಮೇಜಿನ ಸಭೆ ಆಗಸ್ಟ್ 20 ರಂದು ಸಿಂಗಾಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಎಸ್. ಜೈಶಂಕರ್, ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವ ಪಿಯೂಷ್ ಗೋಯಲ್, ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ರೈಲ್ವೆ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ಅವರು ಸಚಿವರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಸಿಂಗಾಪುರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ, ಔಷಧ, ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆಯಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಸಿಂಗಾಪುರದ ಜೊತೆ ನಾವು ಎರಡೂ ಕಡೆಯಿಂದ ಹಲವಾರು ಸಚಿವರು ಭಾಗವಹಿಸುವ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯ ವಕ್ತಾರ ರಣಧೀರ್ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳು, ವ್ಯಾಪಾರ, ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಎರಡೂ ಕಡೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಸಚಿವರನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಸಹಕಾರದ ಹೊಸ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲಿದೆ.
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಸಿಂಗಾಪುರ ದೇಶಗಳು ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಸಿಂಗಾಪುರ, ಭಾರತ ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸಂಘ (ಆಸಿಯಾನ್) ದ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಪ್ರಮುಖ ಕೊಂಡಿಯೂ ಆಗಿದೆ.
ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ಬಲವಾದ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಸಿಂಗಾಪುರವು ಭಾರತ ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರ ಮತ್ತು ಎಫ್ಡಿಐನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮೂಲವಾಗಿದೆ.
2024 ರಲ್ಲಿ, ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸಮಗ್ರ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗೆ ಏರಿಸಿ, ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ, ಹಸಿರು ಇಂಧನ, ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿಯಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಗಮನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿವೆ.
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಸಿಂಗಾಪುರದ ಪ್ರಧಾನಿ ಲಾರೆನ್ಸ್ ವಾಂಗ್, ಸಿಂಗಾಪುರ, ಭಾರತದ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಸಿಂಗಾಪುರವು ಈಗಾಗಲೇ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ವಲಯದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತಿರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಹೊಸ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸಿಂಗಾಪುರ ಜಾಗತಿಕ ಮೈಕ್ರೋಚಿಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 10 ರಷ್ಟು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಉಪಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 20 ರಷ್ಟು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ.
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮೂರನೇ ಸುತ್ತಿನ ISMR ನಡೆದಿತ್ತು. ಆಗ ಸಿಂಗಾಪುರದ ಉಪ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ಯಾನ್ ಕಿಮ್ ಯೋಂಗ್ ಅವರು ಆರು ಸದಸ್ಯರ ಸಚಿವ ನಿಯೋಗದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು.
ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ, ಕೌಶಲ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಉದ್ಯಾನವನಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಲು ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
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