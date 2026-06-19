ಟ್ರಂಪ್ರ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿದ ಇಟಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ: ಇಟಲಿ ಮತ್ತು ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಬೇಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮೆಲೋನಿ ತಿರುಗೇಟು
ಇಟಲಿಯ ಉಪ ಪ್ರಧಾನಿ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಅಂಟೋನಿಯೋ ತಾಜಾನಿ ಜೂನ್ 21 ಮತ್ತು 22ರಂದು ಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಅಮೆರಿಕ ಭೇಟಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : June 19, 2026 at 9:49 PM IST
ರೋಮ್: ಇಟಲಿಯ ಪ್ರಧಾನಿ ಜಾರ್ಜಿಯಾ ಮೆಲೋನಿ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ನಡುವೆ ದೊಡ್ಡ ಅತಿದೊಡ್ಡ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟೊಂದು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಇಟಲಿಯ ಟಿವಿ ಚಾನಲ್ La7ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್, 52ನೇ G7 ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಮೆಲೋನಿ ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬೇಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದರು.
ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಈ ಟೀಕೆಯಿಂದ ಕೆರಳಿ ಕೆಂಡಾಮಂಡಲರಾದ, ಮೆಲೋನಿ ಇದಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣವೇ ತೀವ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. X ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ ವಿಡಿಯೋ ಸಂದೇಶವೊಂದನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಂದ ನಾನು ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
Io e l’Italia non imploriamo mai. pic.twitter.com/sTpKlqWB67— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) June 19, 2026
"ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾಲ್ಪನಿಕ. ನಾನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮೂಕವಿಸ್ಮಿತಳಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತಮ್ಮ ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಏಕೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ಮೊದಲ ಬಾರಿಯೂ ಅಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಲ್ಲದೇ ಅಮೆರಿಕ ನಾಯಕರ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ನಡೆಗಳನ್ನು ಟೀಕಿಸಿರುವ ಜಾರ್ಜಿಯಾ ಮೆಲೋನಿ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೌರವದ ಬಗ್ಗೆ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವಿಷಯ ಅವರು ನೆನಪಿಡಬೇಕು: ಇಟಲಿ ಮತ್ತು ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಬೇಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಘಟನೆಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇಟಲಿಯ ಉಪ ಪ್ರಧಾನಿ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಅಂಟೋನಿಯೋ ತಾಜಾನಿ ಜೂನ್ 21-22ರಂದು ಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಅಮೆರಿಕ ಭೇಟಿಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. X ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಉಪ ಪ್ರಧಾನಿ, ಪ್ರಧಾನಿ ಜಾರ್ಜಿಯಾ ಮೆಲೋನಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಗಂಭೀರ ಮತ್ತು ಅವಮಾನಕರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಇಟಲಿಯನ್ನೇ ಅವಮಾನಿಸಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಆ ಭೇಟಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?: ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು La7ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ "ಮೆಲೋನಿ ಅವರು ಫೋಟೋಗಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಬೇಡಿದರು. ಅವರು ಬೇಡುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಕನಿಕರಗೊಂಡು ನಾನು ಒಪ್ಪಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಇಟಲಿಯ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಂದ ತೀವ್ರ ಖಂಡನೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ನಾಯಕರ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಧಕ್ಕೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ.
ವಿಶ್ವ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಮೋದಿ - ಮೆಲೋನಿ: ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಟಲಿಯ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೆಲೋನಿ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ವಿಶ್ವ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಬಲವಾದ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. G7 ಸಮ್ಮೇಳನ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹ ಸಂಬಂಧಗಳು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ "#Melodi" ಎಂಬ ಜನಪ್ರಿಯ ಹೆಸರೂ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ.
2026ರ G7 ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಮೆಲೋನಿ ಮೋದಿಯನ್ನು "ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜೋಡಿ" ಎಂದು ಹಾಸ್ಯದಿಂದ ಸಂಬೋಧಿಸಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ರೋಮ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಮೋದಿ ಮೆಲೋನಿಗೆ ಭಾರತದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ "ಮೆಲೋಡಿ" ಟಾಫಿಗಳನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ದೃಶ್ಯಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ 100 ಮಿಲಿಯನ್ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿವೆ.
ಮೆಲೋನಿ ಅವರು ಮೋದಿಯನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾದ ನಾಯಕ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹೊಗಳಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೆಲ್ಫಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಮಿಲಿಯನ್ಗಳ ಲೈಕ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.
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